Estate a Napoli 2019: tutti gli eventi in programma a San Domenico Maggiore

Al via la quartantesima edizione dell'Estate a Napoli, tanti gli eventi in programma e tanti (e suggestivi) anche i luoghi che li accoglieranno.

Ecco, in dettaglio, gli eventi in programma nello splendido scenario del Complesso di San Domenico Maggiore:

sabato 13 luglio ore 21.00

Convento di San Domenico Maggiore

Tarantella sotto le stelle al Chiostro di San Domenico Maggiore

Musica, danza e poesia partenopea con lo spettacolo del gruppo folk I Guarracini.

La formazione, composta da ballerini, attori, musicisti e cantanti si esibirà in un vero e proprio show che ripercorrerà i momenti emblematici della storia di Napoli attraverso le espressioni tipiche del repertorio classico e popolare della nostra tradizione. Un racconto arricchito da brani classici e popolari declinati nelle forme più caratteristiche della musica napoletana (villanelle, fronne, canzoni sul tamburo, melodie classiche) e della danza (tarantelle, tammurriate, ‘ndrezzata in costume d’epoca). Durante lo spettacolo alcune emblematiche figure della fantasia locale (Pulcinella, ‘o Pazzariello, ‘o Ncenzaro, la Zingara) si esibiranno a sorpresa in divertenti momenti recitativi.

A cura dell'Associazione Vivere Napoli

Ingresso: € 12.00 con prenotazione obbligatoria - bambini fino ad 8 anni ingresso gratuito

info: tel. 0815523670 - 3470625128 – prenotazioni@viverenapoli.com

lunedì 15, martedì 16 e mrcoledì 17 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Rassegna Festival della Filosofia in Magna Grecia

La casa della filosofia a Napoli è il Convento di San Domenico Maggiore. Il Genius Loci, lo spirito del luogo nel corso dei secoli ha generato idee, dissertazioni e speculazioni filosofiche. Qui indagavano la conoscenza i filosofi Tommaso d'Aquino, Giordano Bruno e Tommaso Campanella. Ricollegarsi a questa forza generatrice è l'obiettivo di questo progetto. Nel Chiostro vanno in scena e si confrontano i tre filosofi domenicani, interpretati dagli attori Riccardo Marotta, Danilo Piscopo e Noemi Perfetto. Democrazia, politica, buone forme di governo, utopia: questi i temi trattati nei testi, selezionati dalla prof.ssa Annalisa Di Nuzzo, che introducono il Dialogo presentando la vita, l'opera ed il pensiero dei filosofi in scena, evidenziando il loro profondo legame con la città di Napoli, da loro vissuta in modi differenti, molto amata ma anche, per certi aspetti, 'subita'. Armonia musicale un'esperienza immersiva tra medioevo e rinascimento a cura del musicista Mario di Bonito. Dal momento filosofico-teatrale e musicale scaturisce la riflessione e il dialogo con il pubblico.

A cura dell'Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia

Ingresso: € 8.00

Info: numero verde 800642870 – info@filosofiamagnagrecia.it – www.filosofiafestival.it

giovedì 18, venerdì 19 e sabato 20 luglio

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Le Nuove Dee

Lo spettacolo di danza comprende due coreografie Io Chiara Tu Scura, con regia e coreografia di Flavia Bucciero e interpreti Paloma Biagioli ed Elisa Paini, e Oppio, con coreografia di Francesca Selva, messa in scena di Marcello Valassina e interprete Silvia Bastianelli. Entrambe le coreografie si ispirano a tematiche e sensibilità femminili, evidenziando una prospettiva che lega passato, presente e futuro in un significato universale e multiculturale dell'essere giovani donne in un mondo globalizzato. Il concept prevede due modalità di presentazione al pubblico: la prima in cui viene proposto un estratto dello spettacolo della durata di 20 minuti sotto forma di Site Specific e itinerante nel Chiostro, in modo da evidenziare il più possibile le suggestioni artistiche e architettoniche del luogo, la seconda propone lo spettacolo in forma integrale della durata di 1 ore e 10 minuti.

