Musei aperti, mostre, musica e pic nic: cosa fare a Napoli nel week end di Pasqua

A Palazzo Reale le mostre "Totò Genio" e "The Young Pope", Concerto di Pasqua diretto da Keith Goodman, agli Scavi di Pompei la mostra "Pompei e i Greci" e tanti appuntamenti per la Pasquetta a Km zero