Cosa fare a Napoli nel primo weekend di febbraio: i migliori 12 eventi

Febbraio a Napoli (e in provincia) si apre con un fine settimana tutto da vivere tra musica, arte, spettacoli, iniziative solidali, speciali visite guidate anche in forma di 'gioco' e appuntamenti dedicati ai più piccini.

Ecco 12 eventi da non perdere dal 31 gennaio al 2 febbraio, selezionati da NapoliToday:

1. Domenica al Museo

Il 2 febbraio torna la “Domenica al Museo”, iniziativa del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese. Anche a Napoli, porte aperte a tanti siti museali (clicca qui per l’elenco)

2. Uniti per Rico: grande concerto solidale

Domenica 2 febbraio, al Teatro Comunale di Mugnano, è in programma un grande evento benefico con la presenza di tantissimi artisti, tra i quali gli 'O Rom, Daniele Sepe, Maurizio Capone, Zulù (99 Posse), Massimiliano Jovine (99 Posse), Ciccio Merolla e Valerio Jovine. A presentare la serata è lo speaker di Radio Crc, Michele Chianese. L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla famiglia del piccolo Rico, bimbo di 5 anni che dovrà sottoporsi a un importante intervento all’estero a causa di una rara malattia genetica al cuore

3. “La donna più grassa del mondo” al Nuovo Sanità

Sabato alle 21.00 e domenica alle 18, al Nuovo Teatro Sanità è in scena “La donna più grassa del mondo” di Emanuele Aldrovandi, con la regia di Angela Ruozzi. Una storia nata dall’urgenza di riflettere sul problema della crisi ambientale determinata dal surriscaldamento globale che, nella scrittura di Aldrovandi, si allontana dalle questioni tecniche per concentrarsi e fare luce su quali siano le ragioni che rendono l’uomo contemporaneo così insaziabile e così avido di risorse

4. Branding Dalì e La Casa di Carta: experience interattiva

Arsmania e Mediterreaneat propongono, per sabato 1 febbraio, uno speciale evento dedicato al grande artista catalano Salvador Dalì e liberamente ispirato alla fortunata serie tv che ne fa icona di rivoluzione, follia e genialità. Ad ospitare l’iniziativa è l'esclusiva mostra a cura di Alice De Vecchi "BrandingDalí. La costruzione di un mito" a Palazzo Fondi. Un suggestivo percorso-gioco in cui si verrà ingaggiati proprio dal ‘Professore’

5. Grande Festa!: La Terza Classe in concerto con tanti super ospiti

Sabato 1 febbraio, La Terza Classe sarà live all'ex Asilo Filangieri prima di partire per un tour all’estero. Sul palco si alterneranno, insieme alla band, numerosi artisti, tra cui il leader dei Foja, Dario Sansone, il cantautore Claudio Gnut, gli Ars Nova Napoli e i Blindu

6. Theatre Escape Room al Museo del Sottosuolo

Sabato 1 febbraio, speciale appuntamento con "La Caverna infestata", Theatre Escape Room al Museo del Sottosuolo di Napoli. Quattro Stanze. Una sola soluzione. Sessanta minuti. Quattro squadre, un solo vincitore. Un gioco interattivo mozzafiato che tiene col fiato sospeso fin quando non si riesce a riacquistare la libertà. Enigmi da risolvere, antichi cimeli da trovare per poter passare alla stanza successiva. E infine una sorpresa che chiarirà l'oscura catena di eventi a coloro che saranno in grado di salvarsi, nelle splendide stanze e cunicoli di un luogo antico di storia e mistero

