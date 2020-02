San Valentino 2020 a Napoli: gli appuntamenti dedicati al giorno degli Innamorati

Romantici tour in tandem, itinerari guidati dagli ‘Innamorati di Napoli’, eventi speciali, visite alla scoperta degli "amori della città", suggestivi spettacoli, fiere e giornate dedicate al relax e al benessere: quest'anno non manca di certo la scelta per festeggiare e vivere al meglio il giorno (o meglio, la settimana) degli Innamorati (e dell'Amore in generale) a Napoli.

Ed ecco gli appuntamenti selezionati da NapoliToday (elenco in continuo aggiornamento):

Innamorati di Napoli con gli Innamorati di Napoli

Quinta edizione dell’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli. Un programma di visite guidate da “ciceroni illustri” affiancati da guide turistiche abilitate che nella mattina di domenica 16 febbraio faranno innamorare di Napoli cittadini e turisti. Si andrà alla scoperta e riscoperta di luoghi noti e meno noti raccontati in chiave personale da uomini e donne che lavorano e vivono ispirati dall'amore per Napoli. Dai tasselli degli appuntamenti verrà fuori il volto variegato di una città che eccelle in mille campi. Unica eccezione rispetto alla data del 16 febbraio sarà la visita Esplorando il Borgo Orefici che si terrà sabato 15 febbraio. Le visite guidate sono tutte gratuite. Per i luoghi dove è previsto un biglietto d’ingresso questo sarà a carico dei partecipanti.

Chocoliamo, Fiera del Cioccolato dedicata all’Amore

Dal 12 al 16 febbraio, appuntamento con Chocoliamo in Piazza Dante. Stand, degustazioni, laboratori, show cooking e animazione per bambini sono gli ingredienti della kermesse dedicata all'amore, promossa da D2 Eventi

Due cuori e una bici: San Valentino in Tandem

Il 14 febbraio, torna lo speciale appuntamento promosso da Biketour Napoli per il giorno degli Innamorati: un tour della città in tandem o con bici “baciate”. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il bike bar in Galleria Principe Di Napoli e attraverserà i luoghi più romantici della nostra città dal Castel dell'Ovo, al lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, alla fontana degli innamorati, intrecciando i luoghi con le storie d'amore della città. Info e prenotazione obbligatoria: biketournapoli@gmail.com – 3382127542 / 3351525480

