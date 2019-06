Meraviglioso III, concerto delle Esperidi al Sancarluccio

Le Esperidi è un gruppo musicale femminile costituito da Tiziana Minervini, ideatrice e fondatrice del gruppo che suona la chitarra classica, l’ ukulele ed è la voce recitante, Ludovica Muratgia alla batteria e ai pad elettronici, Miriam Scognamiglio alla voce e Carla Boccadifuoco alla tastiera e ai cori.



Lo spettacolo nasce come “continuum” di “Meraviglioso I e II “ i concerti di musica italiana e internazionale che Le Esperidi hanno tenuto al Nuovo Teatro Sancarluccio il 14 marzo e il 18 maggio, suscitando molto interesse tra il pubblico tanto da registrare un sold out quasi immediato.

Le Esperidi continueranno a raccontare con aneddoti e curiosità la loro musica, selezionando brani italiani, inglesi e spagnoli rivisitati in chiave femminile. La sperimentazione musicale delle Esperidi consiste nel mescolare i suoni classici con la musica elettronica, creando un ambiente sonoro del tutto particolare in cui l’antico si unisce al moderno.



Il Sancarluccio è lo storico teatro di via San Pasquale a Chiaia dove hanno debuttato nomi illustri del panorama italiano come Roberto Benigni e La Smorfia di Arena Troisi Decaro, e dove sono nati artisticamente Martone, Servillo, Mastelloni e tanti altri importanti rappresentanti dell’avanguardia partenopea.

Oggi il Nuovo Teatro Sancarluccio torna ad essere fucina di talenti e casa di artisti affermati e emergenti.



Lo spettacolo "Meraviglioso III" è promosso e organizzato da Enzo Manco Emmearteeventi.

data: 16 giugno 2019

Il costo del biglietto è di 15 euro.

Per info e prenotazioni contattare 339.7902355