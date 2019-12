Natale di musica e arte a Marigliano: Notte Bianca, Lina Sastri e tanti altri eventi

Quest’anno il Natale a Marigliano vivrà una lunga serie di eventi all’insegna dell’arte e della musica con un calendario composito che mira a coinvolgere cittadini, non solo mariglianesi, di tutte le età. Una rassegna culturale di ampio respiro realizzata grazie alla sinergia tra l’Ufficio Cultura del Comune di Marigliano e Antonella Uras, consigliere con delega agli eventi e alla cultura.

Di notevole risonanza l’appuntamento dell’8 dicembre con Lina Sastri, artista poliedrica di grande spessore, vincitrice di due David di Donatello, attrice che ha lavorato con tutti i più grandi nomi del cinema e del teatro italiano, e soprattutto rinomata interprete della tradizione partenopea.

Altri due grandi appuntamenti da non perdere sono da segnare in agenda. Sabato 14 dicembre la città si animerà grazie alla Notte Bianca “Le vie dei colori”, una iniziativa realizzata in collaborazione con i commercianti della città e l’associazione M.I.A. che promuove il commercio mariglianese in una cornice festosa di installazioni artistiche e performance musicali ad ogni angolo del centro, con la direzione artistica di Antonio Porcelli.

Il 21 dicembre arriva il momento più atteso dai giovani: riflettori puntati sul concerto di CoCo e Lele Blade, i due performers napoletani che infiammano la scena rapper nazionale.

Completano il calendario ulteriori momenti musicali di particolare interesse come l’esibizione del duo Ebbanesis, il concerto “Spaghetti Western” e il coro gospel.

Programma degli eventi “Musica e arte – Natale a Marigliano”

Venerdì 6 dicembre alle ore 19:30 – Esibizione duo Ebbanesis, Santuario Madonna della Speranza

Domenica 8 dicembre alle ore 20:00 – Concerto Lina Sastri, Collegiata Chiesa Santa Maria delle Grazie

Sabato 14 dicembre dalle ore 20:00 – Notte Bianca “Le vie dei colori”

Domenica 15 dicembre alle ore 20:00 – “Chi tene ‘o mare” Concerto di Marianna Corrado e Antonello Cascone, Chiesa dell’Annunziata

Giovedì 19 dicembre alle ore 20:00 – Coro gospel “Gospel Voices”, Chiesa del SS. Sacramento

Venerdì 20 dicembre alle ore 19:30 – Concerto “InCanto per Natale” del Liceo C. Colombo, Piazza Municipio

Sabato 21 dicembre alle ore 21:00 – Concerto rap con CoCo e Lele Blade, Piazza Municipio

Sabato 28 dicembre alle ore 20:00 – SalDAvino con “Spaghetti Western”, Piazza Municipio

Lunedì 30 dicembre alle ore 20:00 – Gruppo folkloristico “I Suddaria”, Piazza Municipio