Halloween 2019 a Napoli: gli appuntamenti con streghe e fantasmi della città

Passeggiate narrate e tour esoterici tra streghe, demoni e fantasmi. E ancora giochi, dolcetti e scherzetti tra magia e divertimento. Anche a Napoli si respira aria di Halloween, ma per "la notte delle streghe", la città punta soprattutto sulla cultura del luogo, sulle proprie leggende, sulle superstizioni e le credenze popolari tutte partenopee.

Ecco alcuni suggestivi appuntamenti, per grandi e piccini, che avranno vita in città nella settimana di Halloween (elenco in continuo aggiornamento):

Halloween napoletano tra diavoli, Dracula e fantasmi

Il 31 ottobre torna l'appuntamento di Halloween con "Le Capere Tour" che quest'anno propongono una serata particolarissima alla scoperta della Napoli più segreta e diabolica. Un tour nello splendido cuore esoterico di Napoli per scoprire storie di fantasmi, anime e diavoli. Per indagare su leggende d'odio e d'amore. La visita guidata si conclude con una degustazione della tradizionale pizza fritta partenopea. Info e prenotazioni Cell/Whatsapp: 3289705049 – 3274910331 - lecaperenapoli@gmail.com

Halloween con Delitto

Nella notte di Halloween, il 31 ottobre, il Pozzo e il Pendolo, il piccolo teatro 'in giallo' di Piazza San Domenico Maggiore, propone la Cena con Delitto più tenebrosa dell’anno

Halloween Cicchetto Tour

Insolitaguida propone una rivisitazione della famosa passeggiata narrata "Napoli: un fantasma in ogni vicolo", arricchita per la notte delle streghe con soste cicchetto e indovinelli/giochi. Ad accompagnare i partecipanti ci penseranno delle vere e proprie streghe che guideranno il gruppo con la tenue luce di candele, che, secondo la tradizione, permettono di meglio cogliere i rapidi movimenti di tutte le figure misteriose che popolano il centro storico di Napoli. La passeggiata, riservata agli adulti, è in programma nei giorni giovedì 31 Ottobre, venerdì 1 e sabato 2 novembre con partenze ogni ora dal calar del sole fino a tarda sera. prenotazioni al 3389652288, tramite l’app Insolitaguida Napoli o tramite il sito web www.insolitaguida.it

Halloween Rock allo Scugnizzo Liberato

La notte del 31 ottobre torna Parentalia, il party più rock di Napoli con un cast eccezionale. L'appuntamento annuale con la festa di Halloween targata NaDIR e Scugnizzo Liberato si rinnova con i noisers Uzeda, reduci dalla pubblicazione del nuovo album ‘Quocumque Jeceris Stabit' per le label Overdrive e Temporary Residence

Halloween Tour, itinerario da brividi a Napoli

Tour nella magica notte di Halloween, giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre. L'associazione De Rebus Neapolis, organizza per la notte di Ognissanti una speciale edizione in un itinerario da brivido nel centro antico di Napoli, per scoprire la Storia “oscura” dell’Halloween, dalla nascita degli antichi culti celtici ad oggi. Un percorso “speciale” per tutti, in una Napoli magica e tenebrosa, attraverso un itinerario dedicato alle leggende sanguinolente del passato, nei vicoli del centro antico. Info e prenotazioni al 3511258465

