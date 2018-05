"Facimmoce 'a croce: Napoli e i suoi altarini", itinerario teatralizzato di NarteA

Domenica 6 maggio (con appuntamento in piazza Dante alle ore 11.00), NarteA presenta Facimmoce 'a croce: Napoli e i suoi Altarini, itinerario teatralizzato che coniuga il percorso turistico alla pièce teatrale, mostrando la storia e l’evoluzione delle edicole votive, definite in gergo altarini. Questi tabernacoli sono espressione del culto popolare e di riconoscenza nei confronti di santi e madonne, ma pure di fede e idolatrie pagane per calciatori e cantori di quartiere.

Per partecipare all'evento è necessaria la prenotazione è obbligatoria ai numeri 339 7020849 o 333 3152415. Il costo del biglietto è di 10 euro.

Scritto e diretto da Febo Quercia, l'itinerario teatralizzato vede in scena Sergio Del Prete e Valeria Frallicciardi, che alterneranno le loro performance alla spiegazione della guida, conducendo il pubblico nei quartieri del centro storico di Napoli alla scoperta di quei piccoli templi, semplici luoghi di culto, dove sono sedimentate le radici antropologiche del popolo partenopeo.

Riprendendo un'espressione comune, Facimmoce 'a croce, l'itinerario vuole essere esplicativo di quei particolari elementi di arredo urbano, presenti a Napoli già dalla seconda metà del XVI secolo, che sono ormai diventati parte integrante del tessuto abitativo, soprattutto dell'area di fondazione greco-romana: «Questa visita - spiega l'autore e regista Febo Quercia - vuole evidenziare come le edicole votive siano il segno di una tradizione e di usi ormai scomparsi, tracce di un passato storico, artistico, e religioso. Divenute ormai parti integranti del contesto cittadino, che valorizza i vicoli della nostra città, questi altarini rappresentano il bisogno che il popolo napoletano ha sempre avuto di vedere e sentire una presenza superiore a cui chiedere aiuto e protezione"».