EuinmyRegion: open days al campus universitario di San Giovanni a Teduccio

Nei giorni 8 e 9 maggio tra gli eventi promossi dall'Unione Europea nell'ambito della campagna #EuinmyRegion, si terrà a Napoli un open days presso il campus universitario della Federico II di Napoli a San Giovanni a Teduccio.

Uno dei principali interventi di rigenerazione urbana, realizzato con il co-finanziamento del POR Campania FESR, si apre alla cittadinanza con visite guidate, playground, conferenze e convegni sui temi dell'Europa e dell'Innovazione.

Si comincia l'8 giugno alle 9.30 con l incontro App per l Europa nella sede dell Apple Developer Academy.

Alle 11, nell Aula Magna si terrà il convegno su Connettività, Innovazione e competenze digitali introdotto dal rettore della Federico II, Gaetano Manfredi, a cui prenderanno parte, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, Edoardo Cosenza presidente Campania NewSteel, Mario Di Mauro executive vice president Strategy TIM, Agostino Santoni amministratore delegato CISCO Italia, Carmela Palumbo capo dipartimento per la Programmazione MIUR, Giorgio Ventre direttore Apple Developer Academy Napoli, Sylvain Bellenger direttore Museo e Real Bosco di Capodimonte e Valeria Fascione assessore Internazionalizzazione, Startup, Innovazione Regione Campania. A seguire si terrà la visita alle costruzioni in corso dell'ultimo lotto che completerà la cittadella universitaria.

Alle 15, sempre in aula magna, l'Innovazione e il Giornalismo saranno al centro del convegno, realizzato in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania, a cui prenderanno parte Francesco Nicodemo responsabile editoriale Fondazione Ottimisti e Razionali, Michele Mezza giornalista e docente Federico II, Juan Carlos De Martin co-direttore del Centro su Internet e Società del Politecnico di Torino, Giorgio Ventre direttore Apple Developer Academy Napoli e Ottavio Lucarelli presidente Ordine dei Giornalisti della Campania.

Nell'ambito della due giorni verranno aperte le porte dei laboratori e delle realtà innovative e formative del Campus tra cui: Apple Developer Academy Napoli - DIGITA Digital Transformation&Industry Innovation Academy - CESMA Centro di Servizi Metrologici Avanzati - Intesa Sanpaolo Innovation Center - STRESS Distretto ad Alta Tecnologia per le Costruzioni Sostenibili - DATTILO Distretto ad Alta Tecnologia dei Trasporti e della Logistica - Materias Early Stage Combined Accelerator - AXA Matrix Risk Management - Campania NewSteel Incubatore d'impresa.

Le attività prevedono anche la presentazione dell'offerta formativa della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell'Università degli studi di Napoli Federico II ed exibit a cura di CISCO e TIM.

Inoltre, sono stati programmati una serie di workshop didattici, gestiti da formatori accreditati, sulle competenze digitali con l'obiettivo di avvicinare studenti e docenti delle scuole secondarie superiori agli sviluppi più recenti nelle metodologie e nelle tecnologie per la didattica. I workshop saranno strutturati su tre temi differenti: Coding (Everyone Can Code), Robotica (Landing on Mars) ed Accessibilità (Accessibility & Inclusion).

Un'occasione per conoscere la Cittadella Universitaria che, oltre al raddoppio della facoltà di Ingegneria che serve un bacino di utenza territoriale che si estende alla città citta di Napoli e a tutta l'area Est della città metropolitana, ospita 30 grandi laboratori per servizi all'industria.

Un modo per comunicare cosa la Regione Campania, attraverso le risorse europee, sta facendo per contribuire allo sviluppo della regione puntando, in questo caso, sul technology transfer e le competenze digitali.