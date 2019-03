Evening session al Bourbon Street: proiezione, reading, concerto, mostra & jam

Domenica 24 marzo The Tree of ArtS propone un viaggio nella storia di Nina Simone, pianista, cantante e compositrice afroamericana, attraverso video-proiezioni integrate dalla voce narrante di Gioia Fusco, attrice e cantante.

Dalle immagini alla parola, alla musica. Il gruppo, composto da Gioia Fusco alla voce, Valerio Mola al contrabbasso, Alessio Busanca al pianoforte e Dario Guidobaldi alla batteria, suonerà brani della celebre Nina Simone



A seguire jam-session.



Sarà inoltre allestita una mostra di arte figurativa di Vincenzo Aiello



“Non dipingo ciò che vedo, ma dipingo ciò che ho visto” è una celebre frase di Edvard Munch che racchiude tutto lo spirito e la dialettica di Testamenti Notturni, alias di Vincenzo Rapicano Aiello.

Strettamente figurativo, di matrice principalmente espressionista e simbolista, le opere sono fortemente plastiche, dai colori accesi e cangianti, pastosi quanto evanescenti, traduzioni di stati d’animo e sensazioni.

Ogni prodotto è una confessione, un momento fulmineo, una riflessione, un ricordo. Che sia sul cosmo o su una goccia d’acqua, che sia sull’odio o sull’amore, ogni tassello della vita è degno di essere immortalato.

Questi tasselli prendono il nome di “Testamenti Notturni” non a caso: ognuno è spontaneamente il frutto di notti insonni, di introspezione e caos, di escursione nei punti più remoti di sé.

Alla ricerca delle sensazioni nascoste, che sono i testamenti più puri di ognuno di noi”