Estate a Napoli 2019: tutti gli eventi in programma al Maschio Angioino

Al via la quartantesima edizione dell'Estate a Napoli, tanti gli eventi in programma e tanti (e suggestivi) anche i luoghi che li accoglieranno.

Ecco, in dettaglio, gli eventi in programma nello splendido scenario del Maschio Angioino

venerdì 28 giugno ore 20.00

Maschio Angioino

Live JAZZmigr_ACTION

Luca Signorini violoncello, Bruno Persico pianoforte, Gianni Stocco basso elettrico, Enrico Del Gaudio batteria

Letture di Enzo Salomone

Testimonianze di Pietro Migliaccio medico volontario in Africa ed a Lampedusa, Sandra Mouaikel attice franco-libanese

Ingresso: libero

Info: 08119574887 / 3755081283 / info@euforikanapoli.it / www.euforikanapoli.it

sabato 29 giugno ore 17.30 ( visita guidata), ore 20.00 (concerto)

Maschio Angioino, sala loggia

Bel Canto & Storia al Castello

ore17.30 con Archeologia Sottosopra tour guidato alla scoperta della fortezza di Castel Nuovo

ore 20.00 Recital Lirico “Il Bel Canto nella Bella Epoque” dedicato al repertorio del Bel Canto napoletano ed italiano, considerato sempre piu come Patrimonio dell’Unesco, d’epoca tardottocentesca e primo novecento della Belle époque

Con Olga de Maio soprano, Luca Lupoli tenore, Lucio Lupoli tenore, Maurizio Iaccarino pianista, note storiche a cura di Giuseppe Giorgio

A cura dell’Associazione Culturale Noi per Napoli in collaborazione con Timeline

Ingresso: € 15 con possibilità di visita guidata, contributo Cral di partecipazione 13€

Info e prenotazioni: 3394545044 - 331 7451461 / Tickets point Edicola Piazza del Gesù /

sabato 29 giugno ore 21.00

Maschio Angioino, cortile

Music beyond borders Musica oltre i confini

Amazones d’Afrique: Mamani Keita (vocal), Ahouéfa “Fafa” Ruffino (vocal), Mamounata “Kandy” Guira (vocal), Franck Baya (drums), Salif Kone (guitar), Nadgib BenBella (Turntable/serato), Grégoire Hugé – TM / FOH

La Zero

Pulcinella e Mamma Africa (Brunello Leone e Ibrahim Drabo)

Orchestra dei Braccianti di Terra! Onlus

Marzouk Mejiri e la sua Fanfara Station

Promosso dall’Assessorato alla cultura e al turismo

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

Info: assessorato.cultura@comune.napoli.it / 3290638181

domenica 30 giugno ore 20.30

Maschio Angioino

Festival UniMusic

Musica e Benessere

musiche di W. A. Mozart e altri

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

direttore Beatrice Venezi

Ingresso: 10 euro

Prevendite: su www.azzurroservice.net oppure in botteghino un’ora prima del concerto

Info: 081.2535984 / info@unimusic.it / www.unimusic.it

lunedì 1 luglio ore 19.30

Maschio Angioino

Premio nazionale Italia a colori III edizione

diretta televisiva

A cura di Mattina 9

Ingresso a inviti

Info: redazionemattina9@gmail.com

mercoledì 3 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Dint’o quartiere

liberamente tratto da un viaggio tra le opere di Raffaele Viviani

Compagnia amatoriale Gli artisti innamorati

A cura di AFEPAT – Associazione Ferrovieri Pensionati e Amici del Treno

Ingresso: 7 euro, il ricavato sarà devoluto al binario della solidarietà della Caritas diocesana

Info: www.afepat.it

giovedì 4 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Un viaggio di canzoni – dal Vesuvio al Cupolone

Spettacolo musicale con Luciano Salvetti, Umberto Del Prete e Marianna Montella. Orchestra diretta dal m° Ginetto Ferrara

Ingresso € 12.00

A cura di associazione Prospet

Info: prospet@pec.it

venerdì 5 luglio ore 18.30

Maschio Angioino

Concerto dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli

in occasione del 208° anniversario dell’Indipendenza del Venezuela

Ingresso ad inviti

domenica 7 luglio ore 18.30 (visita guidata), 21.30 (concerto e degustazione)

Maschio Angioino

That’s Napoli Live Show 2019

Concerto del Napoli City Choir – Coro della Città di Napoli diretto dal Maestro Carlo Morelli, visita guidata e aperitivo

A cura dell’Associazione Ad alta voce

Ingresso: 25 euro inclusi visita guidata e degustazione

Info e prenotazioni: 3341119819

lunedì 8 luglio ore 20.00

Maschio Angioino

Spettacolo conclusivo della V edizione di Isolympia – Giochi Isolimpici Partenopei

Speciale Universiadi

Performance dal vivo dei finalisti del concorso artistico Sezione Cultori per la scrittura, la musica, la danza e le Arti figurative. PERCORSI. Strade, incroci, storie e incontri, con enfasi sul #42, come i chilometri della maratona, il percorso sportivo per eccellenza. Al termine della serata saranno proclamati i vincitori e le menzioni speciali del concorso.

Presenta l'attrice Noemi Cognigni. Racconti e poesie Alessandro Incerto.

Ospite d'onore Alexandra de Coubertin, Presidente dell'Association Familiale Pierre de Coubertin.

