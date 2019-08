Fantasmi a Posillipo: Storie d'Amore e Morte al parco Virgiliano

Domenica 4 agosto, le associazioni Itinerari storici Alchemici a Napoli e Templari a Napoli alchimia, esoterismo, architettura e storia propongono una visita teatralizzata notturna nella fantastica location del parco Virgiliano: "I Fantasmi di Posillipo. Storie d'amore e morte. Brividi nella notte al Parco Virgiliano".

Saranno proprio gli spettri che vagano nelle ombre del parco ad apparire nella notte conducendo i presenti nelle loro storie d'amore e morte.

Tra i magici tramonti e il dedalo di sentieri - spiegano gli organizzatori - la storica L. Miriello narrerà di tutti i di delitti passionali avvenuti nella storia nella collina di Posillipo. Ma state attenti..tra le luci dell'isola di Nisida al tramonto la folla di spiriti vuole emergere dal mare per raccontarvi le loro pene..Ci sono vie che non si devono percorrere...anfratti oscuri che non vanno esplorati ..potreste trovarvi all'improvviso a tu per tu con il volto di uno spirito inquieto..quelli che sembrano vagare da secoli in quel remoto luogo. Sarà proprio lo spirito che infesta palazzo donn'Anna, Donna Anna Carafa, a raccontarci la verità sulla sua morte; così come lo spettro della regina Giovanna II, emergerà dagli abissi della storia per svelare le sue verità. Infine nella valle dei Re la zona più infestata del parco,secondo la leggenda, le anime racconteranno l'ultima verità agli spettatori lasciando come da tradizione i numeri legati alla loro apparizione.

Contributo visita 10 euro

Appuntamento davanti al bar Lucrezio IN VIA TITO LUCREZIO CARO, 40, (angolo del parco del Virgiliano). Prenotazione obbligatoria al 320 6875887