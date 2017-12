Fabiana Fazio all'Avanposto Numero Zero con Mis(s)take

AvaNposto Numero Zero

fondato e diretto da Egidio Carbone Lucifero



presenta

Mis(S)take

Monologo di e con Fabiana Fazio



Sabato 9 dicembre 2017, ore 21.00

Domenica 10 dicembre 2017, ore 19.00



Mis(S)take è un testo surreale, un monologo ironico, divertente scritto e interpretato dall’attrice registra e drammaturga Fabiana Fazio, che si diverte a giocare con le parole e alcune delle frasi più famose tratte da Romeo e Giulietta, per raccontare un amore qualunque, le sue difficoltà, le sue incomprensioni. Tutto finisce, però: l'amore, la vita, il conflitto, talvolta solo per una serie di stupidi errori. What a mistake! Mistake come errore, ma anche come To Miss, perdere, sentire la mancanza, o Take opinione, ripresa, o To Take accettare, portare, sopportare. L’icona degli innamorati diventa così un pretesto per sorridere di noi stessi e delle nostre aspettative con un tono dissacrante, senza mai prendere le distanza. Le frasi che tutti conosciamo e che ritornano continuamente nella nostra vita, descrivono le nostre aspettative, una gabbia che spesso ci costruiamo da soli, prigionieri di ciò che altri hanno disegnato per noi. La tragedia è tragedia perché non può andare altrimenti. Qualsiasi cosa si faccia. In fondo, raccontare l’amore, è il modo più autentico per parlare della vita, ridendone. Come ci ricorda l’autrice, alle volte, chi sbaglia non fa errore. Alle volte.



Fabiana Fazio è un’attrice, drammaturga e scenografa cresciuta al Teatro dell’Anima dove ha intrapreso un percorso di psicologia, psicoterapia e psicologia transpersonale applicato al teatro, lavorando come operatrice sociale con i minori a rischio, dedicandosi al teatro di strada. Ha completato la sua formazione artistica con studi di danza e musica. In seguito ha lavorato con Carlo Cerciello al Teatro Elicantropo e ha collaborato con il Nuovo Teatro Sanità e il Teatro Mercadante.



Mis(S)take

monologo di e con Fabiana Fazio

Sabato 9 dicembre 2017, ore 21.00

Domenica 10 dicembre 2017, ore 19.00

AvaNposto Numero Zero.

Napoli, Via Sedile di Porto, 55 (Via Mezzocannone)

Contributo associativo 12€. Ingresso riservato ai soci



Web: www.facebook.com/APNumeroZero; Botteghino: 366.1149276, botteghino@avanpostonumerozero.it