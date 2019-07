Estate a Mugnano: weekend all'insegna di musica, tradizioni e prodotti tipici

Estate a Mugnano, questo fine settimana due eventi all'insegna delle tradizioni partenopee.

Sabato sera dalle ore 20 in villa Rodari l'iniziativa Vivi Vesuvio, patrocinata dal Comune e organizzata dalla Nuova Mugnano e dalla Csm. Varie le attività previste: dalla classica tombolata alla musica popolare, dai balli di gruppo alla degustazione di prodotti tipici.

In villa San Lorenzo, invece, ci sarà l'evento Serata Classica Napoletana, patrocinata dall'Ente e realizzata dall'associazione Nuovo Avvenire.

"Anche questo weekend - spiega l'assessore al ramo Rita Esposito - abbiamo due bei appuntamenti, in due diversi punti della città, che regaleranno una serata d'estate piacevole alle famiglie del nostro territorio. Ringrazio le associazioni per la passione con cui portano avanti queste belle manifestazioni". Entusiasta il sindaco Luigi Sarnataro: "Un sabato sera diverso quello di domani, dedicato alle nostre tradizioni culturali, culinarie e musicali. Entrambe le feste si terranno nelle nostre ville comunali, su cui abbiamo puntato prima con i lavori di riqualificazione e poi con l'apertura al pubblico. Che queste ville siano aperte e teatro di eventi di ogni genere specie nel fine settimana, dimostra che come Amministrazione ci abbiamo visto giusto e abbiamo centrato l'obiettivo"