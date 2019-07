Il programma di Cinema, Rassegne e Visite per l'Estate a Napoli 2019

Quarantesima edizione dell'Estate a Napoli con tante iniziative in programma in moltissimi luoghi della città

PROGRAMMA:

RASSEGNE

da luglio ad agosto 2019

Parco del Poggio – Viale del Poggio di Capodimonte

CINEMA ALL’ARENA DEL POGGIO

Rassegna cinematografica a cura DI Hart s.r.l.

Spettacoli cinematografici ogni sera

Info: amministrazione@hartnapoli.it

dal 15 al 26 luglio 2019

Giardini di Villa Pignatelli – Riviera di Chiaia

DOPPIO SOGNO

Rassegna di cinema, letteratura, musica a cura di Galleria Toledo teatro stabile d'innovazione, in ricordo dell’attore Antonio Pennarella. Si apre il 15 luglio con un concerto di Daniele Sepe e continua per undici giorni con appuntamenti quotidiani serali.

DOPPIO SOGNO 2019 -

Il programma completo:

lunedì 15 luglio ore 21.00

CANZONIERE ILLUSTRATO Daniele Sepe in concerto

con Emilia Zamuner Tommy De Paola, Davide Costagliola Paolo Forlini

martedì 16 luglio ore 20.30

in memoria di Antonio Pennarella.… introduce Saverio Costanzo, prime due puntate della serie L’AMICA GENIALE Saverio Costanzo [Italia, 2018, 120’]

mercoledì 17 luglio ore 20.30

in collaborazione con Fondazione Premio Napoli - Introducono Domenico Ciruzzi Roberto Davascio

presentazione del libro Se tu potessi vedermi ora di Carolina Orlandi [Mondadori, 2018]

film ROMANZO DI UNA STRAGE Marco Tullio Giordana [Italia,2012, 129’]

giovedì 18 luglio ore 20.30

introduce Alberto Castellano - film UNDERGROUND Emir Kusturica [Bulgaria, Ungheria, Francia,

Repubblica Ceca, Germania, Jugoslavia 1995, 170’]

venerdì 19 luglio ore 20.30

aperitivo di benvenuto offerto da Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura DOCG - Introduce Pietro Mereu - film IL CLAN DEI RICCIAI Pietro Mereu [Italia, 2016, 67’]

lunedì 22 luglio ore 20.30

Introduce Gianni Maffei - film TODO MODO Elio Petri [Italia, 1976,125’’]

martedì 23 luglio ore 20.30

introduce Matteo Palumbo - film SALÓ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA Pier Paolo Pasolini [Italia, 1975, 117’]

mercoledì 24 luglio ore 20.30

spettacolo INFERNO - esercizi per voce e violoncello sulla Divina Commedia di Chiara Guidi, produzione SOCIETAS

giovedì 25 luglio ore 20.30

introducono Valeria Sperti Laura Angiulli

film TATUAGGI Enrico Fiore Laura Angiulli [Italia, 1997, 90’]

venerdì 26 luglio ore 20.30

in collaborazione con Associazione Astrea - introduce Vincenzo Piscitelli

film LO STATO CONTRO FRITZ BAUER - Lars Kraume [Germania, 2015, 105’]

cinema posto unico 5 euro - musica/teatro posto unico 15 euro

info e contatti: Galleria Toledo, [+39] 081425037 / [+39] 081425824 - segreteria.galleriatoledo@gmail.com - www.galleriatoledo.org - facebook.com/galleriatoledo

dal 22 giugno al 27 luglio 2019

UNIMUSIC – Festival della musica e della cultura

Il nuovo Festival estivo della Musica e della cultura, a Napoli, per tutti, realizzato dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II e con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo.

INFO tel. 081.2535984 - info@nuovaorchestrascarlatti.it; www.nuovaorchestrascarlatti.it

CALENDARIO:

22 giugno – ore 19,30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Concerto inaugurale della Orchestra Scarlatti Junior

29 giugno – ore 18,30-20,30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Open Music – Prove aperte al pubblico.

30 giugno – ore 20,30

Maschio Angioino

Nuova Orchestra Scarlatti: Musica e Benessere – musiche di Mozart dirette da Beatrice Venezi.

6 luglio – ore 19,30

Chiesa dei SS. Marcellino e Festo

Nuova Orchestra Scarlatti – violino Daniela Cammarano – musiche di Vivaldi, Piazzolla e altri.

