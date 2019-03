"Essere vegani con gusto": incontro e degustazioni

Lo Spazio eventi ARTienda de La Tienda Bottega Equosolidale, in Via Scarlatti 198, ospita l'evento "Essere Vegani con gusto".

Interverranno Valeria Sommella e Giuseppe Sales (autori del libro "Veganissimo i dolci"), il dott. Francesco Casati (Nutrizionista), Dott. Salvatore D'Amico presidente Forum Scarlatti.

Durante l'evento saranno trattati diversi temi sulla nutrizione vegana e dei suoi benefici per la salute con esperti sopra indicati. Per l'occasione sarà presentato il libro Veganissimo i dolci, (Rogiosi editore). Le ricette di pasticceria vegana presenti in questo libro sono suddivise in tre aree tematiche, Colazione, Festa e relax e Tradizione in particolare quella napoletana, offrendo suggerimenti e spunti per realizzare gustosi dolci, dalla presentazione curata nel dettaglio e dal sapore inconfondibile. Alla base di ogni ricetta proposta ci sono ingredienti genuini e naturali, adatti anche per chi soffre di intolleranze alimentari; a margine di ognuna di esse, i consigli del nutrizionista..

Al termine dell'evento ci saranno degustazioni di dolci Vegani.