A cura del Consorzio Coreografi Danza d'Autore

Ingresso: ore 17.00, 18.00 e 19.00 spettacoli Site Specific della durata di 20 minuti € 3.00

ore 21.30 spettacolo serale biglietto intero € 8.00, ridotto € 5.00 (fino a 25 anni, dai 65 anni in su, per coloro che presentano alla cassa un biglietto di ingresso ad un museo della città)

info: tel. 3462267973 – 3293907309 – movimentoinactor.promozione@gmail.com

domenica 21 e lunedì 22 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Napoli ...tra cielo e mare

Racconto musicale della durata di circa un’ora che fa riferimento alle leggende e alle storie tipiche della tradizione, costituito da brani classici e popolari declinati nelle forme più tipiche della musica napoletana (villanelle, fronne, canzoni sul tamburo, melodie classiche), della danza (tarantelle, tammurriate, ‘ndrezzata in costume d’epoca) e del folklore nel suo complesso, attraverso figure emblematiche della fantasia locale (Pulcinella, ‘o Pazzariello, ‘o ‘Ncenzaro, la Zingara) che completano l’esibizione con momenti recitativi.

A cura dell'Associazione culturale I Guarracini

Ingresso: contributo associativo € 8.00

info: tel. 3486011041 – saltot84@gmail.com

martedì 23 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Napoli in vinile

Spettacolo scritto da Patrizia Fanelli descrive la nostalgia di un tempo che non si è mai vissuto. Un gagà della Bella Epoque, calato nella contemporaneità, fa da legante alla canzone interpretata da Patrizia Fanelli che è accompagnata alla chitarra da Claudio Bottino. Attraverso il racconto della storia del vinile a 78 giri, del grammofono, delle copielle, delle Piedigrotte, del Salone Margherita si ripercorre la storia della canzone napoletana con un tuffo nell'epoca delle Villanelle alla napoletana e dell'Opera Buffa.

A cura dell'Associazione Matilde Serao

Ingresso: € 10.00

info: tel. 3205732286 - 3382181512 – matildeseraoassocult@libero.it

giovedì 25 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

La Confessione - un prete gay racconta la sua storia

Monologo tratto dalla confessione che ha reso un prete al giornalista, vaticanista e scrittore Marco Politi e messa in scena dal regista e attore Alfredo Traversa. L'opera nasce da un incontro con un prete che ha raccontato il suo mondo e il suo vissuto, dall'entrata in seminario, alla sospensione e alla celebrazione eucaristica. Un calvario attraverso le scomuniche della gerarchia ecclesiastica e la comprensione della condizione dell'uomo e dei suoi desideri carnali. Una testimonianza drammatica e sincera di un prete cattolico che scopre di essere omosessuale, raccontata sul palco senza segreti, mentre si mostra al pubblico come nell'atto di una confessione piena. Non c'è mediazione. Il suo corpo e la sua anima sono davanti agli spettatori. Lo spettacolo porta in scena il dissidio interiore di un uomo che vuole essere sacerdote e, al contempo, è conscio della propria condizione omosessuale. Un uomo disarmato perché vorrebbe tenere insieme tutte e due le sua parti, quasi un dramma dal sapore shakespearianno. Non è un atto di accusa alla chiesa: lo spettacolo indaga sull'uomo, nella sua interezza. Vuole essere un momento di riflessione su questo tema così delicato e raccogliere, insieme, il grido di dolore e l'appello di questo sacerdote.

Ingresso: gratuito fino ad esaurimento posti

info: traversaalfredo@libero.it

venerdì 26 luglio ore 12.00

Sala Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

LA CRUDELE STORIA. Personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli

Vernissage della mostra La crudele storia.

Seguirà ’E pupi da Scala ‘e Tatone - Video intervista al pupante Francesco di Vuolo sull’Opera a Castellammare di Stabia.

