Essere Bambino, Giornata per il benessere dell’infanzia e della famiglia: gli appuntamenti a Napoli

Dopo il successo della sesta edizione, l’associazione di promozione sociale Oltre la tenda, Uno Spazio per crescere, con il patrocinio del Comune di Napoli e di Gestalt Play Therapy Italia, torna nelle scuole di Napoli con la settima edizione di Essere bambino, evento interamente gratuito finalizzato alla promozione e alla prevenzione della salute psicofisica del bambino e della famiglia, e aperto a insegnanti, educatori, psicologi, counselor, genitori e a chiunque voglia approfondire i temi proposti.

Dopo EB 2018 e dopo la pubblicazione del libro La rabbia e l’energia aggressiva, Percorsi di rigenerazione umana, edito Homo Scrivens, Oltre la tenda propone quest’anno laboratori teorico-esperenziali incentrati sulla consapevolezza emotiva lavorando quindi non più solo sulla rabbia ma anche su tutte le altre emozioni non sempre facilmente decifrabili ed esprimibili. Lo scopo è fornire informazioni e strumenti per poter diffondere una cultura e un modus operandi diversi, più orientati al benessere e al rispetto dei propri e degli altrui bisogni con una duplice finalità: da un lato promuovere la crescita individuale e dall’altro, di conseguenza, costruire comunità più etiche e umane.

Il primo incontro sarà il 28 ottobre presso la sede dell’associazione e sarà un’introduzione teorica su tutta la manifestazione. A questo seguiranno altri sette incontri: il 5 novembre presso l’I.C. Russo si terrà il laboratorio “Educare al rispetto con rispetto”, in cui si porrà l’attenzione sull’importanza di una comunicazione non violenta; il 9 novembre, nuovamente presso la sede dell’associazione, sul metodo di Oltre la tenda nella gestione di emozioni e conflitti; il 12 novembre, poi, presso l’I.C.S. Fava Gioia alle 15:30, avrà luogo un incontro sui disturbi dell’apprendimento allo scopo di proporre un nuovo punto di vista rispetto alle categorie diagnostiche ormai troppo presenti nei contesti scolastici e, infine, il 2 dicembre, presso il Liceo Pansini, ci si soffermerà maggiormente sulla figura degli Hikikomori e sul ritiro sociale, nuove forme di disagio adolescenziale.

Il 19 novembre, invece, tutto lo staff di Oltre la tenda presenta il suo testo La rabbia e l’energia aggressiva, presso la Biblioteca Annalisa Durante alle 18:00.

Maggiormente rivolto ai genitori è, invece, il laboratorio del 26 novembre presso l’istituto Tito Livio mentre il 30, presso la sede di Oltre la Tenda, si terrà un incontro dal titolo “Femminile e Maschile nell’esperienza emotiva”, aperto a chiunque voglia comprendersi e comprendere meglio l’Altro.