A cura di associazione Culturale Amartea

Ingresso libero

Info: info@amartea.org

mercoledì 10 luglio

Mandolini sotto le stelle

Concerto dell’Accademia mandolinistica napoletana

Ingresso libero

Info: assessorato.cultura@comune.napoli.it

giovedì 11 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Già la luna in mezzo al mare

scorci musicali,canori,narrati ispirati alla napoletanità rossiniana insita nelle melodie partenopee durante e dopo il soggiorno a Napoli del genio pesarese!

con il trio lirico Olga De Maio soprano, Luca Lupoli tenore, Lucio Lupoli tenore, Andrea Ceccomori flautista, Maurizio Iaccarino pianista, Giuseppe Giorgio voce narrante

A cura dell’Associazione Culturale Noi per Napoli

Ingresso: €12 con possibilità di visita guidata

Info e prenotazioni: 3394545044 – 3933824208 / Tickets point Edicola Piazza del Gesù /

www.noipernapoli.it / fb: AssociazioneNoiPerNapoli

venerdì 12 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Anteprima Festival Ethnos XXIV edizione

The Liberation Project

Concerto del collettivo composto da una core band di sei musicisti del Sudafrica e portatori di un messaggio positivo di speranza, riconciliazione e celebrazione, ai quali si aggiungono di volta in volta musicisti di altri paesi

Con Dan Chiorboli, Neil Solomon, Tebogo Sedumedi, Peter Djamba, Kabelo Seleke & Lindi Ngonelo

Cisco Bellotti, Phil Manzanera, N’Faly Kouyate

fusione di musica rock e world

A cura di La Bazzarra

Ingresso: 12 euro + prevendita

Info: 0818823978 / info@labazzarra.com

sabato 13 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Paese Mio Bello

Concerto a quattro voci con Lello Giulivo, Gianni Lamagna, Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi; chitarre Michele Boné e Paolo Propoli

Per cantare Napoli, l'Italia e non solo, villanelle, il '7oo napoletano e le canzoni degli anni '40/'50 ripercorrendo i quarant'anni di attività dei quattro cantanti

Ingresso € 12.00

A cura di associazioni Via Nova e Di musica in Musica

Info: 3668949286 – dimusica@libero.it

domenica 14 luglio ore 20.30

Maschio Angioino

Edward mani di forbice

Il capolavoro del celebre Tim Burton ha dato via al filone gotico fantastico e per la prima volta si avvicina al teatro. Una favola nera che parla a coloro che guardano alla vita con purezza. Parla a quella parte dell’uomo sognatrice e forse un po’ incompleta alla ricerca di qualcosa o qualcuno che possa renderla piena. Una produzione dal marchio de “La chiave di Artemysia”. Patrocinato dalle ACLI beni culturali.

Regia Perla Navarra, drammaturgia Livia Bertè

In scena Danilo Rovani, Livia Berté, Milena Pugliese, Diletta Acanfora, Annamaria Prisco, Nicola Caianiello

Ingresso: euro 16,00

Info e prenotazione obbligatoria: 3294755071 – 3334666597 lachiavediartemysia@gmail.com |fb: La chiave di Artemysia

lunedì 15 luglio ore 20.30

Maschio Angioino

In...canto Napoli

Concerto di musica classica napoletana del Coro Polifonico Flegreo

Quartetto d’archi “F. Veniero”

M° Enrico Capano al mandolino, M° Nello Mallardo al piano, con la partecipazione straordinaria dell’attore Sasà Trapanese, M° Nicola Capano direttore concertatore

A cura di Associazione Musicale Flegrea

Ingresso: 081640041 - 3402452345

martedì 16 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Anonimo Napoletano

Opera in diverse lingue, inglese, napoletano, italiano e albanese, tutte in contatto tra loro. Una storia di amore e rivoluzione, metafora delle negative alterazioni di contatto nelle diversità quando l’azione della comunicazione, nell’esigenza di dialogo ad ogni costo nel tentativo di superare l’estraneità dovuta ad origini differenti, è spesso preda di manipolazione speculativa di terzi.

Il grande messaggio culturale di cui si fa portatrice è quello del superamento delle differenze e degli integralismi, della condanna severa dei vizi della comunicazione, una lezione della storia per una speranza futura. Uno straordinario “melting pot" linguistico, spaziale e temporale..

Cast: Danilo Citarelli, Annamaria Marino, Giuseppe De Rosa, Francesco Maienza, Mario Bilardi, Happiness Ojo, Fulfillment Okocha, Ivan Santinelli, Laura Ferraro, Alessia Stellato, Alessandra Spalice, Luigi Smimmo, Valentina Rossi, Dafne Rapuano, Ottavia Amante, Giusy Russo, Letizia Senneca, Jessica Abbate, Cloe Greta Lettieri, Debora Abbate.

Musiche originali: Patrizio Ranieri Ciu. Scene e Materiali Grafici: Alba Bianconi.

Scritto e diretto da Patrizio Ranieri Ciu

Costo: 10 euro

Info e Prenotazioni: 0823354433 – 3933746011 – 3341281015 / compagniadellacitta@gmail.com

fb: Fabbrica Wojtyla & Compagnia della Città / www.fabbricawojtyla.org – www.reggiatravel.it

mercoledì 17 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Troisi poeta Massimo

Spettacolo teatrale sulla vita artistica e privata di Massimo Troisi con inediti, testi autobiografici, poesie, interviste, canzoni, foto e video. Una ricostruzione della sua magnifica carriera, della sua straordinaria poetica applicata al suo cinema, ai suoi racconti, ai monologhi e allo storico gruppo La Smorfia. Accompagnato da cantanti e musicisti, un attore, attraverso l’ironia e le opere di Troisi, parlerà della famiglia, della religione, dell’universo femminile, di Napoli e del suo ultimo capolavoro cinematografico.