9 luglio – ore 19,30

Auditorium “Federico II” di San Giovanni a Teduccio

Nuova Orchestra Scarlatti – violino Daniela Cammarano

12 luglio – ore 19,30

Chiesa dei SS. Marcellino e Festo

Nuova Orchestra Scarlatti – violoncello Aurelio Bertucci.

19 luglio – ore 19,30

Chiesa dei SS. Marcellino e Festo

Nuova Orchestra Scarlatti – oboe Maurizio Marino – musiche Handel, Cimarosa e Holst.

20 luglio – ore 18,30-20,30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Open Music – Prove aperte al pubblico.

21 luglio – ore 20,30

Maschio Angioino

ScarlattinJazz - Nuova Orchestra Scarlatti – Pianoforte e direttore Bruno Peres.

26 luglio – ore 18,30-20,30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Open Music – Prove aperte al pubblico.

27 luglio – ore 20,30

Cortile delle Statue – Università “Federico II”

Nuova Orchestra Scarlatti – Opera Tango.

dal 15 al 17 luglio 2019

Casa Guarattelle - vico Pazzariello 15A

Popolare e colto, pensieroso e felice, naturalmente vocato alla socialità, il teatro delle guarattelle è la forma tipicamente napoletana di teatro di strada, con una storia antichissima e mai interrotta, praticato ancora, dopo centinaia di anni, da non molti ma bravissimi maestri. Una forma d'arte ingiustamente trascurata nei tempi recenti ma che finalmente ha trovato casa, per essere riscoperta, conosciuta dalle nuove generazioni, per tornare a vivere, coi suoni del nostro dialetto, con le figure delle maschere tradizionali.

15 luglio ore 20.30

Viaggio di Pulcinella sulla luna

prove aperte di e con Bruno Leone

16 luglio ore 18.00

Incontro con Rafa Teixido burattinaio argentino

ritorno a Napoli dopo 20 anni

17 luglio ore 20.30

La luna e Pulcinella

prove aperte di e con Irene Vecchia

NB. Casa Guarattelle rimane aperta per tutto il periodo estivo su prenotazione

Informazioni: Bruno Leone +393406015658 - Irene Vecchia +393387926216

dal 16 al 20 luglio 2019

FOQUS Napoli, Fondazione Quartieri Spagnoli – via Portacarrese a Montecalvario, 69

FESTIVAL DEL CINEMA SPAGNOLO

Anteprime e film inediti del miglior cinema spagnolo, in lingua originale, dell’ultima stagione che porta per la prima volta un’arena estiva di cinema su grande schermo ai Quartieri.

Rossy de Palma, l’attrice icona di Pedro Almodovar, sarà madrina del Festival. Alla musa di Almodóvar, la Fondazione FOQUS consegnerà il “Premio Quartieri Spagnoli di Napoli”.

Rassegna cinematografica a cura della Oficina Cultural dell’Ambasciata di Spagna in Italia nell’ambito dell’accodo pluriennale tra l’Ambasciata di Spagnae la Fondazione FOQUS.

La manifestazione (curata da EXIT Media, diretta da Federico Sartori e Iris Martin-Peralta e realizzata con il sostegno dell’Ambasciata di Spagna e di AC/E, il Ministero della Cultura spagnolo) include 5 lungometraggi e una selezione di cortometraggi che dimostra la vitalità e l’eterogeneità del cinema spagnolo, dando il via a una programmazione che si ripeterà ogni estate nei prossimi anni e a cui parteciperanno la Film Commission Regione Campania, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, Ferrarelle SpA, Assifero, il Comune di Napoli, l’Insituto Cervantes di Napoli, l’Ente del Turismo Spagnolo e la Fondazione con il Sud.

Programma:

Martedì 16 luglio, alle ore 21

“Mujeres al borde de un ataque de nervios / Donne sull'orlo di una crisi di nervi”, Pedro Almodóvar.

Mercoledì 17 luglio, alle ore 21

con “Carmen y Lola”, opera prima di Arantxa Echevarria: una potente favola gitana, applauditissima a Cannes e fresca vincitrice di due Premi Goya: Miglior opera prima e Miglior Attrice esordiente.

Giovedì 18 luglio, alle ore 21,

con l’esilarante “Muchos hijos, un mono y un castillo / Molti figli, una scimmia e un castello” di Gustavo Salmeron, altro Premio Goya, caso cinematografico in Spagna e campione al box office.

