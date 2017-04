"Fenomeno": Fabri Fibra a Napoli per presentare il suo nuovo album

FABRI FIBRA torna con “FENOMENO”, il nuovo disco in uscita il 7 aprile.

Il rapper presenterà l’album con 4 esclusivi appuntamenti instore. Una della quattro tappe riguarderà Napoli. L'appuntamento è l'11 aprile a La Feltrinelli Express (Piazza Giuseppe Garibaldi – ore 15.00)



Partirà poi il 20 ottobre il tour con cui Fabri Fibra porterà “FENOMENO” nei più importanti club d’Italia.

L’album, già in pre-order su iTunes e Amazon con l’instant gratification di “Cronico” (disponibile anche in streaming), è stato anticipato dall’omonimo singolo “Fenomeno”, al 15° posto della classifica di EarOne dei brani più trasmessi in radio, guadagnando ben 7 posizioni dalla settimana precedente, e al 6° posto della classifica di EarOne dei brani italiani più trasmessi in radio (dati diffusi venerdì 24 marzo da EarOne). Il video di “Fenomeno”, visibile su Vevo, ha superato 5.280.000 visualizzazioni.

Questa la tracklist del disco:

1. INTRO

2. RED CARPET (prod. da Neff-U)

3. FENOMENO (prod. da Takagi & Ketra)

4. SKIT - IL TEMPO VOLA (prod. da Big Fish, co-prod. da Alessandro Erba)

5. MONEY FOR DOPE 2017 (prod. da Bassi Maestro)

6. PAMPLONA (feat. Thegiornalisti) (prod. da Mace)

7. EQUILIBRIO (prod. da Amadeus Platinum Boy)

8. SKIT - CONSIDERAZIONI (feat. Roberto Saviano) (prod. da Bassi Maestro)

9. CRONICO (prod. da Demacio “Demo” Castellon & Mike Turco)

10. STAVO PENSANDO A TE (prod. da Big Fish, co-prod. da Rhade)

11. LASCIA STARE (prod. da Shablo)

12. DIPINTO DI BLU (feat. Laioung) (prod. da Nebbia)

13. INVECE NO (prod. da Deleterio)

14. OGNI GIORNO (prod. da 2nd Roof)

15. LE VACANZE (prod. da Don Joe & Yung Snapp)

16. NESSUN AIUTO (prod. da Rey Reel)

17. RINGRAZIO (prod. da Bot)