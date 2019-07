Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare in città dal 19 al 21 luglio

Fine settimana ricco di iniziative in città e provincia tra teatro, musica, festival, arte, cultura, cinema sotto le stelle, visite guidate e i tanti appuntamenti dell'Estate a Napoli 2019

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 19 al 21 luglio:

1. Campania by Night, al via le magiche notti dell’arte

Entra nel vivo in questo fine settimana l’edizione 2019 di Campania by night, il programma di percorsi accompagnati spettacolarizzati in siti culturali, aree archeologiche e musei realizzato dalla SCABEC Regione Campania in collaborazione con il MIBAC e con associazioni, fondazioni e Comuni della Campania. Ad aprire ufficialmente la speciale rassegna, venerdì, saranno due siti tra i più affascinanti della nostra regione: il Parco Archeologico di Ercolano e il Real sito di Carditello

2. Domenica gratuita al Museo di Capodimonte tra arte e musica

Domenica speciale al Museo e Real Bosco di Capodimonte con ingresso gratuito e tanta musica. Una bella opportunità per famiglie, adulti e bambini di visitare le collezioni del Museo e le mostre in corso: Depositi di Capodimonte. Storie ancora da scrivere, Jan Fabre. Oro Rosso e Canova, un restauro in mostra. A partire dalle ore 19.00, poi, concerto gratuito al Belvedere inserito nella rassegna Luglio musicale.

3. Gazzelle in concerto

Concerti, dj set, cinema all'aperto con due schermi sotto le stelle, teatro, area food e molto altro: torna a vivere l'ex area Nato di Bagnoli con una ricchissima rassegna estiva. Dopo il live di Luché e Calcutta, il prossimo appuntamento è il 19 luglio con Gazzelle

4. Biagio Izzo all’Arena Flegrea con “Autovelox”

Biagio Izzo arriva all'Arena Flegrea con il grande successo comico dell'estate 2019, “Autovelox”. Sabato 20 luglio alle ore 21.30 nella bella cornice della famosa struttura di viale Kennedy, 54 a Fuorigrotta, il noto beniamino del pubblico napoletano, in compagnia di due altri campioni della comicità come Mario Porfito e Francesco Procopio, presenterà l'esilarante commedia scritta da Antonio Guerriero con la regia di Giuseppe Miale Di Mauro

5. Il Miglio Sacro, tour alla scoperta dei tesori del Rione Sanità

Per tutto il mese di luglio (il sabato e la domenica) torna l'appuntamento con "Il Miglio Sacro": l'itinerario lungo un miglio, alla scoperta dei tesori del Rione Sanità. L’itinerario parte dalle Catacombe di San Gennaro e termina nei pressi di Piazza Cavour

6. Sagra della Melanzana tra gusto e divertimento

Dal 19 al 22 luglio, a Santa Maria la Carità, torna la Sagra della Melanzana, nell'ambito del programma del “Luglio Sammaritano 2019”. Quattro giorni in cui la regina della cucina estiva locale sarà celebrata e cucinata in tanti modi diversi