Testo e regia Stefano Veneruso, produzione Barbara Di Mattia

con Matteo Nicoletta

e con Alessandra Guidotti voce, Alessandra Tumolillo voce e chitarra, Oscar Cherici contrabbasso, Matteo Cona chitarra, Stefano Napoli contrabasso, grafica e montaggio Aldo Boccolari, aiuto regista Fabio Gentiluomo, disegno luci e suono Maurizio Muglia

produzione esecutiva Michela Di Mattia, fotografo di scena Cristian Polinesi

Promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo

Ingresso libero

Info: 39 3471010638 / micheladimattia111@gmail.com

giovedì 18 luglio ore 21.30 ( Ingresso pubblico dalle ore 20.30)

Maschio Angioino

Summer Live Tones 2019 - VIII Edizione

CAMERA SOUL quartet presenta l’ultimo album “Existence”

Maria Enrica Lotesoriere voce, Pippo Lombardo tastiere, Beppe Sequestro basso, Fabio delle Foglie batteria

Progetto originale jazz/soul/funk ideato dalla Lombardo Bros Productio. Dopo l’esordio col primo album “Words Don´t speak“, Il secondo album “Not for ordinary people“ é un piccolo miracolo e realizza 3 mesi di permanenza nella prestigios UK Soul Chart dove raggiunge un incredibile secondo posto alle spalle solo dei mitici EWF. Ottiene submission ai Grammy Awards in ben 11 categorie. Vince 3 Akademia Music Awards from Beverly Hills con i brani “My Heart“ e “Locked inside“. La definitiva consacrazione si realizza col terzo album “Dress Code“ inciso nel 2015 sempre con etichetta Azzurra Music e distribuito negli States dalla partner Timkatent Ent.

Svetta in tutte le classifiche internazionali di Itunes…

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info 3389941559

venerdì 19 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Femin’arte

Flò in concerto

Cantautrice, oltre che attrice e autrice di teatro - è una delle personalità più eclettiche e versatili del panorama musicale italiano. Ha inciso e condiviso il palco con Stefano Bollani, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Enrico Rava, Vincenzo Zitello, Lino Cannavacciuolo ed altri. In teatro è stata protagonista di spettacoli musicali e di prosa, diretta da registi come Alfredo Arias, Mimmo Borrelli, Davide Iodice, Massimo Luconi, Claudio Di Palma, Michele Schiano di Cola, Sarasole Notarbartolo, Claudio Mattone e Gino Landi.

A cura di associazione ProCulTur

Costo: € 15,00

Info: 0815448891 /assculprocultur@gmail.com

sabato 20 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Clandestino

scritto diretto e interpretato da Gianfranco Gallo; sul palco con lui il nipote Gianluca Di Gennaro e la figlia Bianca Gallo. La parte musicale è affidata al Chitarrista Antonio Maiello. Uno spettacolo di Teatro-Canzone, in cui proprio il tema della clandestinità, affrontato con intelligenza e ironia, traccia il trait d’union dello spettacolo in parole e musica, che si compone di monologhi, duetti, canzoni originali e covers di grandi successi passando da Pino Daniele a Manu Chao.

Opening act Malavogli

A cura di Subcava Sonora

Ingresso: 15 euro

Info: 328 032 1796

domenica 21 luglio ore 20.30

Maschio Angioino

Festival UniMusic

ScarlattInJazz

musiche di D. Scarlatti, G. F. Händel, L. van Beethoven, L. Bernstein, D. Ellington, T. Wilson e al.

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

pianoforte e direttore Bruno Persico

Ingresso: 10 euro

Prevendite: su www.azzurroservice.net oppure in botteghino un’ora prima del concerto

Info: 081.2535984 / info@unimusic.it / www.unimusic.it

lunedì 22 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

“Tammurriata” Riti e miti di una sirena millenaria

Canta e recita Cosimo Alberti accompagnato dal chitarrista Tony Saggese, dal fisarmonicista Nino Conte e da un duo di ballerine. Un viaggio musicale e teatrale a base di canti e danze popolari del sud Italia. Lo spettacolo segue la pubblicazione del libro omonimo scritto da Cosimo Alberti ed è finalizzato a proporre ai giovani un repertorio quasi sconosciuto.

A cura di Associazione Matilde Serao, direzione artistica Marilena Zanniello

Ingresso: 10 euro

Info: matildeseraoassocult@libero.it / marilenazanniello@hotmail.it / 320 5732286 -338 2181512

martedì 23 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Femin’arte

Pino Daniele Opera

Un progetto che propone in chiave cameristica 12 brani di Pino Daniele. Ad accompagnarli alcuni dei musicisti storici che hanno collaborato con il ‘nero a metà’: Rosario Jermano, Ernesto Vitolo, Antonio Onorato, Roberto Giangrande, Valentina Crimaldi, Donatella Brighel e alcuni musicisti giovani musicisti napoletani di grande talento. L’intero progetto vede protagonista la voce splendida, profonda e penetrante del giovane musicista e cantante Michele Simonelli.

A cura di associazione ProCulTur

Costo: € 15,00

Info: 0815448891 /assculprocultur@gmail.com

mercoledì 24 luglio ore 21.00 ( Ingresso pubblico dalle ore 20.30)

Maschio Angioino

Summer Live Tones 2019 - VIII Edizione

ore 21.00

Leonardo De Lorenzo & vesuvian jazz society

Ensemble costituito dai migliori giovani talenti musicali della Campania, in particolare del territorio vesuviano e, guidato dal batterista e compositore Leonardo De Lorenzo.

Beatrice Valente voce/contrabbasso, Raffaele Ranieri pianoforte, Maria barbieri Chitarra, Simmaco Delle Curti sax alto, Angela Caiazza sax alto, Antonio Emanuele De Martino sax alto, Gaetano vergati sax tenore, Manuel Carotenuto sax tenore/clarinetto basso, Joseleen De Rosa sax baritono, Emanuele Marsico tromba, Antonio Scannapieco tromba, Giuseppe Basile trombone, Leonardo De Lorenzo batteria/arrangiamento.

