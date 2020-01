Tornano i tradizionali Falò di Sant’Antonio: tanti appuntamenti in provincia di Napoli

E’ di nuovo tempo di festeggiamenti per Sant'Antonio Abate, il beato del fuoco, protettore del bestiame e dei campi. La notte dei falò, che illumina ogni 17 gennaio, ha origini remote che abbracciano tradizioni profane e cristiane. La sua fiamma è ritenuta purificatrice e fecondatrice.

Ed ecco gli appuntamenti con i falò - o meglio, “Fucarazzi 'e Sant'Antuono” - a Napoli e in provincia (elenco in continuo aggiornamento):

Fiera di Sant’Antonio Abate e accensione del “Cippo”

La tradizionale accensione del “Cippo” è prevista per il 16 gennaio al Parco Naturale Sant’Antonio Abate. Inoltre, in via Lettere, tanti eventi in programma fino al 26 gennaio per storica Fiera di Sant’Antonio Abate e la correlata Sagra della Porchetta.

Fucarazzo di Sant’Antuono al Cerillo

Venerdì 17 gennaio alle 18, prima festa popolare dell’anno al Bar/co Cerillo di Bacoli con l'accensione del tradizionale falò (fucarazzo) di Sant'Antonio. Durante la serata, il falò sarà accompagnato da suoni e percussioni.

Fucarone ‘e Sant’Antuono e Corteo Storico: al via il Carnevale di Saviano

Venerdì 17 Gennaio si aprono i festeggiamenti per il Carnevale Savianese con la tradizionale accensione, a Sirico, del "fucarone ‘e Sant’Antuono" e il Corteo Storico della Repubblica di Masaniello che porterà i suoi colorati costumi tra le strade di Saviano

Notte dei Falò e Tammurriata a Cicciano

Il 18 gennaio a Cicciano, torna l'appuntamento con il tradizionale falò di Sant'Antonio Abate, che si ripete da mezzo secolo. Protagonisti della serata, alcuni dei migliori artisti della tammorra con le loro paranze: Marcello Colasurdo, Peppino di Febbraio, Pino Iove, Isidoro Caso e Gerardo Amarante Inoltre, buon cibo con una speciale grigliata e ottimo vino locale. La benedizione e l'accensione del falò è prevista per le 19.30 a Largo Sant'Antonio

Fuoco 'e Sant'Antuono dint' 'a curtina e Zi' Riccard'

Il 17 gennaio, in Via Colle a Somma Vesuviana, torna lo storico appuntamento con 'O Fuoco 'e Sant'Antuono dint' 'a curtina e Zi' Riccard' La manifestazione inizierà alle 18.30 con la trasizionale sfilata per le vie della cittadina. A seguire, poi, benedizione e accensione del fuoco. Si tratta della 113^ edizione dello storico fucarone, con canti e balli della tradizione sommese, piatti tipici e vino del luogo.