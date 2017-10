Facimm' Ammuina: concerto a Palazzo Venezia

Domenica 22 Ottobre alle ore 18,30 nella casina pompeiana di Palazzo Venezia Napoli, situato a via Benedetto Croce 19, si esibirà un quartetto composto dal cantante Roberto D’Erme, dal pianista Massimo Gentile, dal contrabbassista Giovanni Giugliano e dal chitarrista Massimiliano Rossi, in un concerto dal nome Facimm’ammuina: autori anonimi, Libero Bovio, F.Paolo Tosti, Rodolfo Falvo, Guglielmo Cottrau, Vincenzo Russo, E.A.Mario, Salvatore Di Giacomo, Paolo Conte, Pino Daniele.



Gli ospiti saranno accolti da un aperitivo di benvenuto e la serata si concluderà con la visita guidata degli storici ambienti. Il contributo organizzativo per partecipare al concerto Facimm’ammuina è di euro 10.

Per prenotare è necessario telefonare alla segreteria di Palazzo Venezia – Napoli al numero 081.5528739.