Weekend al Madre con la #domenicalmuseo e visite guidate gratuite in inglese e italiano

Il Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina aderisce all’iniziativa ministeriale della #domenicalmuseo, prevedendo l’ingresso gratuito nella giornata di domenica 5 agosto.

Nel primo weekend di agosto i servizi educativi del museo proporranno inoltre ai visitatori un programma di due visite, che proseguiranno per tutto il mese, alle mostre in corso e alla collezione del Madre.

Sabato 4, alle ore 17.00 Nice to meet you, un percorso in lingua inglese che accompagnerà i tanti visitatori stranieri alla scoperta dei percorsi espositivi 1977 2018. Mario Martone Museo Madre; John Armleder, 360°; Per_formare una collezione. Per un archivio dell’arte in Campania, con l’installazione site-specific permanente di Paul Thorel Passaggio della Vittoria.

Domenica 5 agosto, alle ore 18.00 Art drink: una visita/aperitivo con focus dedicato alla mostra 1977 2018. Mario Martone Museo Madre,che prevede l’ingresso al museo e la visita gratuiti, e una consumazione al costo di 2 euro.



INFO E PRENOTAZIONI: +39 081 197 37 254