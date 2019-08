Gli eventi del weekend a Napoli: cosa fare dal 16 al 18 agosto

Fine settimana ricco di iniziative in città e in provincia tra teatro, musica, arte, cultura, enogastronomia, cinema sotto le stelle, visite guidate e i tanti eventi dell’Estate a Napoli

Ecco 12 appuntamenti da non perdere, selezionati da NapoliToday, dal 16 al 18 agosto:

1. Domenica gratuita al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il 18 agosto porte aperte al MANN. Un'occasione da non perdere per visitare le collezioni e le diverse mostre ospitate dal museo partenopeo. In particolare, segnaliamo "Mann on the Moon", un'originale e ingegnosa mostra che celebra i cinquant’anni dallo sbarco sulla Luna. L’ingresso al museo sarà gratuito anche domenica 25 agosto

2. Ridere 2019 al Maschio Angioino

Ad agosto, nel cortile di Castel Nuovo, torna l’appuntamento con il Festival del Teatro Comico, Musica e Cabaret. Sabato appuntamento con Rosalia Porcaro, mentre domenica sul palco c’è Lino D’Angio

3. Museo di Capodimonte, apertura serale straordinaria a 1 euro

Sabato 17 agosto, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, nuova apertura serale straordinaria con ingresso a 1 euro al Museo di Capodimonte (chiusura biglietteria alle ore 21.30). Un’occasione da non perdere per visitare la splendida collezione Farnese, la Galleria delle cose rare e Canova un restauro in mostra (in esposizione fino al 30 settembre 2019), oltre alle mostre Depositi di Capodimonte Storie ancora da scrivere (fino al 30 settembre 2019) e Jan Fabre Oro Rosso. Sculture d’oro e corallo, disegni di sangue (fino al 15 settembre 2019).

4. Estate al Cortile 2019

II Cortile della Real Casa Santa dell'Annunziata aprirà al pubblico il suo magnifico cancello cinquecentesco e si trasformerà ancora una volta in uno spazio dedicato alla musica e al teatro, palcoscenico di eccezione su cui si esibiranno per undici serate di seguito i grandi interpreti della tradizione classica napoletana. Venerdì ci sarà Lello Ferraro in “Contacunte, Miti, Storie e Leggende tratti dalla tradizione dei Cantastorie”, sabato appuntamento con Fiorenza Calogero in “Vento del Sud” e domenica con Enzo Amato in “Neapolitanata - Arie fuori e dentro al Palazzo”

5. Enzo Gragnaniello in concerto

Il 16 agosto a Vivo Equense, la musica di Enzo Gragnaniello rappresenterà il culmine della rassegna “Vico d’Estate 2019”. Il concerto del maestro napoletano si terrà al Chiostro della SS Trinità e Paradiso (ticket 12 euro)

6. Classico Contemporaneo: musica e spettacoli al Chiostro di San Domenico Maggiore

Ad agosto torna la rassegna di musica e teatro che propone i grandi classici in chiave contemporanea. Venerdì e sabato in scena “La Bisbetica Influencer”, mentre domenica “I Menecmi" di Tito Maccio Plauto

