Natale 2017 a Somma Vesuviana tra musica, teatro, cinema e solidarietà

Un mese di eventi che si svolgeranno, principalmente, nella tendostruttura di piazza Vittorio Emanuele III a Somma Vesuviana che prevedono appuntamenti con la musica, teatro, cinema e solidarietà. Pianificati dall’amministrazione comunale in collaborazione con diverse associazioni del territorio.

“Avremmo voluto avere fondi a disposizione per organizzare un grande Natale”, spiega il sindaco Salvatore Di Sarno, “purtroppo gli eventi vanno programmati per fare in modo che vengano anche finanziati economicamente dagli enti sovracomunali, quando ci siamo insediati non abbiamo trovato nulla a riguardo e i tempi erano ormai “scaduti”, ma abbiamo voluto comunque impegnarci per fare in modo che i cittadini che non hanno grandi possibilità economiche potessero comunque assistere a degli spettacoli nella loro città. Un modo per attrarre gente e far vivere anche l’economia locale. Chi viene a Somma spenderà a Somma ed è un aspetto da non sottovalutare. Abbiamo voluto anche degli eventi fortemente legati alla beneficenza per diventare concreti negli aiuti. Invito pertanto tutti i cittadini a partecipare agli eventi e fare comunità, insieme potremo divertirci e stare bene con poco. Ringrazio l’assessore agli Eventi, Daniela Garofalo che ci ha tenuto particolarmente a premiare le eccellenze della nostra città che portano in giro per il mondo il nome di Somma rendendoci fieri ed i consiglieri comunali che si sono impegnati, in pochissimo tempo e con pochissimi fondi, a realizzare questo programma”.

Per il 22, 23 e 24 dicembre eventi di animazione si terranno a via Aldo Moro e via Roma i commercianti hanno organizzato eventi di animazione.



IL PROGRAMMA COMPLETO

NATALE CON IL SORRISO

Gli eventi si svolgeranno nella tendostruttura di Piazza Vittorio Emanuele III dal 12 dicembre all’8 gennaio 2018 si terranno i mercatini di Natale e l’attività di pista di pattinaggio.

Servizio trenino (a pagamento) per visitare la città e i monumenti



12 dicembre:

CHRISTMAS…Oh yes!!!

Alunni e docenti del plesso Mercato Vecchio ”Raffaele Arfè”

Dalle ore 16:30 alle ore 19:00



13 dicembre:

“Uniti per Somma” evento di beneficenza

Con l’esibizione dei Gruppi Musicali:

La Nuova Esperienza

The Golden Star

La banda del Torchio

Nello Show band

Allievi dell’Accademia di Rosanna Cimmino e Dt record



14 dicembre:

dalle 9.00

“Natale insieme, con un cuore pieno di musica”

Associazione culturale musicale “Antonio Seraponte”

Giornata per beneficenza

Serata festival della musica



15 dicembre:

“ Piccoli cori di Natale- Voci bianche”

III Circolo Didattico

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00



16 dicembre:

“ Le paranze”

Musiche e balli popolari

Dalle ore 19:00 alle ore 22:00



17 dicembre:

Film per bambini “Peter Pan”

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

“ A Muntagn e Somma Musica Popolare”

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00

“Rinchiusi per ferie”, spettacolo di cabaret

con Lucio Pierri e Massimo Carrino

ore 19:00



18 dicembre:

Manifestazione finale del progetto “Natale in…musica”

I Circolo “Raffaele Arfe” sede capoluogo classi I e V

Dalle ore 15:00 alle 17:30

LE.PI DANCE ACADEMY

Esibizione di ballo

Dalle ore 19:00 alle ore 22:30



19 dicembre:

Scuola Haladin Club

Canzoni sotto l’albero e presepe vivente

Dalle ore 18:30 alle ore 20:30



20 dicembre:

Bambini aiutano i Bambini, con la Croce Rossa Italiana

Progetto di raccolta dolciumi nelle scuole del II° Circolo didattico dalle 9 alle 12

