"Il bello di stare insieme": gli appuntamenti di Natale 2017 a Quarto

Il Comune di Quarto presenta quest'anno “Quarto, il bello di stare insieme”. Tra i tanti eventi che avranno luogo sul territorio: L’ 8 dicembre presso il piazzale Europa ci sarà Babbo Natale e i suoi Elfi che raccoglieranno le letterine dei bambini, il tutto accompagnato da dolce sottofondo delle musiche natalizie. La mattina del 17 dicembre, ci sarà “Canzone Sotto l'albero”, evento al quale parteciperanno gli istituti scolastici di Quarto, con l'esibizione di canti corali e Concerti musicali. Nella stessa mattinata verranno premiati i manufatti artistici più belli, esposti e lavorati dalle associazioni Onlus del nostro territorio. Nel pomeriggio del 17, avrà luogo l'esibizione delle compagnie di arte e cultura del territorio quartese, con esibizioni artistiche, recitazione, musica e balli. Il 22 dicembre alle ore 18:00 nell'aula consiliare l'associazione Papersera festeggerà il compleanno di zio Paperone insieme ai bambini di Quarto. Sarà anche un momento di cultura in particolare per i bambini, in quanto incentivo alla lettura. L'associazione Papersera organizzerà un piccolo gioco a quiz, che vuole essere da pretesto per omaggiare tutti i bambini intervenuti, con fumetti Disney. Il 31 dicembre al piazzale Europa si potrà festeggiare tutti insieme l’arrivo del nuovo anno, accompagnati da musica, balli e fuochi d’artificio. Il 6 gennaio ci sarà “Befana Running, la gara podistica che percorre le strade della città. L’aula consiliare Peppino Impastato ospiterà il secondo Premio fotografico città di Quarto, un’esposizione di immagini che ritraggono la vita lavorativa del nostro passato. Una serie di gazebo con l’esposizione di prodotti artigianali addobbi, tutto incentrato sul tema natalizio, teatro di burattini, bolle di sapone, personaggi di fumetti e cartoni animati.

Una serie di momenti che sicuramente regaleranno a tutti un Natale più bello e colorato in città.