Essensuality Tour 2020 fa tappa al Bourbon Street con Vanessa Jay Mulder

Sabato 7 Marzo allo scoccare della festa della donna, per celebrare questa tematica il Bourbon Street ospiterà Vanessa Jay Mulder per la tappa del Tour 2019/2020 Essensuality.

“Essensuality è il perfetto connubio tra Essenza e Sensualità. Quando qualcuno inizia a stare bene con sé stesso e ad accettarsi cosi come è, nella sua essenza, viene fuori anche quella sensualità che ci è naturale. Attraverso sonorità black, soul e con reminiscenze jazz e hip-hop, ho fatto un cammino dentro di me, mi sono riscoperta, ho voluto cantare quello che mi sta veramente a cuore. Ogni brano è autobiografico, ogni brano racconta un pezzettino di me e di questo percorso alla riscoperta di me stessa.”

VANESSA JAY MULDER – BIOGRAFIA

Vanessa Jay Mulder nata in Suriname, è cresciuta a Amsterdam, (Paesi Bassi). È una cantante di grande esperienza. In Italia è stata vocalist per Raf e per Zucchero.

Ha partecipato a diversi progetti artistici, prestando la sua voce inconfondibile in featuring dance e hip hop. Ha cantato al Pavarotti & Friends nella band di Zucchero e ha aperto il concerto di Lauryn Hill e Rita Marley al Metarock Festival a Pisa nel 2001.

Il suo primo album da solista, The butterfly experience, è uscito ad ottobre 2017. L’album vanta la collaborazione, come autore, di Henry Padovani, fondatore e primo chitarrista dei mitici Police.

Nel 2018, nasce l'idea di un nuovo progetto discografico.

Essensuality esce a luglio 2019, anticipato dal singolo omonimo.

Ingresso Gratuito

*è consigliata la prenotazione: 338 8253756