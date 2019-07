Con I Parià e Paolo Caiazzo continuano gli eventi gratuiti al Vulcano Buono

“Estate al Vulcano” è il titolo della rassegna che sta animando le serate del Vulcano Buono con un grande successo di pubblico. Anche quest’anno, infatti, lo shopping center di Nola si trasforma in un grande palcoscenico, che ospita spettacoli gratuiti di alto livello.

Il prossimo appuntamento è per giovedì 1° agosto con un doppio spettacolo. Prima saliranno sul palco i Parià. Attivi dal 2007, propongono un interessante repertorio basato sulla canzone napoletana, riletta in modo originale fra tradizione e innovazione.

Poi sarà la volta del grande cabaret con Paolo Caiazzo, direttamente da Made in Sud. L’attore e comico napoletano porterà in scena i personaggi che lo hanno reso celebre in TV, al cinema e in teatro, in oltre vent’anni di carriera. Sarà una bella occasione per trascorrere una serata piena di musica e divertimento, con uno spettacolo dal cuore 100% napoletano. Per tutte le serate della rassegna l’ingresso è gratuito e l’inizio è previsto per le ore 21. Il Vulcano Buono è a Nola, Napoli. Ulteriori notizie sono disponibili su vulcanobuono.it e su Facebook.