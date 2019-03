8 marzo a Napoli: le iniziative in città per la Giornata Internazionale della Donna

Marzo, a Napoli, è Donna. Anche quest'anno tantissime le iniziative a tema: manifestazioni, spettacoli, concerti, visite guidate, mostre e tanti eventi dedicati al contrasto della discriminazione e della violenza di genere. Ben 64, inoltre, gli appuntamenti in programma per la rassegna "Marzo Donna 2019" del Comune di Napoli.

Ed ecco una nostra selezione di eventi speciali in programma per l'8 marzo in città (elenco in continuo aggiornamento):

NON UNA DI MENO, CORTEO E SERATA DI MUSICA TRANSFEMMINISTA

Una giornata di sciopero globale promossa, l’8 marzo, dal movimento "Non Una di Meno “. A Napoli in programma un corteo con partenza alle 9.30 da Piazza del Gesù e , dalle 22:00, la manifestazione prosegue con la musica a Porta di Massa.

INGRESSO LIBERO IN TUTTI I MUSEI DELLO STATO

La Giornata Internazionale della Donna ricade tra le 6 giornate a ingresso gratuito per la ‘Settimana Dei Musei’ prevista in tutti musei statali italiani che, quest’anno, è in programma dal 5 al 10 marzo

LE STELLE SONO DONNE: 8 MARZO ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO

STELLE, plurale femminile: anche il cielo celebra la giornata della donna con una serata stellare all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte dal titolo "Le stelle sono donne". Appuntamento l'8 marzo con tre turni di visita: alle 19:30, alle 20:30 e alle 21:30. In programma per la serata una lezione al planetario "Jurij Gagarin" e osservazioni astronomiche ai telescopi. Per partecipare è necessaria la prenotazione su www.collettiamo.it/biglietto/jcwc2bg5

INT ‘O RIONE, GRANDE EVENTO LIVE AL PALAPARTENOPE

Sono undici gli artisti che si esibiranno sul palco del Palapartenope di Napoli venerdì 8 marzo. A partire dalle ore 21 i migliori artisti napoletani della scena musicale Pop, Trap e Rap si alterneranno sul prestigioso palco del teatro culto della musica dal vivo campana.

"In un giorno così speciale" - dichiarano gli organizzatori - "insieme a tutti gli artisti ribadiamo un concetto imprescindibile che deve appartenere al senso civile comune: No alla violenza sulle donne! L'evento è un invito speciale a uomini, donne e bambini per condividere un momento di unione e allegria con l'auspicio che diventi una grande festa per le famiglie!". Sul palco, Franco Ricciardi, Ivan Granatino, Geolier, Vale Lambo, Samurai Jay, Bl4ir, Vincenzo Bles, Nicola Siciliano, Lele Blade e Paky G. L'evento sarà presentato da Gigio Rosa con il dj set di Gigi Soriani.