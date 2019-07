Estate al Vulcano: lo spettacolo comincia

“Estate al Vulcano” è il titolo della rassegna che animerà le serate del Vulcano Buono. Anche quest’anno, infatti, lo shopping center di Nola si trasformerà in un grande palcoscenico, che ospiterà spettacoli gratuiti di alto livello.

Primo appuntamento giovedì 11 luglio con la serata Made in Sud. Sul palco saliranno tanti ospiti provenienti dal programma TV 100% meridionale: Maria Bolignano, Ciro Giustiniani, Peppe Laurato e Rosaria Miele, Manu e Luca, Radio Rocket. Questa grande serata di cabaret e risate sarà presentata da Fatima Trotta.

Si prosegue venerdì 12 luglio con un doppio appuntamento. La serata si aprirà con il concerto della Zero db Band, le grandi cover della canzone italiana. E proseguirà con gli Arteteca, la coppia più amata del cabaret napoletano. Enzo Iuppariello e Monica Lima, compagni di vita e di palco, si esibiranno in uno spettacolo che ripercorre tutti i loro successi, dalla TV al cinema ai tormentoni come “Vita, cuore, battito”, che sono entrati a far parte del linguaggio comune.

Per tutte le serate della rassegna l’ingresso è gratuito e l’inizio è previsto per le ore 21.

Il Vulcano Buono è a Nola, Napoli. Ulteriori notizie sono disponibili su vulcanobuono.it e su Facebook.