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

per info e visite guidate: 08119917338 - 3334735314

venerdì 26 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Femmene 'e Napoli

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

sabato 27 luglio ore 11.00

Sala Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

LA CRUDELE STORIA. Personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli

Nell'ambito della mostra La crudele storia si terrà una visita guidata e poi uno spettacolo dal titolo Ferdinando l° all’Opera dei Pupi con Aldo de Martino, Violetta Ercolano, Cristian Izzo, Anna Spagnuolo e Salvatore Torrregrossa.

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

per info e visite guidate: 08119917338 - 3334735314

sabato 27 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Pericolosamente insieme

Spettacolo con Alan De Luca, Michele Caputo, Maria Del Monte.

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

domenica 28 luglio ore 19.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Napoli Café Chantant

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

lunedì 29 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Tombola spettacolo

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

martedì 30 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

A storia 'e Mario

Un musical spettacolo sull'omofobia ispirato ad un fatto di cronaca.

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 12.00

info: 3207749825

mercoledì 31 luglio ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Il Caso Diciotti

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: libero

info: 3207749825

giovedì 1° agosto ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

KomiKamente d'estate

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

venerdì 2 agosto ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Santa Lucia Luntana

Consiglia Ricciardi canta Napoli.

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

sabato 3 agosto ore 11.00

Sala Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

LA CRUDELE STORIA. Personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli

Nell'ambito della mostra La crudele storia si terrà una visita guidata e a seguire una conversazione con Bruno Leone il teatro delle Guarattelle.

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

per info e visite guidate: 08119917338 - 3334735314

sabato 3 agosto ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Tutta colpa di Telegaribaldi

Spettacolo con Alan De Luca, Lino D'Angiò e la partecipazione di Michele Caputo.

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

domenica 4 agosto ore 18.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Rionapoli

Uno spettacolo di teatro e musica tra Napoli e il Brasile.

Direzione Artistica Alan De Luca

Ingresso: € 15.00

info: 3207749825

mercoledì 7 e giovedì 8 agosto ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Chantosamente & Scugnizza

Spettacolo che propone un viaggio comico musicale e culturale attraverso una rivisitazione dei personaggi del periodo d'oro del varietà e della canzone che hanno reso celebre e famosa Napoli in tutto il mondo. La cantante attrice e mandolinista Alessia Moio con la sua performance omaggerà Ferdinando Russo, la serenata, la macchietta, la chantosa, Totò, libero Bovio e E.A. Mario.

Ingresso: € 10.00

info: tel. 3333497857

venerdì 9 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Romeo e Giulietta

di William Shakespeare

regia di Carmen Pommella

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

sabato 10 agosto ore 11.00

Sala Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

LA CRUDELE STORIA. Personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli

Nell'ambito della mostra La crudele storia si terrà una visita guidata e a seguire una conversazione con Carmine Perna Il Ritorno di Pulcinella.

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

per info e visite guidate: 08119917338 - 3334735314

sabato 10 e domenica 11 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Romeo e Giulietta

di William Shakespeare

regia di Carmen Pommella

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Viviani Concerto

canti e musiche di Raffaele Viviani

regia di Salvatore Sannino

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

I Menecmi

di Plauto

regia di Antonio Gargiulo

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

lunedì 19 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Salomé

di Oscar Wilde

regia di Roberta Misticone

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

martedì 20 e mercoledì 21 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Napoli in Concerto

Canti e musiche della tradizione napoletana

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

giovedì 22, venerdì 23 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Omaggio a De André

con Francesco Luongo e Francesco Santagata

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

sabato 24 e domenica 25 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Le Smanie per la Villeggiatura

di Carlo Goldoni

regia di Angela Rosa D'Auria

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

lunedì 26 e martedì 27 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Danza Sotto le Stelle

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

mercoledì 28 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Le Serve

di Jean Genet

regia di Fabio Di Gesto

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

giovedì 29 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Le Serve

di Jean Genet

regia di Fabio Di Gesto

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

venerdì 30 agosto ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Edipo Re

di Sofocle

regia di Gianmarco Cesario

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

sabato 31 agosto ore 11.00

Sala Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore

LA CRUDELE STORIA. Personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli

Nell'ambito della mostra La crudele storia si terrà una visita guidata e a seguire una conversazione con Valentina Venturini sul Teatro di Mimmo Cuticchio.

