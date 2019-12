Santo Stefano a Napoli: 10 cose da fare il 26 dicembre

Concerti, mercatini, straordinarie mostre, spettacoli teatrali: anche a Santo Stefano, Napoli è tutta da vivere, con un ricchissimo programma di iniziative.

Ecco 10 eventi, selezionati da Napoli Today, per cittadini e turisti che trascorreranno il 26 dicembre in città:

1. Napoli Gospel Festival

Il 26 e 27 dicembre, alle 21, appuntamento da non perdere al Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova. Giovedì debutterà a Napoli Every Praise & Virginia Union Gospel Choir, uno dei migliori gruppi Gospel americani, guidato J. David Bratton, mentre venerdì protagonisti Rita Ciccarelli & Flowin Gospel con un ospite straordinario come Latonius. I concerti sono a ingresso gratuito

2. Quattro mostre da non perdere:

- Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli in mostra “Thalassa, meraviglie sommerse dal Mediterraneo”: 400 reperti in esposizione, 9 sezioni espositive, un focus sul porto antico di Napoli

- Al Pan | Palazzo delle Arti di Napoli, una mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente creativo di Joan Miró, dal titolo “Joan Miró. Il linguaggio dei segni”

- Alla Basilica della Pietrasanta di Napoli, la straordinaria esposizione dedicata al mito di Andy Warhol

- Al Museo di Capodimonte la mostra "Santiago Calatrava. Nella luce di Napoli". Quattrocento opere - sculture, disegni, maquette - di una fra le menti creative più brillanti dei nostri giorni

3. Al Cinema

Arriva in sala Jumanji: The Next Level. Una buona idea per trascorrere la sera di Santo Stefano in allegria e spensieratezza

4. Nino D’Angelo e Gigi D’Alessio insieme in concerto

I due artisti partenopei saranno, insieme, sul palco del Palapartenope il 26 e 27 dicembre con lo spettacolo “Figli di un Re minore”

5. La Cantata dei Pastori

Al Teatro Politeama, protagonista Peppe Barra con il più suggestivo e tradizionale spettacolo di Natale: "La Cantata dei Pastori". Sul palco anche Rosalia Porcaro

6. Alessandro Siani al Diana

Al Teatro Diana è in scena Felicità, il nuovo spettacolo di Alessandro Siani. Per il noto attore partenopeo, si tratta di un gran ritorno ai monologhi dal vivo

7. Sal Da Vinci all’Augusteo

Al Teatro Augusteo c’è Sal Da Vinci con il suo nuovo spettacolo La Fabbrica dei Sogni. In scena con il poliedrico artista partenopeo, anche Fatima Trotta

8. Mercatini di Natale

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa accoglie i “Mercatini di Natale Napoli”. Gli ampi spazi del sito museale fanno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere. I visitatori potranno anche visitare le storiche locomotive, divertirsi con spettacoli e intrattenimento e assaggiare prodotti di eccellenza del territorio. E la sera, alle 21, nella pizzetta centrale lo show di Peppe Iodice

9. Il “Canto di Natale”

Al piccolo teatro di Piazza San Domenico, Il Pozzo e Il Pendolo, va in scena una tra le più belle storie di Natale mai scritte: “Canto di Natale” di Charles Dickens (ore 21). Un racconto. Due voci. Una fatta di parole, l’altra di suoni. E intorno le luci, le immagini, gli odori, i sapori, di un Natale che nella memoria o nell’immaginazione ciascuno conserva.

10. La Tombola Vajassa

Al Teatro Tram di Port'Alba appuntamento con la Tombola Vajassa: una classica Tombola Napoletana - divertente, irriverente ed esilarante - per rivivere, in uno spettacolo-evento, la più verace atmosfera dei vicoli dei Quartieri di Napoli insieme a Queen Nanà Vajassa

E per i più piccini...

Allo Zoo di Napoli c'è il Piccolo Villaggio Polare, con la possibilità di incontrare Babbo Natale a cui consegnare la letterina dei desideri