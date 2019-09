Le Esperidi in concerto al Maschio Angioino

Le Esperidi è un gruppo musicale femminile fondato circa due anni fa da Tiziana Minervini, chitarra, ukulele e voce recitante. Le Esperidi sono una vera e propria famiglia che raggruppa artiste di formazione diversa allo scopo di proporre una musica originale e ricca di spunti.



Nella serata del 28 settembre, le Esperidi con Tiziana Minervini, Miriam Scognamiglio alla voce, Ludovica Muratgia alla batteria e pad elettronici, Carla Boccadifuoco alle tastiere, si esibiranno in concerto nella splendida cornice del cortile del Maschio Angioino a Napoli.



I brani proposti spaziano dalla musica italiana a quella internazionale mescolando le sonorità classiche con quelle elettroniche. La sperimentazione delle Esperidi continua il suo percorso iniziato ormai più di un anno fa e proposto nello spettacolo. “Meraviglioso” tenuto al Nuovo Teatro Sancarluccio la scorsa stagione teatrale , che ha registrato un sold out immediato anche nelle due repliche successive.



Il concerto delle Esperidi rientra nella rassegna organizzata dal Comune di Napoli “Estate a Napoli”. Le Esperidi si esibiranno nell’ambito dello spettacolo musicale e teatrale “Quaranta e non li dimostra” prodotto da Agorà Arte con la regia di Anna Amoruso e la direzione del M. Renato Di Meo.

Parteciperanno anche la Soul band, la compagnia teatrale degli Avocattori e la compagnia teatrale di Agorà arte con Renato Di Meo e Imma Russo con inizio alle 20.30. Le Esperidi suoneranno alle 21.30 circa.



Il costo del biglietto è 10 euro.

Per info e prenotazioni contattare 339.7902355.

Potete richiedere anche che il biglietto vi arrivi comodamente a casa.

trioesperidi@gmail.com