Gigione e il regista Vestoso incontrano il pubblico all'Hart prima della proiezione di "Essere Gigione"

Controverso, vulcanico, volgare, sagace, carismatico. Questi e tanti altri aggettivi gravitano attorno alla figura di Luigi Ciaravola, in arte Gigione, protagonista del documentario Essere Gigione, scritto e diretto dal trentenne regista beneventano Valerio Vestoso, nelle sale con un tour nazionale dal 18 Gennaio 2018.

L'opera racconta stralci di umanità pubblica e privata del re assoluto delle feste di piazza di provincia, esponente del cosiddetto trash canoro (canzoni a doppio senso, La campagnola in primis) consacrato tra gli altri da Maurizio Costanzo. Prodotto da Camillo Esposito per Capetown Film srl, con il contributo del Mibact, il film documentario ha suscitato grande attesa tra i fans in questi mesi di lavorazione e si è creato un vero e proprio boom sul web.

Appuntamento con la proiezione del docufilm il 18 gennaio ore 19 al Cinema Hart di Napoli. Gigione e il regista Valerio Vestoso incontreranno il pubblico prima della proiezione.

Info e prevendite

Hart - Via Crispi 33 - Napoli

Tel 0817613128

hartnapoli.it