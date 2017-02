Eugenio Bennato in concerto

Prestigiosa anteprima all'AvaNposto Numero Zero, il nuovo spazio culturale nel centro storico di Napoli, fondato e diretto da Egidio Carbone, fautore della teoria dell'Attore Costitutivo. Venerdì 24 febbraio, sarà di scena Eugenio Bennato in formazione acustica con Ezio Lambiase e Sonia Totaro per una presentazione in anteprima del suo prossimo lavoro discografico, ancora inedito.

Venerdì 24 febbraio, sotto le volte a botte dell'AvaNposto Numero Zero, Eugenio Bennato si esibirà insieme ai musicisti Ezio Lambiase (chitarre) e Sonia Totaro (voce e ballo) in una formazione totalmente acustica per un concerto che prevede, tra l'altro, la proposta di alcuni brani inediti del suo prossimo lavoro discografico. Un luogo che, nelle parole del cantautore, ricorda le fucine di cultura e di arte come il Centro Teatro Esse e il Teatro Instabile, nelle quali si è formata un'intera generazione di artisti tra gli anni '60 e '70. Un ulteriore tassello delle sua ricerca musicale che, dopo aver dato vita al movimento Taranta Power ripropone la riscoperta, la rivisitazione e la proiezione verso il futuro della tradizione, per resistere così all'appiattimento della globalizzazione e della comunicazione massificata. Un progetto che potremmo ricondurre alla denominazione di Canzoni di Contrabbando, a metà fra la musica etnica e il cantautorato, con brani che riprendono temi cari all'autore come le migrazioni e il rifiuto delle barriere, contro ogni forma di guerra.

Uno spettacolo che si propone di lasciare spazio all'improvvisazione e al dialogo diretto con il pubblico, in equilibrio fra il ritmo e il saggio verbale, favorito dall'ambiente raccolto del locale. Eugenio ha accettato l'invito a esibirsi per la volontà di sostenere un luogo sperimentale, nato per dare una casa al progetto di ricerca culturale basata sulla Teoria dell'Attore Costitutivo, ideata dall'attore, regista drammaturgo e direttore artistico Egidio Carbone e sostenuta da un gruppo sempre più folto di artisti di ambiti diversi, per i quali l'AvaNposto sta rapidamente diventando un riferimento e che vedrà un momento di divulgazione al pubblico nel corso della tre giorni degli Stati Generali dell'Attore Costitutivo.

Da venerdì 17 a domenica 19 marzo, (venerdì e sabato ore 21.00, domenica ore 18.00), appuntamento con proiezioni del mediometraggio Calìgo (2016) e del cortometraggio Guado (2014), scritti e diretti dallo stesso Carbone. I primi due capitoli di una trilogia volta a dare forma all'intera Teoria. Sabato 18 marzo, a partire dalle ore 19.00, la visione dei film, verrà preceduta da una tavola rotonda aperta sulla sperimentazione, moderata da Donatella Trotta giornalista de Il Mattino. Una discussione libera sulla Teoria, per fare un punto sul processo di studio ancora in corso, con figure del mondo dell'arte e della scienza.

EUGENIO BENNATO in concerto acustico con Ezio Lambiase e Sonia Totaro Venerdì 24 febbraio 2017, ore 21.00 STATI GENERALI DELL'ATTORE COSTITUTIVO Visione delle pellicole Calìgo (50' - 2016) e Guado (30' - 2014), scritte e dirette da Egidio Carbone Venerdì 17 marzo 2017, ore 21.00 e domenica 19 marzo, ore 18.00 Tavola rotonda sulla Teoria dell'Attore Costitutivo con figure del mondo dell'arte e della scienza, moderata da Donatalla Trotta, giornalista de Il Mattino e proiezione dei film Calìgo (50' - 2016) e Guado (30' - 2014) Sabato 18 marzo 2017, ore 19.00

Contributo associativo AvaNposto Numero Zero 10€. Ingresso riservato ai soci.

Il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00, prima dello spettacolo o, previo contatto, in altri giorni e orari. AvaNposto Numero Zero: web. www.facebook.com/APNumeroZero Botteghino: cell. 3661149276; e-mail. avanpostonumerozero@outlook.it