Un repertorio variegato che va da pezzi originali e standard della tradizione AfroAmericana a brani famosi della musica Pop, arrangiati e rivisti in uno stile moderno e omogeneo. Si aggiunge un percorso di performance free, attraverso una forma di conduction. “sound painting”, grazie alla quale, il direttore “suona” il gruppo di musicisti, come fosse un unico strumento utilizzando gesti convenzionali ai quali seguono azioni sonore.

ore 22.00

Roberto Giaquinto, In Motion Beat

Daniel Rotem tenor saxophone, Erin Bentlage vocals, Mike Bono guitar, Christian Li piano, Rick Rosato bass, Roberto Giaquinto drums

Connessione fra diverse culture, uno specchio della realtà metropolitana di New York, con i suoi colori e le sue sfaccettature sempre in mutamento, le sue strade affollate ed in continuo movimento: il sound è un’instancabile e appassionata ricerca in cui il “beat” e l’improvvisazione hanno un ruolo predominante, un mix tra folklore, jazz della tradizione americana e sonorità del jazz più contemporaneo e sperimentale della New York di oggi, in cui ciascun membro dell’ensemble vi contribuisce condividendo l’esperienza del proprio Paese di origine. La band è costituita da alcuni dei più attivi e talentosi musicisti della scena statunitense, ed i componenti vantano importanti collaborazioni, con giganti quali Herbie Hancock, Wayne Shorter, Erikah Badu, Danilo Perez, Terri Lyne Carrington, Mark Turner, Billy Hart e molti altri.

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info 3389941559

giovedì 25 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Coro Philadelfia Boys Choir and Chorale in concerto

A cura di Classical Movements

Ingresso libero

Info: page@classicalmovements.com

venerdì 26 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Femin’arte

Ebbanesis in SerenVivity

Il duo composto da Viviana Cangiano e Serena Pisa, nate sul web con un progetto musicale che in breve tempo si e trasformato in un grande successo mediatico con oltre 150.000 followers da ogni parte del mondo, attraverso la rivisitazione di brani classici della canzone napoletana come Reginella, ‘O sarracino, Rundinella, ‘O zappatore, ‘A rumba d’’e scugnizzi, ‘O sole mio, e di tanti altri, anche di respiro internazionale (ultimo, in ordine di tempo, il successo di Bohemian Rhapsody dei Queen che ha registrato sul web oltre 2.000.000 di visualizzazioni) tutti adattati e tradotti in napoletano

A cura di associazione ProCulTu

Costo: € 15,00

Info: 0815448891 /assculprocultur@gmail.com

sabato 27 luglio ore 18.00

Maschio Angioino

Concerto lirico napoletano

Le Dame del Regno delle Due Sicilie Ensemble"

Art Director Teresa Sparaco Soprano internazionale

con la partecipazione dell'attore Ciro Cardillo

Ensemble di musiciste professioniste, concertiste tutte al femminile che indossano, nelle loro esibizioni, abiti borbonici della seta di San Leucio, per la rievocazione della storia del Regno dei Borbone, Regno delle Due Sicilie.

Ingresso: libero

Info: 3272828187 / info@notalirica.eu / notalirica@gmail.com

lunedì 29 luglio ore 21.30 ( Ingresso pubblico dalle ore 20.30)

Maschio Angioino

Summer Live Tones 2019 - VIII Edizione

Yakir Arbib-Roberto Giaquinto-Francesco Ponticelli Trio

Yakir Arbib pianoforte, Francesco Ponticelli contrabbasso, Roberto Giaquinto batteria

Il trio d'eccezione, si esibirà per la prima volta a Napoli. I tre giovani artisti sono ormai più che affermate stelle della scena musicale contemporanea mondiale: il pianista Yakir Arbib di base a Parigi, Francesco Ponticelli residente in Italia, e Roberto Giaquinto di base a New York. I tre vantano una ricca lista di collaborazioni con musicisti di prestigio internazionale grazie allo strepitoso talento e alla spiccata personalità musicale. Nei loro concerti, i tre si abbandono ad improvvisazioni che rompono gli schemi e danno spazio alla creatività e alla ricerca di sonorità nuove, trasportando l'ascoltatore in un viaggio unico fatto di colori ed emozioni.

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info 3389941559Musicista poliedrico dalla musicalità esplosiva che gli permette negli anni di collaborare con i massimi esponenti della musica internazionale.

martedì 30 luglio ore 21.00

Maschio Angioino

Lezione di napoletanità con Amedeo Colella

Spettacolo di intrattenimento con momenti musicali

Un’esilarante serata con Amedeo Colella, traduttore di paraustielli, scrittore semi serio, napoletanista nonché studioso delle cronache remote di Napoli e dei modi di dire e fare all’ombra del Vesuvio, accompagnato dallo chansonnier Dario Carandente e dalla sua band.

A cura di Associazione Insolitaguida Napoli

Ingresso: 10 euro

Info: 08119256964 – 3389652288 / info@insolitaguida.it / www.insolitaguida.it

mercoledì 31 luglio ore 21.30

Maschio Angioino

Enrico … un napoletano in fuga

Spettacolo di teatro-canzone sulle musiche di Viviani, Modugno, Daniele, Almamegretta del quartetto Je suis napolitain

Cast: Peppe Aiello basso-contrabbasso-bouzuchi, Giuseppe Attanasio chitarra e voce, Zaira Magurano voce, Enzo Tiscio percussioni e voce narrante

Ingresso: 5 euro - Info: 3357745919

giovedì 1 agosto ore 21.30 ( Ingresso pubblico dalle ore 20.30)

Maschio Angioino

Summer Live Tones 2019 - VIII Edizione

JASEVOLI | SALIS | DEL GAUDIO trio featuring DANIELE SEPE

SUONO, ERGO SUM.

