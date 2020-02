Carnevale 2020: le sfilate e i festeggiamenti a Napoli e dintorni

Sfilate di carri allegorici, balli in maschera e grandi festeggiamenti, tanti gli appuntamenti da non perdere a Napoli e in provincia per il Carnevale 2020.

Ecco un elenco di iniziative (in continuo aggiornamento) selezionate da NapoliToday:

GLI APPUNTAMENTI A NAPOLI

CARNEVALE SOCIALE DEL CENTRO STORICO

Torna il Carnevale Sociale del Centro Storico promosso dalla Rete Strummolo. L'appuntamento con la sfilata tra le vie del centro antico di Napoli è per martedì 25 febbraio alle 14.30, con partenza da Santa Fede Liberata in via San Giovanni Maggiore Pignatelli. Tema della kermesse di quest'anno è "Tutte 'e facce d'a città".

CARNEVALE DEL GRIDAS DI SCAMPIA

Domenica 23 febbraio ore 10:00 appuntamento con il 38° Corteo di Carnevale di Scampia. Partenza dalla sede del GRIDAS (Via Monte Rosa 90/b, Ina Casa). Il tema di quest'anno: «La Riscossa dei Pappici ovverossia tutti insieme che non c'è più tempo»

CARNEVALE EPOMEO

La quarta edizione del Carnevalepomeo è in programma il 22 al 23 febbraio. Un evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo, con il Patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, e dalla IX Municipalità Soccavo-Pianura, patrocinato e gemellato con il Carnevale Savianese. Due giorni di canti, danze e spettacoli vanta la direzione artistica di Corona Paone e Luigi Ferone. Arricchimento ulteriore è il progetto “Percorsi enogastronomici della tradizione partenopea del Carnevale” con la collaborazione di Rosario Lopa

FESTA DI CARNEVALE A CITTA' DELLA SCIENZA

Sarà all'insegna della scienza e del divertimento la grande Festa di Carnevale che si terrà domenica 23 febbraio a Città della Scienza. Il tema di questo anno è le mille culture e colori dei popoli della Terra esplorato attraverso spettacoli, animazione itinerante, giochi e laboratori di creatività e manualità sulle tradizioni geografiche dei vari luoghi della terra; non mancheranno coriandoli, stelle filanti, costumi, travestimenti, accessori, maschere e momenti di giochi collettivi sia per adulti che per bambini. L’evento si svolgerà dalle ore 10 alle ore 14 ed è previsto l'INGRESSO GRATUITO per tutti i bambini fino a 12 anni, mentre le aree espositive saranno aperte e visitabili fino alle 18

SCOPRI GLI ALTRI APPUNTAMENTI IN CITTA' --->