Morgan, Bennato, Gallo, Servillo: i nomi dell'Estate a Napoli 2020

Presentato il calendario di eventi per l'estate. De Magistris: "Creiamo un polo di attrazione per i napoletani e per un rilancio turistico post-covid"