Antonio Jasevoli chitarra, Antonello Salis pianoforte & fisarmonica, Enrico Del Gaudio batteria, Daniele Sepe sassofono

Il progetto si deve ad Antonio Jasevoli, chitarrista tra i più interessanti della scena contemporanea, con uno stile molto personale, una sintesi risultante da una formazione eterogenea sviluppata, nel corso degli anni, con la frequentazione di molteplici ambiti musicali e chitarristici: dal rock al jazz alla musica etnica, dall'elettronica alla chitarra classica, dalla scrittura colta europea alle forme d'improvvisazione contemporanea. Musicista poliedrico dalla musicalità esplosiva che gli permette negli anni di collaborare con i massimi esponenti della musica internazionale. In questo progetto unisce la quasi trentennale collaborazione con Enrico Del Gaudio, concretizzatasi in mille avventure musicali dove la cifra improvvisativa si dipanava attraversando infiniti linguaggi, e la altrettanto antica collaborazione con uno dei monumenti della musica italiana ed internazionale, Antonello Salis, autentica forza della natura e "guru" riconosciuto del mondo musicale improvvisativo mondiale. Ai tre musicisti si affiancherà Daniele Sepe, ospite d’eccezione, musicista storico della scena musicale e culturale napoletana ed internazionale, autore di tanti progetti dalla natura eclettica e geniale.

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info 3389941559

sabato 3 agosto ore 21.30 ( Ingresso pubblico dalle ore 20.30)

Maschio Angioino

Summer Live Tones 2019 - VIII Edizione

Ricci-Sorrentino-Tucci TRIO in All That' Jazz

Walter Ricci, voce, pianoforte, Daniele Sorrentino, cbasso, Lorenzo Tucci, batteria

Il giovane artista partenopeo è protagonista non solo come cantante ma nell’insolita veste di pianista. Daniele Sorrentino al basso, garanzia di classe e solidità, e l’inossidabile Lorenzo Tucci alla batteria. Ricci attinge al repertorio di standard interpretati dai più grandi cantanti del passato, come ad esempio gli intramontabili You Don’t Know me e God Only Knows, ma anche grandi classici italiani come Ciao Ciao Bambina, e li rivede in modo del tutto personale.

Una parte importante del concerto è costituita da brani originali. Con una attenzione particolare alle sonorità moderne, spazio all’improvvisazione e anche con un occhio anche alle contaminazioni, il Walter Ricci Trio da vita ad un concerto ricco

A cura di Live Tones Napoli Party

Ingresso: € 15,00 biglietteria automatizzata GO2, biglietteria in location dalle ore 20.00

Info 3389941559

domenica 4 agosto ore 21.30

Maschio Angioino

Silent Music Live

Una nuova declinazione, un concerto unico con strumenti udibili solo tramite cuffie wifi ad alta fedeltà, nel raggio di 500 metri dal palcoscenico, guidando ciascuno nel suo microcosmo uditivo. Musica e Storia sullo stesso palcoscenico ideale

A cura di Assocazione Mousikè e Nomea srl

Ingresso: 10 euro

Info: info@associazionemousike.com

lunedì 5 agosto ore 21.00

Maschio Angioino

Femin’arte

SesèMamà in concerto

Una formazione composta da quattro protagoniste della etno-jazz-word-music (Brunella Selo, Elisabetta Serio, Annalisa Madonna, Fabiana Martone), ognuna con un proprio bagaglio di grandi esperienze, con collaborazioni prestigiose di livello internazionale, unite in un progetto musicale variegato che va dal chorinho brasiliano al jazz, dalla melodia napoletana al folk italiano e ai brani originali del loro repertorio.

A cura di associazione ProCulTur

Costo: € 15,00

Info: 0815448891 /assculprocultur@gmail.com

martedì 6 agosto ore 21.00

Maschio Angioino

Festival del Sud “Orgoglio Meridionale” - IV edizione

Ideato e diretto da Ciro Giorgio

Kermesse che farà rivivere la grande epopea della canzone napoletana e della tradizione caratteristica del meridione

Tra gli ospiti Antonio Buonomo, Laura Grey, Angelo Dei Visconti, Antonio De Lisi, Franco Manuele, Gigi Attrice, Alba Pierno, Aurora Giglio, Anna D’Angiò, Rosa Ruggiero, Anna Merolla, Sara Gison, Roberto Padula, Antonio Di Castaldo, Antonio Mazzarella

Dalla Sicilia: Rita Siani, Mimmo Ambriano, Tony e Rosalba, Carmen Marselli

Ad accompagnare dal vivo gli artisti sarà l'Orchestra dei Professionisti

A cura di: Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli

Ingresso: € 10,00

Info: 347 6517819 / ciro.giorgio@gmail.com

mercoledì 7 agosto ore 21.00

Maschio Angioino

Piedigrottissima 2019 – IV edizione

Ideato e diretto da Ciro Giorgio

Serata di musica tradizionale napoletana e balli folkloristici volta a riportare in auge e far rivivere le suggestioni e l’atmosfera senza tempo del Festival di Napoli, che fece grande la musica tradizionale napoletana in Italia e nel mondo

A cura di: Associazione Internazionale C.T.S. Centro Teatro Studi di Napoli

Ingresso: € 10,00

Info: 347 6517819 / ciro.giorgio@gmail.com

da venerdì 9 a domenica 25 agosto ore 21.30

Maschio Angioino

Ridere_Festival del teatro comico e del cabaret_XXIX edizione

in programma tra gli altri: Simone Schettino, Rosalia Porcaro, Massimiliano Gallo, Francesca Marini

a cura di Associazione Culturale Bruttini Ridere in collaborazione con Teatro Totò

Info: 081296051 / www.teatrototo.it

martedì 27 agosto ore 20.00

Maschio Angioino

Sopra le stelle del Jazz

Mario Scala & Work in progress Naples Band

Omaggio alla canzone d’autore italiana ed internazionale: Lucio Dalla, Tom Jobim, Giorgio Gaber Alberto Dominguez Fabrizio De André, Enzo Jannacci, Maria Teresa Vera, Paolo Conte

ore 20.00: inizio degustazione vini “ TERREDORA DI PAOLO S.SA” e pasticceria rustica

ore 21:00: inizio concerto con esibizione dei solisti del coro S. Filippo Neri dell’Arciconfraternita dei Pellegrini diretti dal Maestro Pia Ferrara, segue Sopra le stelle del jazz

A cura di Associazione Odore di antico

Ingresso: 10 euro, ingresso gratuito per le donne

Info e prenotazioni: info@ritornoallamusica.it

giovedì 29 agosto ore 20.30

Maschio Angioino

La Napoli dell’Ottocento. Fasti e danze di un’epoca

Gran Ballo Ottocentesco, rievocazione storica in costume.