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

per info e visite guidate: 08119917338 - 3334735314

sabato 31 agosto e domenica 1 settembre ore 21.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Classico Contemporaneo – 6a edizione

Edipo Re

di Sofocle

regia di Gianmarco Cesario

A cura dell'Associazione Teatro dell'Osso in collaborazione dell'Associazione Aries Teatro e Eventi

Ingresso: biglietto intero € 13.00, ridotto € 10.00

info: tel. 3421785930 – teatrodellosso@gmail.com – www.teatrodellosso.it

lunedì 2 settembre ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Mamma Napoli

Mamma Napoli Mood

Un atto d’amore verso la città di Napoli e i suoi figli, la sua cultura e la sua umanità…ma anche un grido, una chiamata alla non indifferenza, alla non impassibilità dinanzi ai problemi che da sempre affliggono la città partenopea. Napoli è qui vista come specchio di povertà di valori morali e sociali che possiamo benissimo ritrovare nelle grandi metropoli, dove troppe volte l’unico sbocco di sopravvivenza è rappresentato dall’uniformarsi, dal farsi massificare se non addirittura dal delinquere. Quando, invece, dovremmo, ora più che mai visti i molti che bussano alla nostra porta, essere portatori di equità e solidarietà sociale; essere coloro che realizzano un modello di sviluppo fondato sulla dignità della persona. Fra commedia e dramma, filosofia del vivere e omaggio a Salvatore Di Giacomo e l’importante ricordo di una tragedia volutamente dimenticata, Mamma Napoli Mood è la rappresentazione di quella parte di noi che ancora si vuole commuovere dinanzi al sorriso di un anziano o di un bambino sporco e maleducato; che non vuole arrendersi all’ingranaggio stritolante di una società che ingloba e uniforma le diversità. Un viaggio tra immagini evocate ed emozioni fatte riaffiorare dai quadri rappresentati e le canzoni, edite e inedite, eseguite live con voce, chitarra e percussioni da Marco De Vincentiis (concorrente di The Voice), Valentina Proietto Scipioni e Caruccio... Un viaggio che si fa riflessione dal ‘900 ai giorni nostri, perché vi sia “una voce per chi voce non ha”.

Testo e Regia di Emiliano De Martino, interpreti: Emiliano De Martino, Marco De Vincentiis, Valentina Proietto Scipioni con l’amichevole partecipazione di Nico Caruccio.

A cura di Emiliano De Martino

Ingresso: € 12.00

info e prenotazioni: tel. 3791683477

martedì 3 settembre ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Mamma Napoli

Indi...RIZZO di e con Giacomo Rizzo

È un recital che vede in scena il maestro Giacomo Rizzo, accompagnato da un musicista e insieme regaleranno al pubblico un viaggio fatto di aneddoti, canzoni, danza e poesia. Una serata unica all'insegna del divertimento.

A cura di Emiliano De Martino

Ingresso: € 15.00

info e prenotazioni: tel. 3791683477

mercoledì 4 settembre ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Mamma Napoli

Il comico al servizio del cittadino di e con Angelo di Gennaro

Angelo di Gennaro mette in scena uno spettacolo comico prendendo ispirazione dalle dinamiche, spesso negative ed esasperate, della quotidianità. Il comico è attento osservatore della vita, dei suoi lati positivi ma soprattutto di quelli più drammatici, quel che alle volte può sfuggire agli occhi delle persone non sfugge al comico che con la sua ironia può mettere in luce temi che portano ad una riflessione. Il tutto accompagnato dal supporto musicale del maestro Giancarlo Vorzitelli al pianoforte, che con brani inediti farà da colonna sonora a momenti di poesia scritti da Angelo di Gennaro su temi quali la mamma, i figli, l'amore e la sua Napoli.

