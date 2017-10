Fabri Fibra in concerto a Napoli

Parte ad ottobre il tour con cui il rapper Fabri Fibra porterà l’ultimo disco di inediti “FENOMENO” nei più importanti club d’Italia.

A Napoli l'appuntamento è il 4 novembre al Palapartenope

Certificato oro da FIMI/Gfk Italia, “STAVO PENSANDO A TE”, nuovo singolo estratto da “FENOMENO”, è al momento in rotazione radiofonica. La canzone è prodotta da Big Fish, compagno di avventura in major di Fibra già dai tempi delle hit “Applausi Per Fibra” e “In Italia”. Il duo si rivela ancora una volta micidiale in studio, scoprendo un Fabri Fibra pressoché inedito, perfettamente in grado di descrivere, a suo modo e con il suo estro unico, una relazione che non avrebbe mai dovuto cominciare. O finire.

“Che fastidio parlarti vorrei stare zitto, tanto ormai hai capito” (Stavo Pensando a Te). È evidente che Fabrizio Tarducci e Fabri Fibra non sono la stessa persona ma è altrettanto chiaro che non vi sia tra i due una linea di confine quanto una continuità che sfocia in quello che si può ascoltare in “Fenomeno”.

Questa la tracklist di “FENOMENO”, album certificato platino da Fimi/Gfk Italia:

1. INTRO

2. RED CARPET (prod. da Neff-U)

3. FENOMENO (prod. da Takagi & Ketra)

4. SKIT - IL TEMPO VOLA (prod. da Big Fish, co-prod. da Alessandro Erba)

5. MONEY FOR DOPE 2017 (prod. da Bassi Maestro)

6. PAMPLONA (feat. Thegiornalisti) (prod. da Mace)

7. EQUILIBRIO (prod. da Amadeus Platinum Boy)

8. SKIT - CONSIDERAZIONI (feat. Roberto Saviano) (prod. da Bassi Maestro)

9. CRONICO (prod. da Demacio “Demo” Castellon & Mike Turco)

10. STAVO PENSANDO A TE (prod. da Big Fish, co-prod. da Rhade)

11. LASCIA STARE (prod. da Shablo)

12. DIPINTO DI BLU (feat. Laioung) (prod. da Nebbia)

13. INVECE NO (prod. da Deleterio)

14. OGNI GIORNO (prod. da 2nd Roof)

15. LE VACANZE (prod. da Don Joe & Yung Snapp)

16. NESSUN AIUTO (prod. da Rey Reel)

17. RINGRAZIO (prod. da Bot)