Venerdì 19 luglio, alle ore 21,

“Yuli” di Icíar Bollaín (“Ti do i miei occhi”, “El olivo”), in anteprima assoluta - biopic sul ballerino cubano Carlos Acosta, leggenda vivente della danza che da piccolo si rifiutava di ballare poiché preferiva il pallone. Il film si è aggiudicato il premio alla Miglior Sceneggiatura al Festival di San Sebastian per Paul Laverty, lo sceneggiatore di Ken Loach e Palma d'Oro per “Io, Daniel Blake”.

Sabato 20 luglio, alle 21,

sarà proiettata l’acclamata commedia “Campeones” di Javier Fesser, Miglior film agli ultimi Premio Goya, che racconta la storia di un allenatore di pallacanestro condannato a nove mesi di servizi sociali ad allenare una squadra di persone con disabilità intellettiva (in collaborazione con il Centro ARGO, che ha sede presso la Fondazione FOQUS).

Il programma è arricchito da una selezione di corti targati Kimuak che da mercoledì 17 a sabato 20 sarà in programma alle ore 19 presso la Sala dei Caratteri.

Ingresso € 5,00 -

Info, FOQUS: tel +39 081 19 17 4938 - cell +39 328 4218405 - email segreteria@foqusnapoli.it.

Dal 29 giugno al 5 agosto e dall’1 al 30 settembre 2019

Orto Botanico – Via Foria 223

BRIVIDI D’ESTATE – XIX Edizione

Dalla fine di giugno al cinque agosto e poi per tutti settembre il tradizionale “Festival della letteratura a teatro” realizzato a cura de “Il Pozzo e il Pendolo” nel amagica cornice dell’Orto Botanico di Napoli.

info@ilpozzoeilpendolo.it

Sabato 6, 13, 20, 27 luglio - Sabato 10, 17 e 24 agosto

Domenica 1 settembre - Sabato 7, 14, 21 e 28 settembre

Piazza Museo Nazionale, 10/11 – Porticato della Galleria Principe di Napoli

NAPULITANATA

Un viaggio tra le più celebri melodie napoletane, dalla Tarantella a ‘O sole mio, durante il quale lo spettatore viene immerso in un contesto “autenticamente napoletano”: musicisti, cantanti, attori, ballerini.. voci e strumenti senza microfoni né artifici tecnici.

Info: www.napulitanata.com – info@napulitanata.com – tel. +39 348 9983871.

EVENTI IN CITTÀ

7 luglio 2019

Maschio Angioino”

ISOLIMPIA – manifestazione conclusiva

Lo spettacolo, che conclude la V Edizione di Isolympia Giochi Isolimpici Partenopei, organizzati a cura del’Associazione Amartea, vedrà le performance dal vivo dei finalisti del concorso artistico Sezione Cultori per la scrittura, la musica, la danza e le Arti figurative. Il tema della Edizione, che rientra tra gli eventi collaterali delle Universiadi, è stato, in onore a queste ultime, PERCORSI. Strade, incroci, storie e incontri, con enfasi sul #42, come i chilometri della maratona, il percorso sportivo per eccellenza. Al termine della serata saranno proclamati i vincitori e le menzioni speciali del concorso. Presenta l'attrice Noemi Cognigni. Dà voce ed interpreta racconti e poesie in concorso l'attore Alessandro Incerto. Ospite d'onore la Alexandra de Coubertin, Presidente dell'associazione Familiale Pierre de Coubertin. Ingresso libero.

Informazioni: tel. +39 081 012 84 59 – e-mail: info@amartea.org

15 settembre 2019

Galleria “Umberto I”

La Napoli dell’Ottocento. Fasti e danze di un’epoca

Gran Ballo Ottocentesco, rievocazione storica in costume.

A cura della associazione culturale “Società di Danza di Napoli”.

Informazioni: tel. 335.5847027 - napoli@societadidanza.it.

VISITE GUIDATE

Luglio, agosto e settembre 2019

Centro Studi Interdisciplinari Gaiola onlus

1 – Itinerari storico-naturalistici al Parco Archeologico del Pausilypon

Tutti i giorni dal martedì al venerdì alle ore 12,00 – sabato ore 10,00 e 12,00 – domenica ore 10,00, 11,00 e 12,00. Partenza e arrivo via Discesa Coroglio, 36. Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo, superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion.

Prenotazione obbligatoria – contributo visita € 6,00.