A cura di Emiliano De Martino

Ingresso: € 12.00

info e prenotazioni: tel. 3791683477

da giovedì 5 a domenica 8 settembre ore 21.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna SOLO

A cura della Jesce Sole srl

Ingresso: €

info: tel./fax 0815520906 – jescesole02@gmail.com

lunedì 9 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Napoli in frac – di Raffele Viviani

Attraverso questo spettacolo si vuole diffondere la conoscenza di un'opera teatrale di Raffaele Viviani poco nota e che promuove le bellezze di Napoli e dintorni. Si tratta di un atto unico divertente, che combina recitazione, canto e balli popolari, quali la tarantella e la pizzica. Adattamento e regia di Giuliana Sepe.

A cura dell'Associazione Incontri

Ingresso: € 10.00

info: tel. 3333620441

martedì 10 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Festival della Filosofia in Magna Grecia

A cura dell'Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia

Ingresso: € 8.00

info: numero verde 800642870 – info@filosofiamagnagrecia.it – www.filosofiafestival.it

mercoledì 11, giovedì 12, venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Morsi di teatro 2.0

A cura dell'Associazione culturale Teen Theatre – Compagnia Unaltroteatro

Ingresso: biglietto intero € 13.00 – ridotto under 30/over 65 € 10.00. Possibilità di abbonamento a 3 o 5 serate al costo di €10.00 per adulti e € 8.00 per bambini per ognin spettacolo

info: unaltroteatro@gmail.com

sabato 14 settembre ore 11.00

Sala Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore

LA CRUDELE STORIA. Personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli

Nell'ambito della mostra La crudele storia si terrà una visita guidata e a seguire una conversazione con Alfonso Cipolla Istituto per i Beni Marionettistici ed il Teatro Popolare Museo Gianduia Grugliasco (TO).

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

per info e visite guidate: 08119917338 - 3334735314



lunedì 16 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Merone canta Taranto

Lo spettacolo messo in scena da Antonio Merone, direttore della Compagnia Stabile del Teatro Metropolitan di Sant'Anastasia, ripropone le più celebri canzoni dell'artista napoletano Nino Taranto con un racconto in musica arricchito da aneddoti tratti dalla sua biografia e l'allestimento comprenderà la fedele riproduzione di alcuni cimeli della Famiglia Taranto.

A cura della Fondazione Nino Taranto

Ingresso: € 18.00

info: tel. 3381993764

martedì 17 settembre ore 19.00-20.00 ; 21.00-22.00; 22.30-23.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

LegendArie

Le ballerine acrobatiche Martina Pisacane e Serena Scorzoni si esibiscono in una performance utilizando simultaneamente il linguaggio del teatro e della danza aerea. Saranno rivisitate le leggende e le credenze napoletane quali “'e munaciell”, “'o coccodrill”, “Giovanna”, “'o mar”.

Lo spettacolo è accompagnato da brani di musica popolare napoletana.

A cura dell'Associazione Matilde Serao

Ingresso: € 3.00

info: tel. 3205732286 - 3382181512 – matildeseraoassocult@libero.it

mercoledì 18 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Festival della Filosofia in Magna Grecia

A cura dell'Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia

Ingresso: € 8.00

info: numero verde 800642870 – info@filosofiamagnagrecia.it – www.filosofiafestival.it

venerdì 20 settembre ore 11.00

Sala Biblioteca del Convento di San Domenico Maggiore

LA CRUDELE STORIA. Personaggi dell'Opera dei Pupi a Napoli

Nell'ambito della mostra La crudele storia si terrà una visita guidata e a seguire L’Opera dei Pupi nel Cinema, conversazione con il professore Ugo Vuoso; frammenti dai film “L’Uomo dai calzoni corti” e “Paisà”.

