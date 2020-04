Events Must Go On: la Meeting Industry e la Fase 2

Le sfide e le aspettative degli operatori del MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibition) in Campania.

Tavola Rotonda Virtuale

Giovedì 30 Aprile 2020

17.30 | 19.00



Il settore degli eventi, con tutta la sua filiera, è uno tra i settori più colpiti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, non solo per le numerose cancellazioni e perdite, ma anche per l’incertezza sui tempi e le modalità della ripartenza.



Una categoria assolutamente strategica per il Made in Italy e per il territorio, considerato che il turismo business degli eventi e delle fiere rappresenta il 13% del PIL nazionale ed il 15% di occupazione. Il settore prima dell’emergenza e dello stop forzato aveva fatto registrare un aumento del 5,8% del numero di eventi realizzati (secondo lo studio presentato nel 2019 dall’Osservatorio Italiano dei Congressi e degli Eventi-OICE), con il Sud in costante crescita.

Una vera e propria filiera, non sempre riconosciuta e riconoscibile dall’esterno, fatta da molteplici professionalità: Centri Congressi, Strutture Alberghiere, Organizzatori di Eventi, Allestitori, Aziende di Catering, Service audio-video, Location, Servizi di trasporto, ma anche professionisti come interpreti e addetti all’accoglienza.



Effe erre congressi, in qualità di PCO attivo a Napoli da oltre vent’anni, ha sentito l’esigenza di convocare giovedì 30 Aprile 2020 dalle ore 17.30 alle ore 19 una tavola rotonda con alcuni operatori campani del MICE per fare il punto della situazione su emergenza sanitaria e ripartenza.

Interverranno Centri Congressi, Alberghi, Location per attività Leisure, Allestitori, Catering, Service Tecnici, Interpreti e PCO. Non mancherà un confronto con docenti universitari nel doppio ruolo di congressisti ed organizzatori di eventi congressuali.

Un confronto tra diversi operatori del territorio, appartenenti alla stessa filiera, per comprendere quali risposte gli addetti ai lavori si aspettano dalla politica e quali misure stanno già adottando per immaginare una riapertura delle attività, anche alla luce del lavoro che le associazioni di categoria, Federcongressi&eventi innanzitutto, stanno portando avanti in questo momento.

Mentre molti eventi infatti, in questa fase emergenziale, si stanno riconvertendo in modalità virtuale, un team di operatori esperti del settore, su iniziativa di Federcongressi&eventi, è al lavoro per fornire delle linee guida sia alla task force del Governo che alle aziende del Mice per la riapertura delle attività, presumibilmente tra Settembre/Ottobre.

Si tratta di un lavoro congiunto che coinvolge anche personalità scientifiche come virologi, che partendo dallo studio delle best practice già adottate all’estero e dalle competenze specifiche degli operatori, punta alla stesura di un documento da sottoporre al vaglio degli esperti scientifici, che fornisca chiare disposizioni igienico-sanitarie da seguire nella fase di convivenza con il virus.

Un obiettivo difficile, ma non impossibile, che unitamente ad una serie di misure straordinarie economiche e fiscali che si richiedono al governo, può garantire la sopravvivenza del settore.

Partecipano:

Mehdi ACHOUR BOUAKKAZ | Interprete

Giuseppe CARRIERI | Natia Docufilm

Rosario CESTARO | Hotel Royal Continental

Chiara D’ANDREA | Napoli Convention Bureau

Adele DI MAURO | The Britannique Curio Collection by Hilton

Marianna FRENNA | Arenile di Bagnoli

Valeria FRUSCIO | Hilton Sorrento Palace

Gianluigi MANGIA | Università degli Studi di Napoli Federico II

Sergio MOSCATI | Concerto srl

Gianni PIGNATELLI | Le Arcate Ristorazione Eventi

Gabriella PISCOPO | Interprete

Vincenzo SALVI | Salvi Congress

Giovanni SALZANO | NapoliClick

Alessandra SAIONI | effe erre congressi srl

Maria SCOPINO | Hotel Royal Continental

Tonino TENE | Tonino Tene Allestimenti



Di seguito il link per l’iscrizione:

https://www.frcongressi.it/events-must-go-on-la-meeting-industry-e-la-fase-2/

Dopo l'accesso si riceverà il link per la partecipazione alla tavola rotonda.