2 – Tramonti d’estate al Pausilypon. Percordi serali alla villa imperiale del Pausilypon

Dal 7 luglio, ogni domenica alle 18,30. Partenza e arrivo via Discesa Coroglio, 36. Si parte dalla Grotta di Seiano in Discesa Coroglio per un viaggio di 770 metri nel ventre della collina di Posillipo, superata la grotta si visita il Parco Archeologico con la villa di Publio Vedio Pollione sul promontorio che domina la baia di Trentaremi, con il teatro e l’odeion. Al teriine della visita sarà offerto ai visitatori un piccolo rinfresco, che permetterà di godere delle bellesse del Puusilypon all’imbrunire.

Prenotazione obbligatoria – contributo visita € 8,00.

3 – In barca dal fondo trasparente. AquaVision al Parco Sommerso di Gaiola

Ogni sabato e domenica, alle ore 10,30, 12,30 e 15,00. Partenza e arrivo CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera). Dopo una breve introduzione con audiovisivi, la barca a visione subaquea, grazie al fondo trasparente, permetterà contemporaneamente la visione del paesaggio costiero emerso e dei fondali sottostanti, nei quali si possono ammirare le strutture archeologiche di epoca romana sommerse a causa del bradisismo ed apprezzare le caratteristiche naturalistiche-vulcanologiche di questo piccolo gioiello della costa napoletana.

Prenotazione obbligatoria – contributo visita € 12,00.

4 – AquaVision all’alba. In barca al sorgere del sole.

Domenica, 14 luglio, 11 agosto e 8 settembre, alle ore 06,30. Partenza e arrivo CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera). Un risveglio unico tra Marechiaro e Trentaremi. La barca a visione subaquea, grazie al fondo trasparente, permetterà contemporaneamente la visione del paesaggio costiero emerso e dei fondali sottostanti, nei quali si possono ammirare le strutture archeologiche di epoca romana sommerse a causa del bradisismo ed apprezzare le caratteristiche naturalistiche-vulcanologiche di questo piccolo gioiello della costa napoletana.

Prenotazione obbligatoria – contributo visita € 15,00.

5 – Visite guidate in snorkeling nel Parco Sommerso di Gaiola

Ogni sabato e domenica, alle ore 11,00 e 14,00. Partenza e arrivo CeRD del Parco Sommerso di Gaiola (Discesa Gaiola, scogliera). Itinerari in snorkeling adatti a tutti alla scoperta dei paesaggi e dei fondali nell’Area marina Protetta Parco Sommerso della Gaiola. A tutti i visitatori sarà fronita l’attrezzatura necessaria, composta di maschera, snorkel, pinne e muta.

Prenotazione obbligatoria – contributo visita € 20,00.

Info: www.gaiola.org – info@gaiola.org – tel/fax 081.2403235- 328.5947790.

7 settembre 2019 – ore 10,30

Biblioteca Universitaria di Napoli – via Giovanni Paladino, 39

Sabato in Biblioteca nel centro storico. Visita guidata teatralizzata al Cortile delle Statue, ai tesori librari ed ai resti archeologici delle Biblioteca Universitaria.

Dopo undici anni di lavori di ristrutturazione la Biblioteca Universitaria si è riappropriata dei suoi spazi e ne ha inaugurati di nuovi. Si possono ammirare la facciata, il Cortile delle Statue, il Loggiato Monumentale, ma anche resti archeologici riaffiorati nel corso dei lavori, risalenti sia alla prima chiesa dei Gesuiti del 1500, sia all’epoca romana. Due ore di visita guidata tra tesori di arte e di archietettura e tra il milione di volumi che costituiscono il patrimonio librario della Biblioteca. La visita sarà arricchita da una performance teatrale in costume che rievocherà alcuni momenti storici importanti dell’edificio e dell’istituzione.

Info: 081-5517025 – 5517153 – bu-na@beniculturali.it.

18 settembre 2019 – ore 17,30 – 20,00

Castel Nuovo – Maschio Angioino

Madame Partenope a Castel Nuovo

Visita guidata teatralizzata. Un itinerario nel quale sarà la stessa Partenope, principessa di Napoli ed icona della città, ad accogliere i visitatori del Castello e condurli dal Cortile alla Torre del Beverello, alla Sala dell’Armeria. Come una Gran Diva racconterà la sua mitica storia dagli albori della letteratura greca, di cui è una delle protagoniste, fino ai passaggi più gloriosi del rinascimento napoletano.

Costo € 7,00. Info: 384-3976244 – info@projectivi.it.