“Botto e risposta” i collaborazione con la Cri

Progetto di sensibilizzazione all’uso dei fuochi d’artificio nelle scuole “San Giovanni Bosco” e “Summa Villa”

Manifestazione finale del progetto” Natale in…musica”

I Circolo “Raffaele Arfe” sede capoluogo classi II III E IV

Dalle ore 15:00 alle ore 17:30

New Jouel Dance

Team Riccio

Esibizione di ballo

Dalle ore 18:00 alle ore 22:00



21 dicembre:

Concerto di Natale

Liceo “Evangelista Torricelli”

Dalle ore 9:30 alle ore 14:00

Christmas Cup 3

Liceo “Evangelista Torricelli”

Dalle ore 14:00 alle ore 16:30

“Natale è di più..”

I Circolo “Raffaele Arfè” plesso Gino Auriemma

Dalle ore 16:30 alle 19:00

“LuRose and friends”

Esibizione canora

Ore 20:30



22 dicembre:

Concerto di Natale del coro dei “Piccoli cantori”

I Circolo “Raffaele Arfè”

Dalle ore 18:30 alle ore 22:00



23 dicembre:

“ Paranza d’Traversa canti popolari”

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00

Cena di beneficenza

Presso Convento Suore Trinitarie

Ore 20:30



24 dicembre:

Teatrino per bambini e adulti

Dalle ore 9:30 alle 12:00

Cocktail and music

Ore 12:30

Brindisi e auguri del sindaco alla città di Somma Vesuviana

Ore 15:30



25 dicembre:

“ ‘E llenzole ‘a voce d’ ‘a ggente”

Accademia vesuviana di tradizioni etnostoriche e casa delle lucerne

Presso Borgo Casamale e Castello d’Alagno



26 dicembre:

Film per bambini “Il Re Leone”

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

“Maryam & friends”

Ebizione canora

Dalle ore 18:30 alle ore 21:00



27 dicembre:

“ Vincent in concerto”

Dalle ore 18:00 alle ore 21:00



28 dicembre:

Premio talenti della Città

Vincenzo Costanzo tenore

Nello Bruscino Fisico Particellare presso Cern di Ginevra

Elio Coppola batterista Jazz

Daniele Decibel Bellini speaker della società sportiva Calcio Napoli

Biblioteca comunale ore 17

“ Jam session”

Esibizione delle migliori boy band locali

Ore 19:30



29 dicembre:

I ragazzi della compagnia teatrale “ Summa Villa” in:

“ Natale in casa Cupiello”

Regia: Maria Acanfora

Dalle ore 19:00 alle ore 22:00



30 dicembre:

“ Cena solidale” organizzato dalla C.R.I

Presso Cenacolo Chiesa Santa Maria del Pozzo

Alle ore 19:30

“Percorsi di danza” del maestro di danza Angelo Parisi con esibizione canora di Rama

Dalle ore 20:00 alle ore 23:00



31 dicembre:

Film per bambini “Frozen”

Ore 10:30

Film “Quasi amici” “La ricerca della felicità”

Ore 12:30



2 gennaio:

Film per bambini “Il segreto di Babbo Narale”

ore 10:30

Frank Russo

“La voce dell’uguaglianza universale”

Ore 20:30

Esibizione musicale con ragazzi disabili

3 gennaio:

“ Sport sotto le stelle” ore 18

Busen Club Marino



“LuRose and friends”

Esibizione musicale

Ore 21:00



4 gennaio:

“Befana solidale”

Distribuzione dolciumi della C.R.I

Presso piazzale chiesa Santa Maria del Pozzo

“ The show must go on”

Movement dance accademy A.S.D.

Dalle ore 19:00 alle ore 23:00



5 gennaio:

Tombola scostumata

( Il ricavato andrà in beneficenza)

Dalle ore 19:30



6 gennaio:

“ Una voce per la Befana”

Esibizione talenti- presenta Marco Ranucci

Ore 19:30

11 gennaio:

Serata musica anni 70-80

Dalle ore 21:00