A cura della associazione culturale “Società di Danza di Napoli”

Ingresso libero

Info: 335.5847027 - napoli@societadidanza.it.

venerdì 30, sabato 31 e domenica 1 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

Quelli che facevano…TELEGARIBALDI

A cura di Alan De Luca

Ingresso: 15 euro

Info: aladeluca2@libero.it

lunedì 2 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

Premio Napoli Centro Antico

A cura di Alan De Luca

Ingresso libero

Info: aladeluca2@libero.it

martedì 3 settembre ore 18.00 ( premio), ore 21.00 (spettacolo)

Maschio Angioino

IX edizione Premio Città di Napoli

Memorial Libero Bovio

Premio Letterario di Poesia -Narrativa -Saggistica- Scultura e Foto D'Arte

A cura dell’accademia internazionale partenopea “Federico II”

Con l’alto patrocinio di: Organizzazione delle Nazioni Unite (dipartimento affari economici e sociali), Unione Europea (registro di trasparenza della commissione europea), Comune di Napoli, Regione Campania, Città Metropolitana, Istituto Banco di Napoli fondazione, Istituto uropeo delle politiche culturali e ambientali, Aaccademia universale vesuviana, Accademia internazionale “Giosuè Carducci”

Ingresso: libero

Info: 338 336 4315 / cannoned837@gmail.com

giovedì 5 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

Il senso del dolore

di Maurizio de Giovanni

Con Nico Ciliberti e (in voce) Ramona Tripodi, Gabriele Carraturo, Marco Palumbo, Andrea Canova, Isabella de Martino, Rosalba di Girolamo, Marcello Magri, Fabio Todisco

È una cartolina della Napoli del 1931, un acquerello rifinito da mani sapienti, a fare da sfondo alla vita del commissario Luigi Alfredo Ricciardi. Luigi Alfredo Ricciardi vede i morti che gli parlano ripetendo all’infinito l’ultimo pensiero che li ha tormentati nell’istante del trapasso. Uno straziante grido d’aiuto che solo lui può raccogliere e di cui si fa carico con coscienza e umanità…

A cura de il Teatro il Pozzo e il Pendolo

Info: 0815422088 / info@ilpozzoeilpendolo.it

venerdì 6 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

Cronaca di una morte annunciata

di Gabriel Garcia Marquéz

con Paolo Cresta, Nico Ciliberti, Rosalba di Girolamo, Giuseppe Romano

La scrittura caleidoscopica di Marquèz, le suggestioni calde, speziate, feroci e sensuali di un Sud America immaginifico, una storia in bilico tra la cronaca giornalistica ed il racconto surreale: Cronaca di una morte annunciata è tutto questo e molto di più. Il realismo fantastico del maestro columbiano guida con rigore cronachistico la telecamera della letteratura al centro di un ideale tribunale. Sul banco degli imputati un solo possibile colpevole: il caso o meglio il dolente rosario di tragiche fatalità sgranato con pazienza dal destino. Un disegno di morte annunciato, sbandierato con la sfacciata protervia che solo la paura può dettare, eppure ineluttabile. Un progetto di vendetta che chiede solo di essere demolito e giunge invece inesorabile a compimento...

A cura de il Teatro il Pozzo e il Pendolo

Info: 0815422088 / info@ilpozzoeilpendolo.it

sabato 7 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

A te, Masaniello

di Annamaria Russo

con Nico Ciliberti, Marainita Carfora, Salvatore Catanese, Alfredo Mundo, Gennaro Monti, , Rita Ingegno, Cristiano di Maio, Flora Del Prete

Aveva ventisette anni Masaniello, faceva il pescatore e vendeva il pesce al mercato. In dieci giorni riuscì a regalare un sogno ai napoletani. Un sogno bello da far paura. Tanta di quella paura che i suoi concittadini decisero di distruggere il sogno e quel folle che aveva permesso loro di sognarlo. A volerla riassumere in poche righe questa fu la rivoluzione di Tommaso Aniello d’Amalfi detto Masaniello. Un sogno. Poi c’è la storia...

A cura de il Teatro il Pozzo e il Pendolo

Info: 0815422088 / info@ilpozzoeilpendolo.it

domenica 8 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

Uno nessuno e centomila

di Luigi Pirandello

con Paolo Cresta, ( cast ancora in via di definizione)

Da uno specchio, superficie ambigua e inquietante, emerge un giorno per Vitangelo Moscarda, un volto di sé finora ignorato: un naso in pendenza verso destra. Questo avvenimento provoca in lui una profonda crisi. E infine la consapevolezza agghiacciante che a sua immagine negli occhi degli altri è lontana anni luce da quella che egli ha di se stesso. Di qui una presa d’atto ancora più inquietante: egli non è uno, come aveva creduto sino a quel momento, ma 'centomila', nel riflesso delle prospettive degli altri, e quindi nessuno. La realtà banale e paradossale dell’uomo in relazione a sè stesso ed agli altri è il filo rosso di una storia nella quale ciascuno è costretto a riconoscersi

A cura de il Teatro il Pozzo e il Pendolo

Info: 0815422088 / info@ilpozzoeilpendolo.it

martedì 10 settembre ore

Maschio Angioino

Proiezione del film documentario A sud della musica - La voce libera di Giovanna Marini con e su Giovanna Marini, cantautrice e intellettuale pasionaria, protagonista di una lunga stagione politica e culturale. Scritto da Giandomenico Curi, Tommaso Faggiano, Fabrizio Lecce, regia di Giandomenico Curi. Segue intervista alla protagonista e al regista.

