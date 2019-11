Natale 2019 a Napoli: fiere, mercatini, concerti, presepi viventi e i Villaggi di Santa Claus

Le grandi fiere, i mercatini più suggestivi, speciali concerti, visite guidate a tema, rappresentazioni del tradizionale presepe napoletano, elfi e giostre nei Villaggi di Babbo Natale.

Tanti gli appuntamenti, a Napoli e in provincia, in queste festività natalizie 2019 (elenco in continuo aggiornamento):

Fiere, festival e mercatini

- Il Natale a Napoli si apre, anche quest'anno, con le storiche fiere di S. Gregorio Armeno e S. Biagio dei Librai, tra luminarie, presepi e pastori realizzati dai grandi Maestri artigiani partenopei.

- Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna ad accogliere i “Mercatini di Natale Napoli”. La seconda edizione si svolgerà dal 30 novembre 2019 al 6 gennaio 2020. Nella splendida cornice del Museo, gli ampi spazi del sito museale faranno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere.

- Le magiche atmosfere e le tradizioni culinarie del Natale arrivano anche Pozzuoli con l'evento promosso da 'Eccellenza in Piazza', con il Patrocinio del Comune. L'appuntamento è al Centro Storico, in C.so della Repubblica dal 5 all' 8 e poi dal 19 al 23 dicembre, dalle ore 9.30 alle 23In programma percorsi di degustazione, show-cooking, la casetta di Babbo Natale, intrattenimento per bambini, giochi e folclore. L'ingresso è gratuito

- Il medioevale Castello del Comune di Lettere, apre, anche quest’anno, le porte allo spettacolare progetto ‘Natale al Castello’. Allestiti i mercatini di Natale con area degustazione dei prodotti tipici e, per la gioia dei bambini, il meraviglioso Villaggio di Santa Claus. I suggestivi mercatini accoglieranno i visitatori dal 9 novembre al 26 dicembre durante tutti i week-end.

- A Ottaviano torna l'appuntamento con "Mercatini al Castello" al Palazzo Mediceo. Dal 30 novembre al 15 dicembre, tantissimi gli espositori che prenderanno parte alla Kermesse. Protagonisti, inoltre, artisti di strada, concerti, cori, rappresentazioni teatrali, spettacoli natalizi e prodotti enogastronomici. L’ingresso è gratuito

- Dal 23 novembre al 26 dicembre a Torre del Greco, torna la Valle del Natale per la sua quarta edizione con un Villaggio tutto nuovo: laboratori e ambientazioni completamente rinnovati e con una nuova area di 10.000 Mq costruita intorno ai nuovissimi mercatini natalizi.

- Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, a Vico Equense torna l'appuntamento con “Arola e i sapori del Natale”. In programma, anche quest'anno, spettacoli dal vivo, gustose ricette e mercatini dell’artigianato

- Un mese di eventi a Villa Vannucchi di San Giorgio a Cremano per il "Natale in Villa". La manifestazione, promossa da giovani imprenditori sangiorgesi, partirà l'8 dicembre e andrà avanti fino al 6 gennaio. Oltre alle 'luci d'artista', in Villa Vannucchi i visitatori troveranno un villaggio di Babbo Natale, aree dedicate al food & beverage, animazione per bambini e adulti e, inoltre, tanti eventi speciali nei weekend.

Scopri tutti gli altri eventi --->