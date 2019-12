Fabiana Martone ad Area 35mm con Memorandum

Venerdì 13 dicembre alle 21.00, Area 35mm e Kaos 48 ospitano Fabiana Martone e il suo Memorandum, con Luigi Esposito al piano e Francesco Fabiani alla chitarra.



Una serata che vedrà la cantautrice partenopea in una performance di apertura alla mostra del pittore ed illustratore Dario Protobotto, uno degli artisti che hanno partecipato alla realizzazione della parte grafica di Memorandum e che esporrà le sue opere per 2 settimane.



Fabiana Martone ha all'attivo vent'anni di carriera e cinque pubblicazioni da solista. è arrivata alla ribalta internazionale con i Nu Guinea e ha alle spalle una lunga collaborazione con il maestro Lino Canavacciuolo, con il quale ha lavorato per Rai.

È cantante del Uanema Swing Opera, tra le fondatrici del complesso SesèMamà.

Memorandum è il suo ultimo lavoro discografico.

Unico nel suo genere, l'album è un Artbook in cui il supporto tecnico classico è messo da parte. La fisicità dell’oggetto è affidato ad una raccolta di 11 opere visive, ognuna delle quali è associata ad una canzone. Le stampe, su materiale cartaceo 18x18, portano da un lato il testo del brano e dall’altro l’opera ad esso associato.

Le tracce di Memorandum mescolano tradizione partenopea e modernità conducendo attraverso un’ideale giornata trascorsa a Napoli con tutte le dinamiche emotive del caso.



La performance vedrà l'esecuzione di alcuni dei brani di Memorandum, e sarà di apertura alla mostra di Dario Protobotto, pittore e illustratore, i cui soggetti sono retrospettiva sull'interiorità e il vissuto in città. Soggetto preferenziale delle opere di Protobotto, la città è sinonimo di solitudine e che non dissocia dal caos.



Formula dell’evento: Aperitivo

Costo: 10 euro