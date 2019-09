Weekend di archeologia e cultura con Scabec

Un nuovo weekend di appuntamenti culturali della Regione Campania nei siti e musei di tutto il territorio regionale, promosso e realizzato dalla Scabec, nell'ambito delle rassegne di Campania by night e di Open Art Campania.

Giovedì 19 settembre, Campania By Night fa tappa al Museo di Pontecagnano a Salerno con il terzo appuntamento della rassegna “SpeTTaTTori”, in collaborazione con il Polo museale della Campania: in programma il 19 e il 20 settembre il secondo dei due spettacoli realizzati dal centro di produzione campano, Casa del Contemporaneo. In scena “Matres Mortis”, adattamento delle Metamorfosi di Ovidio. Sul palco a rappresentare tre diverse declinazioni della maternità – Procne, Ecuba, Niobe – Paola Senatore, Cinzia Ugatti, Amelia Imparato, Andrea Carraro ed Angelo Ruocco. "Le loro storie fosche, grandiose, sconcertanti - spiegano gli autori - trovano cittadinanza solo nella lingua della poesia che ne esprime e suggella l’irriducibile distanza dall’ordinario, dal consueto, dall’ovvio". Prima dello spettacolo sarà possibile partecipare dalle ore 19 a un aperitivo con l’antica bevanda greca Kykeyon e alla visita guidata del Museo; lo spettacolo invece è in programma alle 20.30. E’ possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.vivaticket.it e in loco il giorno dello spettacolo a partire dalle 18. Il biglietto acquistato on line è valido solo per lo spettacolo, per accedere al Museo è necessario acquistare il biglietto in loco al prezzo di 2 euro.

Ultima settimana dei Venerdì di Ercolano, i percorsi guidati notturni al Parco Archeologico di Ercolano con proiezione in videomapping di immagini degli affreschi del Museo Archeologico Nazionale di Napoli e performance teatrale dei Tableaux Vivants, della compagnia Teatri 35. Eccezionalmente la serata sarà replicata sabato 21 in occasione delle Giornate del Patrimonio, al prezzo di 1 euro.

Prosegue fino al 30 settembre a Ischia la mostra “Novecento a Ischia” nella Villa Arbusto di Lacco Ameno, ultimo appuntamento anche a Santa Maria Capua Vetere, il 22 settembre con le visite guidate all’Antica Capua e al suo circuito Archeologico e a seguire la proiezione alle ore 20.30 del film “Il vizio della speranza” del regista Edoardo De Angelis, per l’anteprima del MitreoFilmFestival; seconda settimana del Vesuvio PHOTOWALK, il 20 e il 21 settembre trekking con shooting sul Gran Cono con i fotografi Mario La Porta, Simona Florena e Barbara Jodice.

Giovedì 19 settembre anteprima di “Boscoreale, suggestioni notturne” ore 18,30, ciclo di visite guidate serali all’Antiquarium di Boscoreale e alla Villa Regina, che sarà riaperta al pubblico per l’occasione. Repliche fino al 24 ottobre ogni giovedì.

Sabato 21 settembre ultimo appuntamento a Quarto con le visite alla Villa del Torchio: l’edificio, databile tra il I e il II secolo d.C., prende il nome dal ritrovamento al suo interno di un “torcularium” – torchio – utilizzato per spremere le vinacce. Ingresso gratuito.

Info su www.campaniabynight.it

OPEN ART

Per il programma Open Art Campania prosegue Open Maiori. Storie, luoghi e musica. Sabato 21 settembre, e per il successivo sabato, visite guidate presso la suggestiva Abbazia di Santa Maria de Olearia: tra i più importanti insediamenti monastici della nostra Costiera, l'Abbazia si estende su tre piccole Chiese, la cui particolarità è costituita dallo splendore degli affreschi murali realizzati tra l'XI e il XII secolo. Dopo la visita guidata, alle ore 20.30, presso Palazzo Mezzocapo in scena il musical THAT'S AMORE! di Lucio Leone e Ario Avecone con Martina Cenere, Giovanni Quaranta, Nuccia Paolillo, Alessandro D'Auria. Partenza da Corso Reginna 2, con navetta dedicata, alle ore 17:45, 18:30, 19:15. Ingresso gratuito con prenotazione sul sito www.openartcampania.it/maiori o telefonando all'Info Point del Comune di Maiori 3317497722. Sempre nel programma Open Art, fino al 30 settembre visitabile anche “Vesuvius in the Box” la mostra d’arte multimediale realizzata dall’artista Gennaro Regina al MAV, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano: 18 quadri, una serie di video, un ledwall, muro luminoso di 60 metri quadri, per raccontare il vulcano più rappresentato nell’iconografia mondiale. Info 081/7776843. www.openartcampania.it



CONCERTI

Domenica 22 settembre a San Giorgio a Cremano nella Villa Vannucchi alle 20,30 replica di “Orfeo in Arcadia” debutto dell’Ensemble Barocco Luigi Vanvitelli del Teatro Verdi di Salerno, prima formazione filologica costituita in seno a un’istituzione concertistica in Campania e seconda in Italia dopo l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L’ensemble sarà diretto da Dario Ascoli.Ingresso Gratuito.