Durante la serata sono previsti interventi musicali di E Zezi – Gruppo Operaio

A cura dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo in collaborazione del Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

Ingresso libero

Info: assessorato.cultura@comune.napoli.it

giovedì 12 e venerdì 13 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

Re Lear

di William Shakespear

Con Mariano Rigillo, Anna Teresa Rossini, Sebastiano Tringali, David Coco, Filippo Brazzaventre, Silvia Siravo, Giorgio Musumeci, Luigi Tabita, Cesare Biondolillo, Enzo Gambino, Roberto Pappalardo

Regia Giuseppe Dipasquale

King Lear: tracotanza e delirio del Re sacro. Mariano Rigillo e Giuseppe Dipasquale, sulla scia del grande successo nazionale riportato per ben tre stagioni consecutive con “Erano tutti miei figli” di Arthur Miller, proseguono, nel 400° anniversario della morte di William Shakespeare, la loro collaborazione artistica nel segno di un’altra ambiziosa avventura teatrale: Re Lear, la più apocalittica delle tragedie del Bardo.

Info: 3331116646 / direzioneartistica@primoatto.it /3278211649 /presidenza@primoatto.it

sabato 14 settembre ore 21.15

Maschio Angioino

“Del Penar d’Amore” nelle canzoni di Napoli

Gianni Lamagna voce, Giuliano Marino chitarra

Gianni Lamagna, storica voce della musica napoletana, accompagnato dal chitarrista di Fausto Cigliano, si esibisce in un viaggio intenso e delicato abbracciando un repertorio poco eseguito delle canzoni napoletane. Il programma si nutre del sangue vivo delle passioni cantando la bellezza delle musiche e la forza della lingua partenopea.

A cura di Associazione Matilde Serao, direzione artistica Marilena Zanniello

Ingresso: 12 euro

Info: matildeseraoassocult@libero.it / marilenazanniello@hotmail.it / 320 5732286 -338 2181512

domenica 15 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

1979-2019 Lo scenario artistico-culturale a Napoli

Talk Show da un format di Lorenza Licenziati e Laura Bufano per fare il punto sulle “Arti” in questi ultimi quaranta anni. Sul palco tanti testimoni dell’esperienza Estate a Napoli dalle sue orgini: Gianni Pinto, già Coordinatore Gruppo di Lavoro di Estate a Napoli 1979 e produttore teatrale, la famiglia Caccavale del Teatro Augusteo, i fratelli Massimiliano e Gianfranco Gallo, il regista Edoardo De Angelis e ancora gli artisti Paolo Caiazzo, Nadia Basso, Domenico Sepe, Carlo Faiello con Marcello Colasurdo, Fiorenza Calogero con Antonella Morea, in rappresentante della stampa Ottavio Lucarelli, l'editore Diego Guida, Maurizio De Giovanni, Maria D’Elia Presidente Fondazione Mondragone, Olga De Maio e Luca Lupoli del Teatro San Carlo. Da un format di Lorenza Licenziati e Laura Bufano.

Info: 335 6073300 - 329 5644218 / associazione.incitta@gmail.com

lunedì 16 settembre ore 20.30

Maschio Angioino

Il canto dei grandi poeti

Spettacolo con Marisa Carluccio, Michele Sibilio, Tommaso Maione, Cinzia Carluccio

A cura di Associazione culturale Rama

Ingresso: 10 euro

Info: 3387222542 /marisacarluccio@libero.i

martedì 17 settembre ore 20.00

Maschio Angioino

La voce del Mediterraneo

Spettacolo danza e musica con la partecipazione di artisti italiani, cinesi e africani:

coro Mulan, Marzpouk Mejri, M’Barka Ben Taleb, Ablo Max, Mario Maglione, Laura Misticone, Gianfranco Caliendo, Orchestra Odissea veneziana

Con il patrocinio del Consolato della Tunisia

A cura dell’Associazione Parole e Musica

Ingresso libero

Info: 3275891221 / paroleemusica63@virgilio.it

mercoledì 18 settembre ore 20.30

Maschio Angioino

Popularia aurea

Il concerto sull’uomo

Mauro Bibbò flauto traverso, Piero Viti chitarra, Elettra Zeppi lettrice, Patrizio Rispo lettore

Musiche di J. S. Bach, Heitor Villa Lobos, Astor Piazzolla, Bizet-Borne

Commenti testuali da Epicuro, Lorber, Publio Virgilio Marone, Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Gaetano Filangieri

Precede il concerto una visita guidata teatralizzata di Castel Nuovo

Ingresso: 3 euro

Info: 3384245487 / maurobibbo@libero.it

venerdì 20 settembre ore

Maschio Angioino

Song sud

Uno spettacolo che racconta, in una chiave personale dell’artista Rosa Chiodo, le varie sfumature storiche della musica napoletana. Rosa Chiodo si esibisce con una formazione strumentale di ‘eccellenze campane’ (Franco Ponzo, Ernesto Nobili, Emidio Ausiello, Michele Maione, Caterina Bianco, Davide Costagliola

Ingresso: propone 15 euro

Info: 3470642800 / info@rosachiodo.it

sabato 21 settembre ore 21.00

Maschio Angioino

I Guardiani di Maurizio de Giovanni

Ci sono solo tre luoghi. Qui . Il Sotto. E il Sopra.

Napoli non è una città come le altre. Napoli non è neppure una città sola.

Perché sotto quella che conosciamo ce n'è una sotterranea, nascosta agli occhi del mondo, con il buio al posto della luce. Marco Di Giacomo l'aveva intuito, un tempo, quando era un brillante antropologo e aveva un talento unico nell'individuare collegamenti invisibili tra le cose. Poi qualcosa non ha funzionato e ora, ad appena quarant'anni, non è altro che un professore universitario collerico e introverso, con un solo amico, il suo impacciato ma utilissimo assistente Brazo Moscati…..

