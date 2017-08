Famiglie al MADRE, "La magia dei colori": laboratorio didattico gratuito

Domenica 27 agosto alle ore 10:30 (Sala delle Colonne) come ogni ultima domenica del mese, i Servizi educativi del museo MADRE propongono il laboratorio didattico gratuito Famiglie al MADRE, che la prossima domenica sarà dedicato a La magia dei colori e destinato ai bambini dai 6 ai 10 anni e ai loro genitori, che sperimenteranno insieme il rapporto opera/scrittura/colore dando luogo a nuove possibili narrazioni dell’opera d’arte.

Il laboratorio è suddiviso in due parti: una visita alla mostra in corso SIAMO ARRIVATI di Wade Guyton (fino all'11 settembre 2017, terzo piano), uno dei più importanti artisti dell'ultima generazione, durante la quale ogni famiglia sceglierà un'opera sui cui lavorare e dieci parole-chiave per raccontare la propria esperienza di visita. Nella seconda parte, laboratoriale, ogni famiglia sceglierà un colore per rielaborare e fare propria l'opera d'arte scelta e produrrà un piccolo testo con tanto di titolo della “propria opera” e che contenga le dieci-parole chiave.

La didattica laboratoriale si avvale di una ricerca interdisciplinare che intreccia linguaggio del corpo e manipolazione tattile e propone una sperimentazione in cui il processo della creazione diventa strumento per una maggiore consapevolezza e conoscenza di sé oltre che metodo per elaborazione e autoanalisi delle dinamiche relazionali genitori-figli.

Partecipazione gratuita e ingresso al museo gratuito per i partecipanti

Durata: 120 minuti

Prenotazione obbligatoria al numero 081.19737254

e-mail: info@madrenapoli.it