La baia in fondo al sentiero: itinerari tra terra e mare alla scoperta della Baia di Ieranto

Tornano anche per il 2019 gli appuntamenti con La baia in fondo al sentiero, il progetto di conservazione, tutela ed educazione ambientale organizzato dal FAI – Fondo Ambiente Italiano in collaborazione con l'Area Marina Protetta Punta Campanella, nato nel 2011 per preservare la Baia di Ieranto a Massa Lubrense (NA) e farne conoscere le caratteristiche naturali, storiche e archeologiche.

Tutti i giorni da lunedì 1 luglio a domenica 15 settembre (esclusi i lunedì), e nel mese di giugno nonché dal 15 settembre al 31 ottobre durante il weekend, sarà possibile ammirare la baia mediante escursioni e visite guidate per godere della bellezza che la natura protetta offre.

Dalle ore 9 alle 16 le visite guidate integrate Terra-Mare organizzate in collaborazione con l'Associazione Marea Outdoors prevedono attività di trekking, canoa e snorkeling, per scoprire la bellezza incontaminata dell’ambiente naturale secondo modalità di visita eco-compatibili.

A partire dalla piazzetta di Nerano, attraverso un percorso di trekking di media difficoltà si arriverà fino alla baia. Una sosta permetterà di visitare la casa colonica e a seguire si potranno ammirare la Torre di Montalto e il complesso di archeologia industriale della ex cava Italsider. Si proseguirà in kajak prendendo il largo per esplorare le grotte e la costa, dalla Baia Grande fino a Punta Campanella e con l’ausilio di maschera e pinne si potranno esplorare i fondali e le bellezze sottomarine. Per le escursioni in kajak è prevista una breve fase di addestramento per i neofiti.

Durante tutta la giornata, alle 11 e alle 17, percorsi guidati a terra di circa un'ora e mezza, tra la torre di Montalto e l’area dell’ex cava Italsider, saranno proposti per conoscere la storia e la natura della baia e avvicinare al tema della salvaguardia dell’ambiente e a una fruizione più consapevole del nostro patrimonio paesaggistico.

Si potrà inoltre partecipare a un incontro di approfondimento su temi di biologia marina della durata di una giornata oppure, a scelta, a un mini corso di 5 incontri a cadenza bisettimanale, il mercoledì e il sabato. Vi si indagheranno gli aspetti più interessanti della vita di alghe, pesci, spugne e posidonie oltre alla presenza di biocostruzioni nella baia. Dalle 10.30 alle 13 le esplorazioni marine consentiranno di approfondire insieme ai volontari, ai ricercatori e alle guide impegnate nel progetto La baia in fondo al sentiero, il lavoro di conservazione, tutela e studio condotto sul tema della biologia marina.

La prenotazione è obbligatoria e a numero chiuso (max 25 partecipanti): tel. 335 8410253.

Con il Patrocinio del Comune di Massa Lubrense.

Giorni e orari: tutti i giorni da lunedì 1 luglio a domenica 15 settembre (esclusi i lunedì); durante il weekend nel mese di giugno nonché dal 15 settembre al 31 ottobre – dalle ore 9 alle 18.

*Percorso integrato mare-terra: dalle 9 alle 16

*Percorso di conoscenza a terra: dalle 11 alle 15

*Visite guidate in kajak e snorkeling: dalle 11 alle 12.30; dalle 13 alle 14.30; dalle 15.30 alle 17

*Esplorazioni marine: dalle 10.30 alle 13

*Approfondimenti di biologia marina: mercoledì e sabato - formula di un giorno dalle 10.30 alle 16.30; ciclo di 5 incontri dalle 10 alle 12.30 (limite di età 8 anni – si rilascia attestato di partecipazione).

Ingressi:

*Percorso integrato mare-terra: Intero 40 €; Iscritti FAI 35 €; Ragazzi (8-18 anni) 30 €; Bambini fino a 7 anni gratuito; Famiglie (2 adulti + 2 bambini) sconto del 15%;

*Percorso di conoscenza a terra: Intero 5 €; Iscritti FAI e Ragazzi (8-18 anni) 4 €; Famiglie (2 adulti + 2 bambini) 10 €;

*Visite guidate in kajak: Intero 20 €; Iscritti FAI e Ragazzi (8-18 anni) 15 €;

*Snorkeling: Intero 20 €; Iscritti FAI e Ragazzi (8-18 anni) 15 €;

*Esplorazioni marine: Intero 30 €; Iscritti FAI 25 €; Ragazzi (8-18 anni) 20 €;

*Corso completo di avvicinamento alla biologia marina (5 lezioni): Intero 200 €; Iscritti FAI 150 €;

*Incontro base di avvicinamento alla biologia marina: Intero 30 €; Iscritti FAI 25 €; Ragazzi (8-18 anni) 20 €;

*Incontro di avvicinamento alla biologia marina di un giorno intero: Intero 50 €; Iscritti FAI 45 €; Ragazzi (8-18 anni) 40 €.



Per informazioni e prenotazioni: 335.8410253 - www.baiadiieranto.it; www.serefai.it

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it

