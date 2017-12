Il Natale de La Reggia Designer Outlet: arrivano la nevicata e Il Piccolo Regno Incantato

Un grande albero di Natale stiloso e sfavillante dà il benvenuto agli ospiti della Reggia Designer Outlet, trasportandoli subito nella festa più attesa e amata di tutto l’anno. Un’atmosfera unica e suggestiva che continua tra i viali e nelle piazze del Centro McArthurGlen di Marcianise (CE), avvolgendo di luci le palme e i lampioni. Una vera e propria City of Blinding Lights, dove grande attenzione è dedicata alle decorazioni e dove torna la caratteristica ghirlanda gigante, che già colleziona lunghe file per il magico PhotoBoot.

In quest’atmosfera, arriverà il momento della tradizionale nevicata. Venerdì 8 e sabato 9 dicembre, dalle 16.30 fino alla chiusura, ogni ora La Reggia Designer Outlet si imbiancherà. Un’esperienza magica e multisensoriale: una cascata di fiocchetti bianchi verrà giù in piazza fontana, accompagnata da effetti speciali che cattureranno l’attenzione e l’entusiasmo di grandi e piccini.

Sabato 16 dicembre, alle 17.00, a La Reggia Designer Outlet arriveranno alcuni dei personaggi del Piccolo Regno Incantato, lo spettacolo prodotto da Volare Srl, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che ha trasformato il Complesso di San Domenico Maggiore (Centro Storico di Napoli) in un castello incantato e che sta riscuotendo grande successo di pubblico e critica. Le favole più amate di tutti i tempi, quelle tramandate di generazione in generazione, protagoniste di un percorso che si snoda in 15 scene: Cenerentola, I Tre Porcellini, Cappuccetto Rosso, Peter Pan, La Spada nella Roccia, Pinocchio, Alice nel Paese delle Meraviglie, Biancaneve e Mary Poppins. L’evento rientra nella prospettiva della Reggia Outlet di supportare la cultura del territorio campano creando un link sempre più forte tra Napoli e Caserta e dedicando particolare cura alle famiglie.

Natale è per La Reggia Designer Outlet anche il momento delle nuove aperture. È arrivato al centro il brand Coach (vedi sito). La rosa delle proposte “accessorio” per le idee regalo di Natale si amplierà con nuovi brand. Con le nuove aperture e quelle previste per l’anno 2018, La Reggia Outlet si pone sempre più come punto di riferimento per lo shopping in Campania.

Un Natale anche solidale. Tutti i Designer Outlet Italiani saranno al fianco dell’Organizzazione Internazionale ActionAid, ospitando in diversi weekend fino al 24 dicembre, i dialogatori della Onlus a sostegno di vari progetti come le adozioni a distanza, “Azione Donna” per la tutela dei diritti delle donne nel mondo o “L’Italia del Futuro”, a supporto delle attività nelle scuole italiane.

E per i più golosi arriva la seconda edizione del concorso valido fino al 2 gennaio in collaborazione con Lindt, che consentirà a 5 famiglie di vincere un viaggio in Svizzera, a Zurigo, con visita alla fabbrica di cioccolato.