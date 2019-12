Immacolata 2019 a Napoli: 7 appuntamenti da non perdere l’8 dicembre

L’aria di Natale a Napoli si respira già da giorni tra luminarie, mercatini, le suggestive fiere di San Gregorio Armeno e San Biagio dei Librai e tanti eventi a tema, ma ufficialmente le festività si aprono nel giorno dell’Immacolata.

Ecco, allora, sette diversi appuntamenti, selezionati da Napoli Today, per trascorre uno speciale 8 dicembre in città tra mercatini, musica, arte e spettacoli:

I Mercatini di Natale

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa torna ad accogliere i “Mercatini di Natale Napoli”. Gli ampi spazi del sito museale fanno da scenario alle tipiche casette di legno, decorate e illuminate a festa, ricolme di addobbi ed oggetti di ogni genere. I visitatori potranno anche visitare le storiche locomotive, divertirsi con spettacoli e intrattenimento e assaggiare prodotti di eccellenza del territorio

“Sanità Tà Tà”, notte di musica e cultura

Torna l'evento più colorato del Rione Sanità. L’intero quartiere sarà invaso da musica e performance artistiche con sei stage installati in vari punti del Rione, da piazza Sanità fino a via Vergini o Palazzo Sanfelice. I palchi ospiteranno i molteplici artisti che offriranno alla città la loro musica e accompagneranno il pubblico in un tour tra le bellezze del rione e le botteghe dei commercianti. L’evento è gratuito

Il tradizionale Concerto dell’Immacolata

Nella Sala Cinquecentesca del Vasari, in Sant'Anna dei Lombardi a Napoli, l'Associazione Culturale Noi per Napoli presenta il "Concerto dell'Immacolata". In programma anche una visita guidata al meraviglioso complesso monumentale. Anche quest’anno, inoltre, l’iniziativa ha la finalità benefica di donare alla mensa dei senzatetto della Caritas di Santa Chiara, in Piazza del Gesù, generi di prima necessità.

NAtivity Experience, il Presepe diventa un viaggio virtuale

La storica Chiesa di San Biagio Maggiore di via San Gregorio Armeno ospita “NAtivity Experience”, una mostra pensata con l’intenzione di fondere l’utilizzo di una tecnologia estremamente immersiva, come la realtà virtuale, con la tradizione dell’antica arte presepiale partenopea. Per la prima volta il visitatore avrà la possibilità di vivere il presepe con una prospettiva tutta nuova, sarà un protagonista.

La Tombola dei Fantasmi

Al Teatro in ‘giallo’ di piazza San Domenico Maggiore, storie di spettri della Napoli antica. La tombola natalizia, nell’atmosfera magica de Il Pozzo e Il Pendolo, è il filo che lega le storie e le canzoni dello spettacolo “Andar per Fantasmi”. Parole e musica dell’antica tradizione partenopea insieme ad un buffet natalizio

Il Gospel

Gli appassionati della magia del Gospel potranno scegliere tra due suggestivi appuntamenti: il concerto del coro Rita Ciccarelli & Flowin’ Gospel nella splendida cornice della Chiesa del Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, per l’occasione aperta eccezionalmente di sera, e il ‘Gospel Revolution’ in programma al Complesso Monumentale Donnaregina, un’esperienza che unisce per la prima volta l’energia della musica dei The Blue Gospel Singer a un’emozionante performance di Live Digital Painting

Il Musical

Torna a teatro Notre Dame de Paris, l’opera moderna più famosa al mondo tratta dall’omonimo romanzo di Victor Hugo con le musiche di Riccardo Cocciante e le liriche originali di Luc Plamondon. A Napoli sarà in scena al Palapartenope proprio fino all’8 dicembre (ore 17)

Inoltre, per i più piccini segnaliamo... Il Piccolo Villaggio Polare allestito allo Zoo di Napoli, con la possibilità di incotrare Babbo Natale a cui consegnare la letterina dei desideri