A cura di IPIEMME (International Puppets Museum) – Compagnia degli Sbuffi

per info e visite guidate: 08119917338 - 3334735314

venerdì 20 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore

Rassegna Festival della Filosofia in Magna Grecia

A cura dell'Associazione Festival della Filosofia in Magna Grecia

Ingresso: € 8.00

info: numero verde 800642870 – info@filosofiamagnagrecia.it – www.filosofiafestival.it

sabato 21 e domenica 22 settembre

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Festival Yoga Napoli 2019

L’obiettivo del Festival è di riunire a Napoli di anno in anno insegnanti di molteplici stili di yoga, scuole di formazione, organizzazioni spirituali non presenti sul territorio campano. La manifestazione vuole portare in città realtà lontane geograficamente e culturalmente rendendole alla portata di chi non ha la possibilità di affrontare grandi viaggi. Con questa grande manifestazione la città diventa per due giorni la capitale dello yoga nazionale.

Per il terzo anno il Festival ospiterà i più famosi maestri di yoga del nostro paese e quest’anno, ospite speciale, il maestro indiano Shajeer Kizhakkekara del movimento Tribalosophy terrà una conferenza sul tema: Il viaggio di ritorno dell’uomo ad essere umano, un cammino per ritrovare la propria natura.

A cura dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Yoga Napoli

Ingresso: gratuito per le meditazioni, gli incontri con i monaci, le presentazioni libri, mentre per la partecipazione alle pratiche yoga per tutto il fine settimana è richiesto il pagamento della quota associativa di € 20.00

info: tel. 3287660099 - yoganapolifestival@gmail.com – www.yoganapoli.it

lunedì 23 settembre ore 19.00

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Promenade a Sud

Concerto spettacolo con Matteo Mauriello e Marianita Carfora, chitarra ed effetti Sossio Arciprete, Tammora, plettri e voce Toto Toralbo che vuole riproporre le magiche atmosfere e i suoni che hanno contraddistinto il panorama musicale del sud Italia attraverso i secoli.

La scelta di usare strumenti come la chitarra battente, la mandola ed il mandolino, equivale alla scelta di ridonare al pubblico le tradizionali melodie senza tempo, mai antiche e mai “vecchie”, ma immortali; ormai scolpite nei nostri ricordi e nel nostro “essere” più profondo. La musica popolare nasce dal popolo e sarà sempre in continuo mutamento.

La scelta dei brani è un excursus attraverso la nostra storia musicale ed il passaggio dei vari stili e forme ritmiche fino ad arrivare al folk d’autore più moderno. In Promenade a Sud ritroviamo le Villanelle e la Moresca del cinquecento, la Tarantella, la ballata popolare come quella de “Lo Guarracino” a cavallo tra sette e ottocento, la canzone classica napoletana e precisamente quella Di Giacomiana a cavallo tra otto e novecento, fino a citare i canti di scena del novecento e gli autori più contemporanei come Roberto De Simone, Carlo Faiello ed Eugenio Bennato.

Ingresso: € 10.00

info: inbilicoteatro@libero.it

martedì 24 settembre ore 18.00 (incontro) ore 21.00 (spettacolo)

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Dalla ruota degli esposti ai giorni nostri

Evento AMI Napoli a cura di Valentina de Giovanni

'A Rota

Spettacolo teatrale con Marianita Carfora e Ramona Tripodi, testo e regia Ramona Tripodi che narra una vicenda ambientata a Napoli nel giugno del 1946 . La città e la popolazione portano le ferite della guerra e, tra le macerie, si attende l’esito del “referendùm”, la consultazione istituzionale con la quale gli italiani furono chiamati a scegliere tra la monarchia e la Repubblica.

Nel frattempo, la vita continua a fiorire persino dove non è desiderata, dove non è attesa.

