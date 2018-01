Il Seme della Vita, serata di beneficenza per i bambini del Santobono

Sabato 27 Gennaio alle 21.00, l’associazione “IL SEME DELLA VITA” promuove un evento di beneficenza presso HBTOO new designer Club (Via Coroglio 156) per raccogliere fondi allo scopo di acquistare un Ecografo di ultima generazione da donare al reparto Pediatrico dell'Ospedale Santobono.

Lello Fusco, presidente dell’associazione ha già donato personalmente un altro macchinario al reparto di neurochirurgia del valore di 50.000€ che oggi permette tecniche non invasive nel trattamento delle patologie Celebrali.

La finalità dell'evento è la sensibilizzazione degli imprenditori napoletani invitati, oltre 400, che prenderanno parte all'iniziativa e che verseranno una quota in qualità di sostenitori dell'associazione.

Una serata molto speciale, in una location unica nel suo stile, grande novità dell’intrattenimento partenopeo, promossa dall’imprenditore Lello Fusco, in occasione de suo compleanno. Così, i numerosi ospiti, tra cui importanti imprenditori napoletani, invece del tradizionale regalo, potranno dare una libera e copiosa offerta contribuendo a una donazione davvero importante per un nosocomio che cura i bambini di tutto il Sud Italia. La festa è principalmente l’occasione per presentare l’associazione “Il seme della vita” fondata dalla stessa famiglia Fusco con lo scopo di promuovere la cultura della solidarietà operando al servizio delle persone in difficoltà, dei meno fortunati e soprattutto dei bambini così da rispondere alle esigenze del mondo del volontariato, di promozione, di supporto, di servizio, indipendentemente ed autonomamente da ogni condizionamento istituzionale, sociale, economico.

Con una colonna sonora di musica dance, house e revival, gli invitati potranno deliziarsi con un ricco buffet oltre a godere di diversi momenti di spettacolo dal vivo con coreografie di ballerini professionisti. Anche il festeggiato darà il suo contributo artistico, considerata la sua passione musicale, presentando in anteprima il video da lui realizzato “Open your eyes” un lavoro che attraverso le parole e le immagini parla della comunità LGBT a favore dell’abbattimento di qualsiasi forma di discriminazione.

L'evento sarà presentato in una conferenza stampa che si terrà il 24 gennaio alle 11 presso la sala Consiliare Ettore Pontieri del Comune di Napoli. Interverranno il Presidente Lello Fusco, il primario del reparto Pediatrico dell'ospedale Santobono e l’amministratore di Mokos