Cosa fare nel weekend di Natale a Napoli: i migliori eventi

Fine settimana di Natale tutto da vivere a Napoli tra musica, arte, teatro, festival, enogastronomia, mercatini, iniziative dedicate ai più piccini, tanti eventi a tema per le festività, senza dimenticare, ovviamente, le storiche fiere di S. Gregorio Armeno e S. Biagio dei Librai, tra presepi e pastori realizzati dai grandi Maestri artigiani partenopei.

NapoliToday ha selezionato 10 appuntamenti da non perdere da venerdì 20 a domenica 22 dicembre e messo a punto un piccolo speciale su cosa fare proprio nel giorno di Natale.

Partiamo proprio con i consigli per uno speciale 25 dicembre:

Il tradizionale concerto: il meraviglioso Duomo di Napoli sarà suggestiva location del Concerto di Natale dei Cantori di Posillipo. L'inizio è previsto alle 20 e l’ingresso è grautito (fino a esaurimento posti)

La mostra da non perdere: la straordinaria esposizione dedicata al mito di Andy Warhol, allestita alla Basilica della Pietrasanta di Napoli, sarà aperta e visitabile anche il 25 dicembre, dalle 16 alle 20

Il film di Natale: il 25 dicembre esce in sala Jumanji: The Next Level. Una buona idea per trascorrere la sera di Natale in spensieratezza

Lo spettacolo a teatro: al Teatro Diana è in scena "Felicità", il nuovo spettacolo di Alessandro Siani. Per il noto attore partenopeo, si tratta di un gran ritorno ai monologhi dal vivo

E ora i nostri 10 consigli per il weekend pre-natalizio:

1. Di Notte ai Colli

Sabato 21 Dicembre, dalle 18:30 a mezzanotte, torna l'appuntamento con la Notte Bianca dei Colli Aminei, con tanti eventi tutti a ingresso gratuito. Tra gli artisti che saliranno sul palco in Viale del Poggio: Franco Ricciardi, Monica Sarnelli, Tony Tammaro e La Famiglia

2. Christmas Gospel Concert a San Lorenzo Maggiore

Sabato 21 dicembre alle ore 17.00 e alle ore 21.00, quinta edizione dell’entusiasmante Concerto Gospel di Natale. Uno spettacolo pieno di ritmo, energia, spiritualità e passione, con ben 35 voci che si esibiranno nella Basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli. Straordinari protagonisti dell’evento, Eric Waddell & The Abundant Life Singers, affiancati, come nelle precedenti edizioni, dalla sublime voce di Rita Ciccarelli e dei Flowin’ Gospel

3. Peppe Barra in “La Cantata dei Pastori”

Al Teatro Politeama, protagonista Peppe Barra con il più suggestivo e tradizionale spettacolo di Natale: "La Cantata dei Pastori". Sul palco anche Rosalia Porcaro. Lo spettacolo, scritto dallo stesso Barra con Paolo Memoli, è liberamente ispirato alla sacra rappresentazione di Andrea Perrucci

4. Sal Da Vinci in scena con il suo nuovo Musical

Al Teatro Augusteo c’è Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo “La Fabbrica dei Sogni”. In scena con il poliedrico artista partenopeo, anche Fatima Trotta. Lo spettacolo, che segue l’esempio dei musical americani in grande stile, racconta la storia di un cantautore dimenticato dal mondo, che vive in un manicomio abbandonato e fatiscente prossimo alla demolizione. Eppure è quella la sua casa, il luogo in cui è cresciuto e in cui hanno preso vita le canzoni che lui immaginava un giorno di cantare in un teatro vero.

5. Bentornati a Casa: serata di musica e parole

Il 22 dicembre, nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore appuntamento con "Bentornati a casa", uno degli eventi clou dell'edizione 2019 del 'Natale a Napoli': Una serata di musica e parole, "dedicata a chi parte, chi resta e chi ha voglia di tornare" con un cast tutto al femminile: Teresa De Sio, il duo Ebbanesis e Leslie. A condurre, saranno gli artisti di Casa Surace, testimonial della manifestazione. L'ingresso è gratuito

