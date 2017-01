Alla Falegnameria dell'attore lezione con Giulio Scarpati

La Falegnameria dell'Attore propone il prossimo 13 gennaio una lezione speciale masterclass con Giulio Scarpati, in cui gli allievi avranno la possibilità di recitare con il celebre attore e di lavorare insieme a lui all'analisi del personaggio che hanno scelto di interpretare per l'occasione.

Scarpati, al Teatro Diana dall'11 Gennaio protagonista di "Una giornata particolare", adattamento teatrale dell'omonima pellicola di Ettore Scola, è già stato in passato ospite a La Falegnameria dell'Attore, per incontrare allievi attori napoletani, e anche stavolta salirà "in cattedra" nella scuola di recitazione diretta da Gigliola de Feo (già sua allieva e poi sua assistente a Roma) e da Andrea Fiorillo.

"Avere la possibilità di confrontarsi in una lezione speciale con artisti del calibro di Giulio Scarpati - affermano de Feo e Fiorillo - è un'opportunità fondamentale per chi vuole fare della recitazione il proprio mestiere, ma anche per chi semplicemente vuole capirne un po' di più su come funziona per un attore, nel momento in cui deve diventare "personaggio" e raccontare una storia in modo credibile. Siamo molto felici che Giulio torni a trovarci una seconda volta, perché oltre ad essere un attore di grande levatura, ha una generosità artistica non comune che gli permette di entrare sempre in forte sintonia con chi ha voglia di imparare".

La Falegnameria dell'Attore, scuola di recitazione ormai di fama consolidata a Napoli da diversi anni, propone un corso di recitazione che prevede sia un lavoro sulla formazione teatrale che su quella cinematografica, insieme a seminari e workshop inediti con autori, attori, registi e casting director di fama nazionale e internazionale (come Giulio Scarpati, anche Lella Costa, Alberto Rossi, Valeria Miranda e Luca Pizzurro, per citarne solo alcuni, sono stati ospiti de La Falegnameria dell'Attore come docenti in cattedra per un giorno).