Nel rione Forcella, presso la basilica dell’Annunziata, continua a girare la Ruota degli Esposti, il marchingegno mediante il quale venivano raccolti, in forma anonima, i neonati abbandonati per miseria o illegittimità. La ruota è più che mai in funzione, benché ufficialmente chiusa dal 1875. Perché, come dice l’ex trovatella Telluccia , «Con la guerra e con la miseria che ci stanno, i figli sono per chi se li può permettere.» Telluccia, che ha votato per la prima volta, sogna che l’Italia scriva la Costituzione. Mentre la Madonna dell’Annunziata la quale, secondo il mito popolare, consuma le scarpe perché esce di notte per sfamare gli orfani e i poveri, calpesta frettolosa il basolato di una Forcella addormentata per far ritorno al suo altare prima che Telluccia e tutti gli exesposti si sveglino. E nel rione già si vocifera di una storia a metà tra il miracolo e la leggenda.

Produzione Inbilicoteatro e Film con Ami Napoli e il sotegno de l'Asilo.

Ingresso: quota associativa € 8.00 – ingresso libero per gli associati

info: inbilicoteatro@libero.it

mercoledì 25 settembre ore 18.00 (incontro) ore 21.00 (spettacolo)

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

(E)Migranti – ieri e oggi – gli altri siamo noi

Incontro dibattito

'Merica- una storia di emigranti

Evento performativo in cui il teatro e la sonorozzizazione live si fondono per raccontare una storia che viene da lontanto ma che oggi più che mai è attuale. La storia di Sacco e Vanzetti. Due uomini. Due italiani emigranti, come tanti . Due anarchici condannati a morte in circostanze oscure, o comunque pretestuose. Restano li impotenti tra suppliche lettere e lotte fatte di rabbia e di amore due donne: Luisa Vanzetti, sorella di Bartolomeo e Rose Sacco, la moglie di Nicola.

Adattamento e regia Ramona Tripodi, sonorizzazione live Marco Messina

Produzione Inbilicoteatro e Film

Ingresso:: quota associativa € 10.00 – ingresso libero per gli associati

info: inbilicoteatro@libero.it

giovedì 26 e venerdì 27 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Le Stelle della Magia

Spettacolo di magia che ha come tema conduttore diversi aspetti caratterististici della cultura partenopea, gli artisti dell'Associazione dei Prestigiatori Ring 108 che hanno vinto premi nazionali e internazionali, nonché altri prestigiatori tra i più noti porteranno in scena diversi aspetti della napoletanità, le maschere come Pulcinella, il mito del munaciello, il mistero dell'acqua ferrosa e così via. L'esibizione sarà realizzata in moda da coinvolgere gli spettatori, con particolare attenzione al pubblico dei ragazzi , i quali sono sempre particolarmente sensibili alla figura del prestigiatore e dell'illusionista. Prima dello spettacolo vero e proprio gli artisti accoglieranno gli spettatori con effetti visuali per intrattenerli in attesa dell'inizio della manifestazione.

A cura dell'Associazione dei Prestigiatori Ring 108

Ingresso: biglietto intero € 12.00, ridotto € 8.00

info: tel. 0815522816 – info@ring108.org - www.ring108.org

sabato 28 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Tarantella sotto le stelle al Chiostro di San Domenico Maggiore

A cura dell'Associazione Vivere Napoli

Ingresso: € 12.00 con prenotazione obbligatoria - bambini fino ad 8 anni ingresso gratuito

info: tel. 0815523670 - 3470625128 – prenotazioni@viverenapoli.com

domenica 29 settembre ore 20.30

Chiostro del Convento di San Domenico Maggiore – vico San Domenico

Finalmente solo

Commedia ambientata negli '50 libero adattamento di Rita Pirro dell'opera teatrale “Spirito allegro” di Noel Coward.

A cura dell'Associazione culturale Arianovateatro

Ingresso: € 10.00