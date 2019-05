Cinema all'aperto e concerti nell'ex area Nato

Torna a vivere l'ex area Nato. Tra giugno e luglio, l'enorme sito situato a Bagnoli ospiterà cinema all'aperto, teatro, concerti, attività socioculturali. Inizietive possibili grazie alla sinergia tra Fondazione Banco di Napoli, proprietaria dell'area, e la Regione Campania, che finanzierà gli eventi.

Quattro i concerti con grandi nomi: Luché il 6 giugno, Calcutta il 28 giugno, Gazzelle il 19 luglio e Carl Brave il 23 luglio. Per quanto riguarda le priezioni, saranno allestiti due schermi sotto le stelle che prietteranno da giovedì a domenica in tutte le settimane dei due mesi estivi. Previste ance due rassegne teatrali: "Teatro in cortile", per le compagnie professioniste, e la rassegna di teatro amatoriale.

Sarà organizato anche uno spazio experience per i dj set internazionali, con 9 appuntamenti, tutti i sabati.