Con Marianita Carfora, Adriana D'Agostino, Valeria Frallicciardi, Antonio Perna, Peppe Romano, Valentina Spagna, Ramona Tripodi

Video e voci in off Raffaele Ausiello, Luciano Roffi, Letizia Vicidomini

E con l'amichevole partecipazione di Maurizio De Giovanni

Sonorizzazione live Marco Messina, adattamento e Regia Ramona Tripodi, responsabile Tecnico Marco Perrella, produzione Inbilicoteatro e film

Ingresso: 14 euro

Info: inbilicoteatro@libero.it / 3497580858 / 333 4284658

domenica 22 settembre ore 18.00

Maschio Angioino

Premio internazionale socio, artistico, letterario Ambasciatore del Sorriso

Il premio vedrà l'alternarsi sul palco di venti tra personalità artistiche, istituzionali, dello sport, del sociale e della comunicazione che, con la loro attività , hanno contribuito in maniera significativa a puntare i riflettori sulle dinamiche meno conosciute e più difficili della vita delle classi ai margini della società. La manifestazione sarà impreziosita da una sfilata di moda e dagli intermezzi di artisti affermati

A cura dell'Associazione Culturale e laboratorio d'arte Vesuvius

Ingresso libero

Info: 3395277235 / associazionevesuvius@libero.it

lunedì 23 settembre ore 19.00

Maschio Angioino

Oltre la linea

Percorsi di danza contemporanea e altre arti

Akerusia danza di Elena D’Aguanno presenta “OperAperta”

Artgarage presenta “Nun te scurdà” con coreografie di Nunzio Impellizzeri

Compagnia Excursus presenta “Elegia” (estratto) di Ricky Bonavita, “Di legno e di fuoco” di e con Benedetta Capanna

A cura di Itinerarte in collaborazione con Crasc

Ingresso: 10 euro intero, 8 euro ridotto

Info: 3314671070

martedì 24 settembre ore 20.30

Maschio Angioino

Quando a Napoli cadevano le bombe

spettacolo in due atti di Aldo De Gioia, ambientato nelle grotte tufacee della Napoli sotterranea dove i personaggi trovano riparo dagli aerei che mitragliavano e le bombe che venino lanciate dall'alto. Le persone vinte dalla fame e dagli stenti esprimono la loro sofferenza per la paura e per la mancanza di cibo ed acqua per le primarie necessità.

Direzione artistica e regia Aldo De Gioia e Giuseppe Silvestri.

Direttore di scena Enzo Aita riprese video Buono Giuseppe suggeritore Ciro Ammendola

A cura dell’Associazione NOOS Napoli

Ingresso: 7 euro

Info: noos5162010@gmail

mercoledì 25 settembre ore 20.30

Maschio Angioino

Porto dei versi

Un recital che alterna poesia e musica sulla scena emozionale di un porto sempre aperto.

Scritto da Armando De Martino, regia Antonio longobardo

A cura de Il corriere di Pianura

Ingresso libero

Info: 3314556668

giovedì 26 e venerdì 27 settembre ore 16.00

Maschio Angioino

40 E NON LI DIMOSTRA

XVII° Edizione “ PREMIO SCUGNIZZO” per la danza

Dedicato a tutti i giovani che attraverso questo settore artistico oltre che inseguire un sogno, acquisiscono un vero e proprio modus vivendi. Partecipano: m° G. Picone (direttore San Carlo) m° Stefan Furnial (San Carlo) m° Amalia Salzano (Presidente AGIS) m° Renato Di Meo, (attore, autore e regista teatrale) m° Antonio Salernitano (già ballerino San Carlo)

A cura di Associazione Agorà Arte

Ingresso libero

Info: 08127407975 – 3337471730 / info@agoraarte.it / www.agoraarte.it

sabato 28 settembre ore 17.00

Maschio Angioino

40 E NON LI DIMOSTRA

Concerto del gruppo Martina Striano e Soul Town, Imma Russo in “B-Bertè TRIBUTE” e del gruppo musicale “LE ESPERIDI” con Tiziana Minervini

Incursioni teatrali e cabaret del gruppo “GLI AVVOCATTORI” e del m° Renato Di Meo con la compagnia teatrale di Agorà Arte

A cura di Associazione Agorà Arte

Ingresso: 10 euro

Info: 08127407975 – 3337471730 / info@agoraarte.it / www.agoraarte.it

domenica 29 settembre ore 19.00

Maschio Angioino

Festival Le Voci di Napoli

Il Festival vedrà l'alternarsi sul palco di dodici giovani artisti emergenti, che con le loro esibizioni, abbracceranno la maggior parte degli stili musicali esistenti. Le performance degli artisti che si esibiranno nella riproposizione di brani famosi italiani , stranieri e il lingua napoletana oppure di pezzi inediti, saranno valutate da una giuria qualificata , composta da giornalisti, musicisti e personaggi dello spettacolo . La manifestazione sarà impreziosita da una sfilata di moda e dagli intermezzi di artisti affermati che saranno ospiti della manifestazione

A cura dell'Associazione Culturale e laboratorio d'arte Vesuvius

Ingresso libero

Info: 3395277235 / associazionevesuvius@libero.it

lunedì 30 settembre ore 20.30

Maschio Angioino

So sempe 'e quatte jurnate

Compagnia teatrale 'E sfravecate

Lo spettacolo racconta attraverso immagini di repertorio i quattro giorni più forti emozionalmente della storia di Napoli, quando fu sancito il successo di un popolo che non si è mai sottomesso. in particolare al racconto storico narrato dall'attore Fulvio Pastore, si affiancano le testimonianze di quanti hanno vissuto quei giorni terribili, nonchè una fotografia di un'epoca che ha creato le basi per la Napoli attuale. Saranno rappresentate le storie dei femminielli, delle baite necessarie al mercato nero,, 'o pazziariello, i guappi di quartiere, il pernacchio di eduardo nell'oro di Napoli, o la storia di Andrea Mansi, marinaio, o le corse nei ricoveri e altro ancora.

A cura dell'Associazione culturale "Il Mandracchio"

Ingresso libero

Info: laura_varriale@alice.it / 3384222945