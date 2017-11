Natale 2017 a Napoli: fiere, mercatini, concerti, presepi viventi e i Villaggi di Santa Claus

Le grandi fiere, i mercatini più suggestivi, speciali concerti, visite guidate a tema, rappresentazioni del tradizione presepe napoletano, elfi e giostre nei Villaggi di Babbo Natale.

Tanti gli appuntamenti, a Napoli e in provincia, in queste festività natalizie 2017 (elenco in continuo aggiornamento):

FIERE, FESTIVAL E MERCATINI

- Il Natale a Napoli si apre, anche quest'anno, con le storiche fiere di S. Gregorio Armeno e S. Biagio dei Librai, tra luminarie, presepi e pastori realizzati dai grandi Maestri artigiani partenopei.

- Dal 2 dicembre al via, alla Mostra D'Oltremare, il Napoli Christmas Festival. La Kermesse andrà avanti fino al 7 gennaio eventi, spettacoli, attrazioni, parate, food, giostre, mercatini e tante altre iniziative.

- Torna a Napoli, in una speciale "Christmas Edition", lo Street Food Parade. L'appuntamento con il migliore street food internazione in veste natalizia è a Piazza Dante dal 7 al 10 dicembre. L'ingresso agli stand e agli spettacoli è gratuito.

- Il medioevale Castello del Comune di Lettere, per la seconda volta aprirà le porte allo spettacolare progetto ‘Natale al Castello’. Verranno allestiti i mercatini di Natale con area degustazione dei prodotti tipici e, per la gioia dei bambini, il meraviglioso villaggio di Santa Claus. I suggestivi mercatini accoglieranno i visitatori dal 18 novembre 2017 al 7 gennaio 2018 durante tutti i week-end e i festivi.

- Il 2 e 3 dicembre, torna a Roccarainola l'appuntamento con "Mercatini di Natale al Trivice". Due serate affascinanti tra luci colorate, mercatini e bancarelle con oggetti e dolciumi a tema, gastronomia e prodotti tipici del territorio, personaggi tradizionali del Natale affiancati dagli artisti di strada.

- A Ottaviano, nuova veste per l'edizione 2017 dei "Mercatini al Castello" al Palazzo Mediceo. Dal 2 al 17 dicembre, saranno circa 100 gli espositori che prenderanno parte alla Kermesse. Protagonisti, inoltre, artisti di strada, concerti, cori, rappresentazioni teatrali e spettacoli natalizi. Da segnalare, inoltre, che l’antica scuderia sarà dedicata interamente ai prodotti enogastronomici.

- All'Hotel Marad di via Benedetto Croce a Napoli, seconda edizione di "Handmade Xmas": dall'1 al 3 dicembre, tre giorni di esposizione e vendita di prodotti rigorasamente realizzati a mano.

- Il 2 e 3 dicembre, a Vico Equense, torna "Arola e i Sapori del Natale" con mercatini, degustazioni, spettacoli e il Villaggio di Babbo Natale.

