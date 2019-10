Essere Mamma: gruppo riflessivo e di supporto alla maternità

"Essere mamma: gioie, timori e aspettative. Gruppo riflessivo e di supporto alla maternita’

Incontro di presentazione giovedì 17 ottobre 2019 ore 18.00 - 19.30. Ingresso gratuito su prenotazione.

Essere mamma implica tutta una serie di emozioni complesse, talvolta difficili da nominare e affrontare. Essere mamma implica vestire un ruolo che talvolta rischia di starci troppo stretto e di prendere il sopravvento sugli altri. Essere mamma è impegnativo e richiede tempo e attenzione, la stessa cura che devi anche al tuo essere donna. Essere mamma sì, ma allo stesso tempo amante, lavoratrice, figlia e sorella, amica, e tanto altro. Che fatica far quadrare tutto!

Questo gruppo vuole essere per te mamma uno spazio sicuro, in cui poter esprimere soddisfazioni e timori, nella totale libertà senza temere alcun giudizio da parte di chi ti ascolta. Un cerchio di donne in cui lasciarti andare e ritrovarti. Gli appuntamenti sono rivolti a tutte le donne che navigano nel grande mare della maternità e sentono il bisogno di confrontarsi tra loro, supportarsi e/o cercare consigli rispetto a specifiche tematiche. Uno spazio aperto a mamme in attesa o con figli di tutte le età.

Ricorda, i tuoi figli non hanno bisogno di una mamma perfetta... Ma meritano una mamma felice!

Gli incontri sono ideati e condotti da: Sara del Gaudio, psicologa psicoterapeuta e Tiziana Teperino, psicologa arteterapeuta.

L'appuntamento è presso la ludoteca "La foresta incantata" ogni giovedì pomeriggio dalle 18.00 alle 19.30. Il primo incontro è gratuito, per i successivi è prevista una quota di partecipazione di €10,00. Dal secondo incontro in poi, avrai la possibilità di portare i tuoi bimbi e lasciargli nella stanza adiacente a divertirsi insieme agli animatori (si prega di comunicare questa necessità al momento dell'iscrizione).

Puoi confermare la tua presenza direttamente in sede a Via Arenella 19 o contattando la ludoteca allo 081 1887 6825